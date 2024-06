Ένα μονοπάτι 1 χλμ. έπρεπε να διασχίσει ο παρουσιαστής του BBC στη Σύμη - Με ενισχύσεις από Ρόδο οι έρευνες

Λίγες ώρες αργότερα, η σύζυγός του κινητοποίησε τις Αρχές. Η εξαφάνισή του έγινε γνωστή στη Βρετανία και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας έκαναν την είδηση γνωστή μέσα από έκτακτες ενημερώσεις.Ο 67χρονος είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το This Morning και το The One Show. Είναι επίσης οικοδεσπότης του podcast για την υγεία, Just One Thing για λογαριασμό του BBC.Η σύζυγός του - επίσης γιατρός - Κλερ Μπέιλι, ήταν εκείνη που σήμανε συναγερμό αφού διαπίστωσε πως δεν είχε επιστρέψει μέχρι τις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης και οι τοπικές αρχές άρχισαν να ερευνούν τη διαδρομή που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν. Το πρωί της Πέμπτης (6/6) η 62χρονη Μπέιελι έκανε δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία.