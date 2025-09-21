83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε την ανήλικη εγγονή του στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Σεξουαλική κακοποίηση Ρόδος

83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε την ανήλικη εγγονή του στη Ρόδο

Βιασμός κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου και αιμομιξία είναι οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει

83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε την ανήλικη εγγονή του στη Ρόδο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας ηλικιωμένος άντρας, 83 ετών, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Δημοκρατικής της Ρόδου», η μικρή, γεννημένη το 2014, παραπονέθηκε στην μητέρα και σε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι είχε ενοχλήσεις. Ρωτώντας την ανήλικη, εκείνη αποκάλυψε ότι ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις.

Συγκεκριμένα, το παιδί περιέγραψε ότι το καλοκαίρι του 2020, σε στιγμές που έμενε μόνη μαζί του, εκείνος την κακοποιούσε. 

Η παιδοψυχολόγος που εξέτασε το παιδί κατέγραψε ότι η μικρή είχε σεξουαλικές γνώσεις και συμπεριφορές εντελώς δυσανάλογες με την ηλικία της, γεγονός που υποδήλωνε έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση.

Παράλληλα, παιδοψυχίατρος που κλήθηκε να γνωματεύσει σημείωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις υπερκινητικότητας και διαταραχής λόγου, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αποσαφηνιστούν όλα τα περιστατικά ως προς τον χρόνο και τον τρόπο τέλεσης.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε ότι το παιδί είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες.

Οι ισχυρισμοί του 83χρονου

Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει στα όσα είχε ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα.

Στο πλαίσιο της ανακρίσεως αναμένεται να διευκρινισθούν εξάλλου τα όσα κατάγγειλε εις βάρος του, και μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α., που διατείνεται ότι τη βίασε σε μικρή ηλικία και τα οποία προσέδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ερωτηθείς από την Πταισματοδίκη για τους λόγους που η 8χρονη και μια αδελφή της τον καθιστούν ύποπτο για τέλεση σεξουαλικών αδικημάτων αλλά και για τους λόγους που η 33χρονη κόρη του στην πρώτη της κατάθεση έκανε το ίδιο, ο 83χρονος δεν έδωσε σαφή απάντηση, ισχυριζόμενος ότι δεν γνωρίζει γιατί, πιθανολογώντας ωστόσο ότι η κόρη του, που ανεκάλεσε στην πορεία, ίσως να παρασύρθηκε από τον νέο της σύντροφο, τον οποίο ο ίδιος δεν συμπαθεί και ήθελε να διακόψουν.
Κλείσιμο
Περαιτέρω αρνήθηκε ότι εμφανίστηκε γυμνός στο παιδί μετά από μπάνιο.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στο αεροδρόμιο Βρυξελλών, για πιθανές νέες καθυστερήσεις προειδοποιεί το Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη, πώς ο 50χρονος έπνιξε με σακούλες την αδερφή του - Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης