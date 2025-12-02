Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου
Ακόμα μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης).
Πρόκειται για 39 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
