Το ταξίδι στον Παναμά έγινε εφιάλτης: Κατέρρευσε ο σύζυγος στο ταξίδι της επιστροφής, νοσηλεύεται σε εντατική στο Παρίσι
Ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά αρρώστησε στο ταξίδι της επιστροφής και αντί να επιστρέψει Ελλάδα, έμεινε στη Γαλλία - Η γυναίκα του είχε πεθάνει λίγες μέρες πριν στις διακοπές τους στον Παναμά
Ο γνωστός δικηγόρος από την Κεφαλονιά, Λάμπρος Θεοτοκάτος, δίνει μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο του Παρισιού, λίγες μόλις ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της γυναίκας του, Αθανασίας Καρακούση στον Παναμά.
Μια ιστορία που ξεκίνησε ως γιορτινή απόδραση στην Κεντρική Αμερική εξελίχθηκε σε σκοτεινό θρίλερ αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα και μια οικογένεια βυθισμένη στην αγωνία.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για βαριά λοίμωξη. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και μακριά από την πατρίδα της.
Το δράμα, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Κατά το ταξίδι της επιστροφής, ο σύζυγος της ένιωσε αδιαθεσία με υψηλό πυρετό και σοβαρά συμπτώματα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
Η κατάσταση του κρίθηκε άμεσα κρίσιμη και ο ίδιος δεν επέστρεψε Ελλάδα, αλλά μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Παρισιού όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος παλεύοντας να κρατηθεί στη ζωή.
Η ίδια, συντετριμμένη από τη διπλή τραγωδία, παρακολουθεί τις εξελίξεις, την ώρα που καλείται να διαχειριστεί και τη δύσκολη διαδικασία επαναπατρισμού της σορού της μητέρας της από τον Παναμά στην Ελλάδα.
Για εκείνη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ανθρώπους από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας ένα είναι το ζητούμενο, να τα καταφέρει ο πατέρας της.
Τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της ασθένειας παραμένουν πολλά. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση που να ρίχνει φως στο τι ακριβώς συνέβη. Ήταν μια σπάνια λοίμωξη ; Κάτι απρόβλεπτο που χτύπησε δύο ανθρώπους στο ίδιο ταξίδι; Μέχρι να δοθούν απαντήσεις, η αγωνία παραμένει.
Σοβαρά προβλήματα υγείαςΗ Αθανασία Καρακούση, γνωστή συμβολαιογράφος στο νησί και ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία παρουσίασε ξαφνικά σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
Στο πλευρό του η μοναχοκόρη τουςΣτο πλευρό του, στο Παρίσι βρίσκεται η μονάκριβη κόρη του.
