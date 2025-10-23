Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Αγίου Δημητρίου - Γιορτή 2025: Ποιος ήταν και γιατί θεωρείται προστάτης της Θεσσαλονίκης
Αγίου Δημητρίου - Γιορτή 2025: Ποιος ήταν και γιατί θεωρείται προστάτης της Θεσσαλονίκης
26 Οκτωβρίου: Η ζωή του Αγίου Δημητρίου, προστάτη της Θεσσαλονίκης
Στις 26 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έχει δώσει στον Οκτώβριο την προσωνυμία «Αι-Δημητριάτης» ή «Αι-Δημήτρης».
Ο Άγιος Δημήτριος είναι από τους ενδοξότερους και δημοφιλέστερους αγίους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, μαζί με τον Άγιο Γεώργιο.
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε το 280 μΧ στη Θεσσαλονίκη. Για τις απαρχές και την προέλευση της λατρείας του έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Σημαντικό κέντρο της λατρείας του είναι η Θεσσαλονίκη, όπου τιμάται από την πρωτοχριστιανική περίοδο και έχει ανεγερθεί βασιλική προς τιμήν του.
Κατά τους βυζαντινούς χρόνους τιμόταν ως θαυματουργός προστάτης της πόλης από εχθρούς πολιορκητές της και κατά την εορτή του λάμβανε χώρα θρησκευτική και εμπορική πανήγυρις, τα Δημήτρια, που αναβίωσαν τη δεκαετία του 1960 ως πολιτιστική διοργάνωση.
Γεννημένος το 280 μ.Χ. και μαρτυρήσας το 306 μ.Χ. κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, ο Άγιος Δημήτριος έχει αναγνωριστεί και στην Καθολική, την Αγγλικανική και την Λουθηρανική Εκκλησία. Ωστόσο, στην Ορθόδοξη Παράδοση, διατηρεί ιδιαίτερη θέση λόγω των θαυμάτων του και της άμεσης σχέσης του με τη Θεσσαλονίκη, πόλη στην οποία θεωρείται πολιούχος και προστάτης εδώ και αιώνες.
Μαρτύριο και Δράση στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με την αγιολογική παράδοση, ο Δημήτριος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και υπήρξε ενεργό μέλος της χριστιανικής κοινότητας σε εποχές σκληρών διωγμών κατά των Χριστιανών. Επί Διοκλητιανού και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Γαλέριου, όπου οι διώξεις κορυφώθηκαν, ο Άγιος Δημήτριος συνελήφθη λόγω της χριστιανικής του δράσης και της ενίσχυσης των πιστών. Η Χαλκευτική Στοά, στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς, υπήρξε χώρος συνάντησης και προσευχής, όπου ο Άγιος στήριζε υλικά και πνευματικά τους συμπολίτες του, γεγονός που εξόργισε τους διώκτες του. Συνελήφθη και κρατήθηκε στις υπόγειες φυλακές του σταδίου, όπου μαρτύρησε με λογχισμό το 306 μ.Χ., αρνούμενος να αποκηρύξει την πίστη του. Τη μνήμη του διατήρησαν οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο όπου βρισκόταν αιχμάλωτος.
Ο Νέστορας και το Θαύμα κατά του Λυαίου
Ένα από τα πιο σημαντικά επεισόδια του βίου του Δημητρίου συνδέεται με τον μαθητή του, Νέστορα, και τη μονομαχία του με τον Λυαίο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Δημήτριος ενίσχυσε τον Νέστορα με την προσευχή του, οδηγώντας τον στη νίκη κατά του Λυαίου, ενός ρωμαλέου και αήττητου μονομάχου. Ο Νέστορας φώναξε «Ὁ Θεὸς τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι» και κατάφερε να σκοτώσει τον Λυαίο, προκαλώντας την οργή του Γαλέριου. Ο Γαλέριος, εξοργισμένος από τη νίκη του Νέστορα και τον αντίκτυπο που είχε στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, διέταξε τη θανάτωση τόσο του Νέστορα όσο και του ίδιου του Δημητρίου.
Το Θαύμα του Μύρου και η Προστασία της Θεσσαλονίκης
Ο Άγιος Δημήτριος δεν αναγνωρίζεται μόνο ως μάρτυρας, αλλά και ως θαυματουργός, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό στην ορθόδοξη παράδοση. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το μύρο που αναβλύζει από τον τάφο του υπήρξε απόδειξη της αγιότητάς του και προσέλκυσε πολυάριθμους προσκυνητές. Αυτό το θαυματουργό μύρο θεωρήθηκε ως πηγή προστασίας για τους πιστούς, ενώ ο ίδιος ο Δημήτριος απεικονίζεται συχνά ως μυροβλύτης, προβάλλοντας την ευλογία του προς τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της. Στην πόλη, η τιμή του Αγίου Δημητρίου διατηρείται αδιάκοπα, με την παράδοση να τον θέλει θαυματουργό υπερασπιστή της πόλης σε περιόδους πολιορκίας, όπως το 1207, όταν ο βούλγαρος ηγεμόνας Ιωαννίτζης πέθανε ξαφνικά ενώ πολιορκούσε την πόλη. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Ιωαννίτζης υποτίθεται ότι χτυπήθηκε από έναν ιππέα με λόγχη, τον οποίο οι Θεσσαλονικείς αναγνώρισαν ως τον Άγιο Δημήτριο, ενισχύοντας τον μύθο της προστασίας του επί της πόλης.
Η Λατρεία του Αγίου και ο Ναός του
Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, ένας από τους σημαντικότερους του βυζαντινού κόσμου, χτίστηκε το 5ο αιώνα και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το προσκύνημα των χριστιανών. Κατασκευασμένος σε πεντάκλιτη βασιλική, ο ναός υπήρξε τόπος συγκέντρωσης των πιστών και επιβεβαίωσε τη θέση του Δημητρίου ως προστάτη της πόλης. Η κατασκευή του είχε σημαντική επιρροή στην καλλιτεχνική παράδοση της πόλης, φιλοξενώντας εικονογραφήσεις του αγίου, και αναδεικνύοντάς τον ως πρότυπο πίστης. Στο υπόγειο λουτρό του ναού διασώζεται η κρύπτη, που θεωρείται ο χώρος του μαρτυρίου του Αγίου και όπου τελούνται ακόμη και σήμερα θεία λειτουργία και αγιασμοί.
Ιστορικές Θεωρίες για τον Άγιο Δημήτριο
Η προέλευση της λατρείας του Αγίου Δημητρίου έχει προκαλέσει ερευνητικό ενδιαφέρον και διαφωνίες μεταξύ ιστορικών και θεολόγων. Ορισμένοι ιστορικοί, βασισμένοι σε πηγές από το Σίρμιο της Παννονίας, υποστηρίζουν ότι η λατρεία του αγίου δεν ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη αλλά μεταφέρθηκε εκεί μετά την καταστροφή του Σιρμίου από τους Ούννους το 441. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο Δημήτριος υπήρξε διάκονος στο Σίρμιο και η λατρεία του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην πόλη μετά την κατάληψη του Σιρμίου. Ωστόσο, Έλληνες μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Δημήτριος ήταν εξαρχής ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης και ότι η λατρεία του αναπτύχθηκε τοπικά, ενισχυόμενη από τη βυζαντινή παράδοση και τη σύνδεση της με τον προστατευτικό ρόλο που του αποδόθηκε.
Δημήτρια: Από την Ιστορία στη Σύγχρονη Παράδοση
Τα Δημήτρια, η ιστορική πανήγυρη που λάμβανε χώρα από τη βυζαντινή εποχή μέχρι τον 14ο αιώνα, αναβίωσε στη σύγχρονη εποχή ως κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της πόλης. Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνταν κοντά στην εορτή του Αγίου Δημητρίου, είχαν θρησκευτικό και εμπορικό χαρακτήρα, αποτελώντας χώρο συνάντησης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Με το πέρασμα των χρόνων, τα Δημήτρια εξελίχθηκαν σε πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να οργανώνει θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις και μουσικά δρώμενα, ενισχύοντας την ιστορική και πολιτιστική σημασία του θεσμού.
Ο Άγιος Δημήτριος στην Ορθόδοξη και Σλαβική Παράδοση
Η επιρροή του Αγίου Δημητρίου επεκτείνεται σε όλο τον Ορθόδοξο και Σλαβικό κόσμο, όπου λατρεύεται ως προστάτης και θαυματουργός, με τον τίτλο «Μυροβλύτης» να υποδηλώνει τη συνεχή αγιοσύνη του. Οι λαϊκές παραδόσεις στις Βαλκανικές και Σλαβικές περιοχές ενσωματώνουν τον Άγιο Δημήτριο στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, με πιστούς να επικαλούνται τη βοήθειά του για υγεία, προστασία και ευημερία. Από τους Σέρβους μέχρι τους Βούλγαρους, η λατρεία του Δημητρίου έχει καθιερωθεί με πολυάριθμους ναούς και μοναστήρια να αφιερώνονται στη μνήμη του.
Ο Άγιος Δημήτριος είναι από τους ενδοξότερους και δημοφιλέστερους αγίους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, μαζί με τον Άγιο Γεώργιο.
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε το 280 μΧ στη Θεσσαλονίκη. Για τις απαρχές και την προέλευση της λατρείας του έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Σημαντικό κέντρο της λατρείας του είναι η Θεσσαλονίκη, όπου τιμάται από την πρωτοχριστιανική περίοδο και έχει ανεγερθεί βασιλική προς τιμήν του.
Κατά τους βυζαντινούς χρόνους τιμόταν ως θαυματουργός προστάτης της πόλης από εχθρούς πολιορκητές της και κατά την εορτή του λάμβανε χώρα θρησκευτική και εμπορική πανήγυρις, τα Δημήτρια, που αναβίωσαν τη δεκαετία του 1960 ως πολιτιστική διοργάνωση.
Άγιος Δημήτριος: Ποιος ήταν και γιατί θεωρείται προστάτης της ΘεσσαλονίκηςΟ Άγιος Δημήτριος τον οποίον εορτάζουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 26 Οκτωβρίου, ο θαυματουργός προστάτης της Θεσσαλονίκης, αποτελεί έναν από τους πιο λαοφιλείς και τιμώμενους αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Γεννημένος το 280 μ.Χ. και μαρτυρήσας το 306 μ.Χ. κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, ο Άγιος Δημήτριος έχει αναγνωριστεί και στην Καθολική, την Αγγλικανική και την Λουθηρανική Εκκλησία. Ωστόσο, στην Ορθόδοξη Παράδοση, διατηρεί ιδιαίτερη θέση λόγω των θαυμάτων του και της άμεσης σχέσης του με τη Θεσσαλονίκη, πόλη στην οποία θεωρείται πολιούχος και προστάτης εδώ και αιώνες.
Μαρτύριο και Δράση στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με την αγιολογική παράδοση, ο Δημήτριος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και υπήρξε ενεργό μέλος της χριστιανικής κοινότητας σε εποχές σκληρών διωγμών κατά των Χριστιανών. Επί Διοκλητιανού και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Γαλέριου, όπου οι διώξεις κορυφώθηκαν, ο Άγιος Δημήτριος συνελήφθη λόγω της χριστιανικής του δράσης και της ενίσχυσης των πιστών. Η Χαλκευτική Στοά, στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς, υπήρξε χώρος συνάντησης και προσευχής, όπου ο Άγιος στήριζε υλικά και πνευματικά τους συμπολίτες του, γεγονός που εξόργισε τους διώκτες του. Συνελήφθη και κρατήθηκε στις υπόγειες φυλακές του σταδίου, όπου μαρτύρησε με λογχισμό το 306 μ.Χ., αρνούμενος να αποκηρύξει την πίστη του. Τη μνήμη του διατήρησαν οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο όπου βρισκόταν αιχμάλωτος.
Ο Νέστορας και το Θαύμα κατά του Λυαίου
Ένα από τα πιο σημαντικά επεισόδια του βίου του Δημητρίου συνδέεται με τον μαθητή του, Νέστορα, και τη μονομαχία του με τον Λυαίο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Δημήτριος ενίσχυσε τον Νέστορα με την προσευχή του, οδηγώντας τον στη νίκη κατά του Λυαίου, ενός ρωμαλέου και αήττητου μονομάχου. Ο Νέστορας φώναξε «Ὁ Θεὸς τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι» και κατάφερε να σκοτώσει τον Λυαίο, προκαλώντας την οργή του Γαλέριου. Ο Γαλέριος, εξοργισμένος από τη νίκη του Νέστορα και τον αντίκτυπο που είχε στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, διέταξε τη θανάτωση τόσο του Νέστορα όσο και του ίδιου του Δημητρίου.
Το Θαύμα του Μύρου και η Προστασία της Θεσσαλονίκης
Ο Άγιος Δημήτριος δεν αναγνωρίζεται μόνο ως μάρτυρας, αλλά και ως θαυματουργός, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό στην ορθόδοξη παράδοση. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το μύρο που αναβλύζει από τον τάφο του υπήρξε απόδειξη της αγιότητάς του και προσέλκυσε πολυάριθμους προσκυνητές. Αυτό το θαυματουργό μύρο θεωρήθηκε ως πηγή προστασίας για τους πιστούς, ενώ ο ίδιος ο Δημήτριος απεικονίζεται συχνά ως μυροβλύτης, προβάλλοντας την ευλογία του προς τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της. Στην πόλη, η τιμή του Αγίου Δημητρίου διατηρείται αδιάκοπα, με την παράδοση να τον θέλει θαυματουργό υπερασπιστή της πόλης σε περιόδους πολιορκίας, όπως το 1207, όταν ο βούλγαρος ηγεμόνας Ιωαννίτζης πέθανε ξαφνικά ενώ πολιορκούσε την πόλη. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Ιωαννίτζης υποτίθεται ότι χτυπήθηκε από έναν ιππέα με λόγχη, τον οποίο οι Θεσσαλονικείς αναγνώρισαν ως τον Άγιο Δημήτριο, ενισχύοντας τον μύθο της προστασίας του επί της πόλης.
Η Λατρεία του Αγίου και ο Ναός του
Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, ένας από τους σημαντικότερους του βυζαντινού κόσμου, χτίστηκε το 5ο αιώνα και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το προσκύνημα των χριστιανών. Κατασκευασμένος σε πεντάκλιτη βασιλική, ο ναός υπήρξε τόπος συγκέντρωσης των πιστών και επιβεβαίωσε τη θέση του Δημητρίου ως προστάτη της πόλης. Η κατασκευή του είχε σημαντική επιρροή στην καλλιτεχνική παράδοση της πόλης, φιλοξενώντας εικονογραφήσεις του αγίου, και αναδεικνύοντάς τον ως πρότυπο πίστης. Στο υπόγειο λουτρό του ναού διασώζεται η κρύπτη, που θεωρείται ο χώρος του μαρτυρίου του Αγίου και όπου τελούνται ακόμη και σήμερα θεία λειτουργία και αγιασμοί.
Ιστορικές Θεωρίες για τον Άγιο Δημήτριο
Η προέλευση της λατρείας του Αγίου Δημητρίου έχει προκαλέσει ερευνητικό ενδιαφέρον και διαφωνίες μεταξύ ιστορικών και θεολόγων. Ορισμένοι ιστορικοί, βασισμένοι σε πηγές από το Σίρμιο της Παννονίας, υποστηρίζουν ότι η λατρεία του αγίου δεν ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη αλλά μεταφέρθηκε εκεί μετά την καταστροφή του Σιρμίου από τους Ούννους το 441. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο Δημήτριος υπήρξε διάκονος στο Σίρμιο και η λατρεία του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην πόλη μετά την κατάληψη του Σιρμίου. Ωστόσο, Έλληνες μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Δημήτριος ήταν εξαρχής ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης και ότι η λατρεία του αναπτύχθηκε τοπικά, ενισχυόμενη από τη βυζαντινή παράδοση και τη σύνδεση της με τον προστατευτικό ρόλο που του αποδόθηκε.
Δημήτρια: Από την Ιστορία στη Σύγχρονη Παράδοση
Τα Δημήτρια, η ιστορική πανήγυρη που λάμβανε χώρα από τη βυζαντινή εποχή μέχρι τον 14ο αιώνα, αναβίωσε στη σύγχρονη εποχή ως κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της πόλης. Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνταν κοντά στην εορτή του Αγίου Δημητρίου, είχαν θρησκευτικό και εμπορικό χαρακτήρα, αποτελώντας χώρο συνάντησης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Με το πέρασμα των χρόνων, τα Δημήτρια εξελίχθηκαν σε πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να οργανώνει θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις και μουσικά δρώμενα, ενισχύοντας την ιστορική και πολιτιστική σημασία του θεσμού.
Ο Άγιος Δημήτριος στην Ορθόδοξη και Σλαβική Παράδοση
Η επιρροή του Αγίου Δημητρίου επεκτείνεται σε όλο τον Ορθόδοξο και Σλαβικό κόσμο, όπου λατρεύεται ως προστάτης και θαυματουργός, με τον τίτλο «Μυροβλύτης» να υποδηλώνει τη συνεχή αγιοσύνη του. Οι λαϊκές παραδόσεις στις Βαλκανικές και Σλαβικές περιοχές ενσωματώνουν τον Άγιο Δημήτριο στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, με πιστούς να επικαλούνται τη βοήθειά του για υγεία, προστασία και ευημερία. Από τους Σέρβους μέχρι τους Βούλγαρους, η λατρεία του Δημητρίου έχει καθιερωθεί με πολυάριθμους ναούς και μοναστήρια να αφιερώνονται στη μνήμη του.
Η σημασία του Δημητρίου για τους ορθόδοξους χριστιανούς και κυρίως για τους Θεσσαλονικείς δεν αποτυπώνεται μόνο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, αλλά και στα αναρίθμητα έργα τέχνης που αποτυπώνουν τον βίο και το μαρτύριο του Αγίου. Από τοιχογραφίες σε μονές μέχρι φορητές εικόνες, ο Άγιος Δημήτριος εικονίζεται ως πολεμιστής με δόρυ ή ως ένδοξος μάρτυρας, προσδίδοντάς του έναν ισχυρό συμβολισμό ως ατρόμητου υπερασπιστή της πίστης.
Συμβολισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά
Η Θεσσαλονίκη, η οποία παραδοσιακά τιμά τον Άγιο Δημήτριο με μεγάλες λιτανείες και πανηγυρικές λειτουργίες, βρίσκει στο πρόσωπό του ένα σύμβολο ενότητας και πίστης, με την ετήσια γιορτή του να προσελκύει πλήθη πιστών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πανήγυρη των «Δημητρίων», αναβιώνοντας από το 1966, αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, εδραιώνοντας τη σύνδεση της σύγχρονης Θεσσαλονίκης με το παρελθόν και την πίστη της.
Ο Άγιος Δημήτριος, με την ιστορία και τον μύθο που τον περιβάλλουν, αντιπροσωπεύει μια σταθερή παρουσία στη θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και ολόκληρου του Ορθόδοξου κόσμου. Από την προστασία της πόλης σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές μέχρι την προσωπική καθοδήγηση και βοήθεια που του αποδίδουν οι πιστοί, ο Δημήτριος συμβολίζει τη διαχρονική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την παράδοση, τη δύναμη και την αφοσίωση στη χριστιανική πίστη.
Συμβολισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά
Η Θεσσαλονίκη, η οποία παραδοσιακά τιμά τον Άγιο Δημήτριο με μεγάλες λιτανείες και πανηγυρικές λειτουργίες, βρίσκει στο πρόσωπό του ένα σύμβολο ενότητας και πίστης, με την ετήσια γιορτή του να προσελκύει πλήθη πιστών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πανήγυρη των «Δημητρίων», αναβιώνοντας από το 1966, αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, εδραιώνοντας τη σύνδεση της σύγχρονης Θεσσαλονίκης με το παρελθόν και την πίστη της.
Ο Άγιος Δημήτριος, με την ιστορία και τον μύθο που τον περιβάλλουν, αντιπροσωπεύει μια σταθερή παρουσία στη θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και ολόκληρου του Ορθόδοξου κόσμου. Από την προστασία της πόλης σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές μέχρι την προσωπική καθοδήγηση και βοήθεια που του αποδίδουν οι πιστοί, ο Δημήτριος συμβολίζει τη διαχρονική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την παράδοση, τη δύναμη και την αφοσίωση στη χριστιανική πίστη.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα