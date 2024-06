Σπουδές αξιώσεων σε τομείς με προοπτικές

Sponsored contentΗ ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει μπει στη νέα εποχή, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να δίνουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες για σπουδές επιπέδου, ανοίγοντας ανοίγουν δρόμους εξέλιξης στους νέους ανθρώπους. Το BCA College είναι ένα κολέγιο που ετοιμάζει την ομαλή μετάβασή του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, με σκοπό να παρέχει στους σπουδαστές του νέες προοπτικές και ένα δυνατό πτυχίο. Πρόκειται για τον παλαιότερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στη χώρα με 53 χρόνια εμπειρίας και αριστείας στους τομείς όπου δραστηριοποιείται.Η ίδρυσή του το 1971 αποτελεί ορόσημο για την ιδιωτική εκπαίδευση, και έκτοτε συνεχίζει την ανοδική πορεία του, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση από τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται συστηματικά. Όπως δείχνει η μέχρι τώρα πορεία του, η κατάρτιση που προσφέρει είναι ούτως ή άλλως πανεπιστημιακού επιπέδου, κάτι που αναμένεται να επισημοποιηθεί όταν πλέον ολοκληρωθούν οι σχετικές τυπικές διαδικασίες.Μάλιστα εδώ και χρόνια έχει έντονη δραστηριότητα στο εξωτερικό όπου εξάγει εκπαιδευτική τεχνογνωσία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των υποψηφίων σπουδαστών και μεγάλων πανεπιστημιακών οργανισμών. Έτσι το BCA εκτός του ότι αποτελεί παράρτημα του University of West London, στην Ελλάδα έχει ιδρύσει στο Λονδίνο μέσα στο University of West London το(HIMS) το οποίο προσφέρει μια ευρεία γκάμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καλύπτοντας τα Ναυτιλιακά, τα Χρηματοοικονομικά, τη Ναυτιλιακή Μηχανική, τα Logistics, τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τη Ναυτιλιακή Κυβερνοασφάλεια και το Ναυτικό Δίκαιο.Αυτά τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα με διπλό στόχο: αφενός για να προσελκύσουν σπουδαστές από όλον τον κόσμο, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για να διαπρέψουν στον τομέα της ναυτιλίας και αφετέρου να προσφέρουν στην παγκόσμια ναυτιλία επαγγελματίες με βαθιά γνώση του κλάδου. Είναι η πρώτη ελληνοβρετανική εκπαιδευτική συνεργασία, στην οποία η χώρα μας ουσιαστικά εξάγει τεχνογνωσία και συμμετέχει ισότιμα στην ίδρυση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στο εξωτερικό, σε μια χώρα της οποίας τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αναγνωρίζονται ως κορυφαία.Στο ίδιο πλαίσιο, το BCA College έχει αναπτύξει ακόμα μια δραστηριότητα, τοπροσφέροντας online ναυτιλιακά προγράμματα (Bachelor & Master) με συνεργασίες και παραρτήματα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλιππίνες, Ινδία, Ινδονησία και Νότιο Αφρική. Αυτό το διεθνές δίκτυο επεκτείνεται συνεχώς, ενισχύοντας τη φήμη της Ελλάδας ως κορυφαίου παρόχου ναυτιλιακών σπουδών και αντανακλώντας τη δεσπόζουσα θέση της χώρας μας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.Όμως και οι άλλες διεθνείς δραστηριότητες του BCA College είναι ιδιαίτερα σημαντικές:Συνεργάζεται με την(Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile), όπου κατ’ αποκλειστικότητα οι απόφοιτοι της ναυτικής ακαδημίας επιμορφώνονται με μεταπτυχιακά προγράμματα του BCA College.Σε συνεργασία είναι και με τις Ελβετικές σχολέςκαιοι οποίες ανήκουν μέσα στα 5 καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως τα οποία εξειδικεύονται σε ξενοδοχειακά και τουριστικά επαγγέλματα. Οι σπουδαστές και οι αποφοίτοι του BCA έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα προγράμματα τους εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία έτη σπουδών στην Ελλάδα.Συνεργάζεται με το University of Catania προσφέροντας ένα πρωτοποριακόκαι τέλος, το BCA College σε συνεργασία με τη Sherpa Society και τον Vincent Cider έχει ιδρύσει τηνπου ασχολείται με online σεμινάρια για θέματα ΑΙ και πληροφορικής.To BCA συνδυάζει την ποιότητα, την εξωστρέφεια και τις προοπτικές που προσφέρουν τα σύγχρονα μέσα, προσφέροντας σε κάθε σπουδαστή την κατάρτιση που χρειάζεται για να διαπρέψει στο επάγγελμα των ονείρων του.