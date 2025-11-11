Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα
Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα

Ο τροχονόμος τραυματίστηκε

Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην αστυνομία Πατρών, όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε άνδρα της Τροχαίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο, σύμφωνα με το tempo24.news.

Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών.

