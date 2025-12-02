Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Γαύδος

Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου

Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Ακόμα μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης).

Πρόκειται για 39 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

