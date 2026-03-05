Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Χρυσή Αυγή: Την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση του Εφετείου για ποινές και τυχόν ελαφρυντικά
Η υπεράσπιση του πρώην αρχηγού της Χρυσής Αυγής ζητά την αναγνώριση ελαφρυντικών για πρότερο σύννομο βίο
Την αναγνώριση τριών ελαφρυντικών ζήτησε σήμερα η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.
Συγκεκριμένα, η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ζήτησε να αναγνωριστεί στον εντολέα της πρότερος σύννομος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και εύλογος χρόνος διάρκειας της δίκης. Όπως ανέφερε ο συνήγορος του Ν. Μιχαλολιάκου, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος «είναι ο πιο βασανισμένος από αυτή την διαδικασία και διήγε ζωή κρυστάλλινη καθαρή , διαυγή από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα».
Πάντως, η απόφαση που θα λάβει το Εφετείο επί των ελαφρυντικών έχει ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένους κατηγορούμενους που ενδέχεται είτε να επιστρέψουν στην φυλακή είτε να οδηγηθούν για πρώτη φορά σε αυτή.
Συγεκριμένα, προκειται για 12 καταδικασθέντες που κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε ποινές μεγαλύτερες από τις πρωτόδικες , αν τώρα το Εφετείο αποδεχθεί την έφεση που είχε ασκήσει κατα της πρωτόδικης απόφασης ο εισαγγελέας Εφετών Στ. Κωσταρέλλος, ο οποίος ζητεί αύξηση ποινών για τους επτά καταδικασθέντες της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και τους πέντε καταδικασθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη.
Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Χρήστο Παππά και Αρτέμη Ματθαιόπουλο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών οι έξι πρώτοι και 10 ετών ο τελευταίος.
Αν η εισαγγελική έφεση γίνει δεκτή, όλοι τους αντιμετωπίζουν το ανώτατο όριο ποινής που φθάνει τα 15 ετη.
Την ίδια στιγμή αυξημένη ποινή ενδέχεται να επιβληθεί βάση της εισαγγελικής έφεσης και στους πέντε καταδικασθέντες για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα που πρωτοδίκως καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 7 ετών οι τέσσερις και δέκα ετών ο πυρηνάρχης Περάματος.
Τέλος κρίσιμη θα είναι η απόφαση Εφετείου ως προς τα ελαφρυντικά και για πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έλαβαν αναστολή από το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την καταδίκη τους για ένταξη. Αυτοί είναι οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχαλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης και Αντώνης Γρέγος. Οι παραπάνω καταφιλασθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς τους είχε δοθεί αναστολή στην έφεση μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών αλλά και για τα ελαφρυντικά αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.
