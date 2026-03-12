Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα: Το ΙΧ έπεσε πάνω στο ταξί που οδηγούσε η 58χρονη που έχασε τη ζωή της
Ο 24χρονος οδηγός του ΙΧ νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος - Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου
Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες τα μεσάνυχτα στη Βούλα με θύμα μια 58χρονη οδηγό ταξί διευρύνουν οι Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν φαίνεται το ταξί που οδηγούσε η 58χρονη να κινείται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα προς Βούλα, και να ανάβει φλας για να στρίψει αριστερά στο φανάρι με κατεύθυνση τη λεωφόρο Ευελπίδων.
Στα πλάνα το ΙΧ κινείται επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, και πέφτει πάνω στο ταξί.
Από τα δύο οχήματα φαίνονται να βγαίνουν καπνοί ενώ κομμάτια από τα αυτοκίνητα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.
Λίγο αργότερα στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 4 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα οχήματα τους δύο οδηγούς που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Εκεί η 58χρονη οδηγός του ταξί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος.
Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίοΤο protothema.gr παρουσιάζει βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης στο οποίο διακρίνεται το ταξί να στρίβει αριστερά και να συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το ΙΧ που οδηγούσε ο 24χρονος.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
