Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συναντήθηκε με τον Θάνο Πλεύρη: Τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας, λέει ο υπουργός
Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Θάνο Πλεύρη να δηλώνει πως «αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».

Ο κ. Πλεύρης δημοσίευσε φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης αθλητή και έγραψε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο ⁦Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».

