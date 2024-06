Βρετανία: Δρ Μάικλ Μόσλεϊ - Ο τηλεοπτικός γιατρός που συνδυάζει τις γνώσεις του για τη διατροφή με τη δημοσιογραφία

Κλείσιμο

Ο 67χρονος Βρετανός, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες το απόγευμα στη, είναι διάσημος στην πατρίδα του ως «τηλεοπτικός γιατρός».Ο Μόσλεϊ σπούδασεσε Πανεπιστήμιο του. Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, έχει εξασκήσει το ιατρικό επάγγελμα, ωστόσο τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να τα συνδυάσει και τα δύο.Τα τελευταία 25 χρόνια εργάζεται στην τηλεόραση, είναι δημιουργός, όπως καιΕίναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Η 62χρονος γιατρός, Κλερ Μπέιλι, είναι ο «μεγάλος έρωτας της ζωής του», όπως λέει κατά καιρούς για την σύζυγό του.Και οι δύο αρθρογραφούν στην εφημερίδα «Daily Μail», όπως γράφει ο βρετανικός Τύπος.Πρόσφατα, ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος κυκλοφόρησε ένα, υπό τον τίτλο: «», με θέμα τo ρόλο της διατροφής στη βελτίωση του ύπνου αποκαλύπτοντας ότιΗ Ιατρική Ένωση της Βρετανίαςγια ένα, όπως μεταδίδει το BBC.Στη πατρίδα του, ο Δρ. Μόσλεϊ είναι γνωστός για την εμφάνισή του σε τηλεοπτικά προγράμματα όπως το «This Morning» και το «The One Show». Παρουσιάζει επίσης το podcast υγείας «Just One Thing» για λογαριασμό του BBC.Η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε όταν εξήγησε, η οποία περιλαμβάνει «νηστεία» για δύο ημέρες την εβδομάδα. Στο παρελθόν, ήταν ένας από τους παρουσιαστές της σειράς «Trust Me, I’m A Doctor» στο BBC. Πιο πρόσφατα, παρουσίασε δύο σειρές για το «Channel 4», τα «Secrets Of Your Big Shop» και «Who Made Britain Fat;»Ο Δρ. Μόσλεϊ έχει εκπονήσει αρκετέςγια τα οφέλη τηςκαιΕπιπλέον, τον έχουν απασχολήσει κατά καιρούς θέματα όπως, αν ηείναι το νέο τσιγάρο, πόσοπρέπει να καταναλώνουμε και αν θα πρέπει να ανησυχούμε για την ατμοσφαιρική ρύπανση.Όπως αναφέρει το BBC, ο Δρ. Μάικλ Μόσλεϊ έχει διενεργήσει πολλές έρευνες εξετάζονταςεάν τ