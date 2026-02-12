Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συναντήθηκε με τον Θάνο Πλεύρη: Τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας, λέει ο υπουργός
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης αθλητή
Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Θάνο Πλεύρη να δηλώνει πως «αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».
Ο κ. Πλεύρης δημοσίευσε φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης αθλητή και έγραψε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».
Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο @DjokerNole . Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας. pic.twitter.com/5TLrzERIqq— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 12, 2026
