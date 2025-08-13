Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» με την οποία ανακόπηκε η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο
Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» με την οποία ανακόπηκε η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο
Πότε και πώς οι πυροσβέστες βάζουν ελεγχόμενη φωτιά με σκοπό το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς να μη βρει στο διάβα του καύσιμη ύλη
Από χθες μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ζάκυνθο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να περιορίσουν κάποια από τα μέτωπα, ενώ σε άλλες περιοχές οι φλόγες καίνε ακόμη.
Στον Αγαλά υπάρχουν ακόμα αναζωπυρώσεις, ενώ υπάρχουν αρκετές ζημιές από τις φλόγες. Από τον Αγαλά μέχρι και το Κερί έχουν εκκενωθεί οι ξενοδοχειακές μονάδες ενώ οι κάτοικοι σήμερα ξεκίνησαν να επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους. Σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στην Λιθακιά με την φωτιά να καίει σε δύσβατο σημείο.
Εθελοντής πυροσβέστης που επιχείρησε στο Κερί, αποκάλυψε στην ΕΡΤ πώς έκοψαν την πορεία της φωτιάς πριν προλάβει να κάψει το χωριό. Ο Πέτρος Παράσχης τόνισε πως με την μέθοδο «αντιπύρ» οι δυνάμεις κατάφεραν να σώσουν την περιοχή.
«Αντιπύρ» ονομάζεται η ελεγχόμενη φωτιά που τίθεται προς την πλευρά του μετώπου.
Σκοπός των πυροσβεστών είναι η ελεγχόμενη φωτιά να ενωθεί με το κεντρικό μέτωπο ώστε να πάρει συγκεκριμένη κατεύθυνση και να σωθούν οικισμοί και χωριά.
Μία ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι και το «Burn Out». Οι πυροσβέστες τότε δημιουργούν αντιπυρική ζώνη βάζοντας και πάλι φωτιά περιμετρικά του μετώπου, ώστε η κύρια πυρκαγιά να βρει μπροστά της «νεκρή ζώνη».
Η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών προβλέπεται μόνο όταν η φωτιά δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλα μέσα και μετά από απόφαση του επικεφαλής αξιωματικού της Πυροσβεστικής.
Πριν από την εφαρμογή του «αντιπύρ» καταρτίζεται ειδικό «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός», ενώ ενημερώνονται η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δασική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου -εάν απαιτηθεί- να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.
