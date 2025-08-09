Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική
Διακομιδές ηλικιωμένων και ασθενών σε νοσοκομεία και κέντρα φιλοξενίας – Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία
Στο πλαίσιο της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Αττική, το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διακομιδή ασθενών σε κατάλληλες υγειονομικές μονάδες.
Μέχρι αυτή την ώρα, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν ολοκληρώσει την εκκένωση γηροκομείου, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά επτά ηλικιωμένων σε ξενοδοχείο της Αναβύσσου για προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: εννέα ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», ενός ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, τριών ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» και ενός ατόμου με αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».
Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 14 ασθενοφόρα, μεταξύ των οποίων δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί περαιτέρω ενίσχυση δυνάμεων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.
Τα στελέχη του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συντονίζοντας την άμεση ανταπόκριση των διασωστών και των ιατρών στο κατάλληλο σημείο. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι πλησιέστερες υγειονομικές μονάδες, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν στο πεδίο.
