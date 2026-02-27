Δημόσια ΣΑΕΚ: Διευρύνoνται τα γεωγραφικά όρια και απλοποιείται η διαδικασία για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΕΚ Υπουργείο Παιδείας επίδομα

Δημόσια ΣΑΕΚ: Διευρύνoνται τα γεωγραφικά όρια και απλοποιείται η διαδικασία για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων

Άμεση εφαρμογή από το έτος κατάρτισης 2024-2025 -  Αυξάνονται κατά 10% οι δικαιούχοι - Κατά 78% αυξήθηκαν τα ποσά επιδότησης την τελευταία τριετία - Για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 θα ξεπεράσουν τα 2 εκ. ευρώ

Δημόσια ΣΑΕΚ: Διευρύνoνται τα γεωγραφικά όρια και απλοποιείται η διαδικασία για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων
Βασιλική Χρυσοστομίδου
Στην απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) καθώς και σε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων των δικαιούχων, προχωρά η κυβέρνηση.

Η τροποποίηση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου επέρχεται με κοινή υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Βλάση και του  Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιου Πετραλιά.

Πιο αναλυτικά, με τις νέες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται:

η διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων της περιοχής μίσθωσης του ακινήτου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας εδρεύει η δημόσια Σ.Α.Ε.Κ., αντί του επιπέδου δήμου που ίσχυε έως σήμερα, για λόγους ισονομίας και εναρμόνισης με το ισχύον πλαίσιο χορήγησης στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι αναμένεται αύξηση του ποσοστού των δικαιούχων κατά 10% περίπου, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω τροποποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα χορήγησης Στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους  Σ.Α.Ε.Κ που, λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, αποκλείονταν από την διαδικασία, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της 2ης ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ή της ΣΑΕΚ ΖΙΤΣΑΣ. η δυνατότητα κάθε καταρτιζόμενος να λάβει στεγαστικό επίδομα έως τρεις φορές κατά το μέγιστο και για μία μόνο ειδικότητα.

Επισημαίνεται, ότι ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από 20 χιλιόμετρα, θεωρείται ως μία πόλη.

Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από 40 χιλιόμετρα.

Σε άμεση εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026 εγκύκλιος της Γενικής  Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025. Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται αφενός η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) και το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών ελέγχεται με σύστημα διαλειτουργικότητας και αυτόματης διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία. Αφετέρου, το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, το οποίο είναι από τις 02/03/2026  έως και τις 20/03/2026, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα στον σύνδεσμο  https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Κλείσιμο
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α., κάτοχος Α.Φ.Μ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι   η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού. Επίσης, καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, ο έλεγχος κριτηρίων καθώς και επιπρόσθετα κριτήρια στην περίπτωση καταρτιζόμενου Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. που συγκατοικεί.

Επισημαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ωφελούμενοι λαμβάνουν 1.500€ ενώ σε περιπτώσεις συγκατοίκησης λαμβάνουν 2.000 ευρώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, οι διαδικασίες εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης καθώς και η δυνατότητα αίτησης επανεξέτασης. Για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εγγράφονται κάθε έτος πιστώσεις στη  Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ., από τις οποίες επιχορηγείται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  για να εκκαθαρίσει τις σχετικές δαπάνες.
Οι διαδικασίες για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026 θα εκκινήσουν το φθινόπωρο του 2026. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών τα ποσά επιδότησης αυξήθηκαν κατά 78% και για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκ. ευρώ:  

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Σ.Α.Ε.Κ.

 

2021-2022

2022-2023

2023-2024

ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (€)

1.098.000

1.837.500

1.956.500

ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1046

1599

1711

ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ)

727

1207

1279

 

 

Βασιλική Χρυσοστομίδου

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης