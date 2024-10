Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων - «DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, η Zero Stray Pawject διοργανώνει την εκδήλωση «DNA και ζώα συντροφιάς: Ελλάδα 2030», την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024 στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (IIBEAA) από τις 15:00 έως τις 18:00. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τη σημασία της ανάλυσης και χρήσης του γενετικού υλικού (DNA) των ζώων συντροφιάς στην προστασία τους και στη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων μέσω της πρόληψης αλλά και της καταστολής. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη χρησιμότητα της λήψης DNA από σκύλους και γάτες, τόσο για την αποτροπή εγκληματικών πράξεων εις βάρος των ζώων, όσο και για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων. Ειδικότερα, η γενετική ταυτοποίηση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του ιδιοκτήτη ενός ζώου που έχει εγκαταλειφθεί, καθιστώντας αδύνατη την εγκατάλειψη νεογέννητων κουταβιών ή γατιών χωρίς συνέπειες. Με αυτόν τον τρόπο, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης, η οποία αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ο ρόλος της επιστήμης στην προστασία των ζώων Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διακεκριμένοι επιστήμονες της Ακαδημίας Αθηνών θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάλυση DNA, εξηγώντας πώς η γενετική ταυτοποίηση μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία των ζώων συντροφιάς. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, θα αναδείξουν πώς το DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των γεννητόρων σε περίπτωση εγκατάλειψης νεογέννητων ζώων και πώς η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής μπορεί να ενισχύσει τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή η δυνατότητα ταυτοποίησης γεννήτορων είναι σημαντική γιατι το νομικό πλαίσιο ορίζει τον ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα τον de jure ιδιοκτήτη των μη ηλεκτρονικά σημασμένων απογόνων. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι προοπτικές που ανοίγονται έως το 2030 για τη μείωση των αδέσποτων ζώων στη χώρα μας, αξιοποιώντας τη γενετική επιστήμη, και πώς μπορεί να συμβάλει στην ευημερία των ζώων και της κοινωνίας μας Πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιστήμονες, εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την προστασία των ζώων και τη βελτίωση της ευημερίας τους. Λεπτομέρειες εκδήλωσης: • Ημερομηνία: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024 • Ώρα: 15:00 - 18:00 • Τοποθεσία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Σωρανού του Εφεσίου 4, Αθήνα 115 27 Ομιλητές • Δημήτριος Θάνος, PhD Ερευνητής Α', Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ • Μιχάλης Κατσιμπούλας, PhD Ερευνητής Β' / Αναπληρωτής Καθηγητής του ΙΙΒΕΑΑ • Ιωάννης Μιχαλόπουλος, PhD Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' του ΙΙΒΕΑΑ • Θοδωρής Μουμτζίδης Συνιδρυτής Zero Stray Pawject & Zero Stray Academy • Νικόλαος Χρυσάκης Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς • Θεόδωρος Καμπούρης Επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Ζώων στην Ελληνική Αστυνομία • Έλενα Αρβανίτη Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο των Ζώων • Αλέξης Μαντζώρος, Διασώστης ζώων, Καθηγητής Zero Stray Academy • Αλέξιος Αθανασόπουλος Δικηγόρος Αττικού Νοσοκομείου Ζώων Συντονίστρια • Σταματίνα Σταματάκου Διευθύντρια Zero Stray Academy, δημοσιογράφος Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον οργανισμό μας στο stamatina@zerostraypawject.org ή 6943747721. Σας περιμένουμε για μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα!