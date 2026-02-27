Δημόσια ΣΑΕΚ: Διευρύνoνται τα γεωγραφικά όρια και απλοποιείται η διαδικασία για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων

Οι διαδικασίες για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026 θα εκκινήσουν το φθινόπωρο του 2026. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών τα ποσά επιδότησης αυξήθηκαν κατά 78% και για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκ. ευρώ:

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Σ.Α.Ε.Κ. 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (€) 1.098.000 1.837.500 1.956.500 ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1046 1599 1711 ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ) 727 1207 1279