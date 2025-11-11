Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην αστυνομία Πατρών, όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε άνδρα της Τροχαίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο, σύμφωνα με το tempo24.news.
Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών.
