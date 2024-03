Ποσόστωση στη χρήση ελληνικού τραγουδιού βάζει το υπουργείο Πολιτισμού - Τι προβλέπει ο νόμος, ποιοι αντιδρούν

Μετά από χρόνια ήρθε ένα νομοσχέδιο που στηρίζει το έρημο το ελληνικό τραγούδι. Και επειδή είμαι στα σωματεία του από το... Posted by Στάθης Δρογώσης on Sunday, March 3, 2024

Αντί για “I LOVE YOU” της Céline Dion, «S.A.G.A.P.O.» του ΜΙΧΑΛΑΚΗ του Ρακιντζή #Μενδωνη_songs #Μενδωνη — Zoi Billi (@zoi_billi) March 5, 2024

Αντί το Black magic woman Santana , το Βρε Μελαχροινακι του Χριστοδουλόπουλου #Μενδωνη_songs — Ο τηλεφωνητής (κονδυλοφοράκος) (@montexios) March 4, 2024

Αντί για Thunderstruck από AC/DC, το Καταιγίδα του Αντύπα. #Μενδωνη_songs — Nikos Tzilianos (@Tzilianos) March 4, 2024

Κατ’ αρχή θετική εμφανίζεται και η «», ο δεύτερος ελληνικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ο οποίος, αφού προέβη σε μια πρώτη δημόσια δήλωση υπέρ του νομοσχεδίου έχει καλέσει τα μέλη της να υπογράψουν τη σχετική επιστολή στήριξης στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού αποτελεί για πρώτη φορά μία αχτίδα φωτός και ελπίδας μετά τα δύσκολα και ζοφερά χρόνια της πανδημίας. Για πρώτη φορά μας αντιμετωπίζουν, εμάς τους Έλληνες δημιουργούς, ερμηνευτές και εκτελεστές, καθώς και το εθνικό μουσικό ρεπερτόριο, ως ισότιμο κρίκο της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία, μαζί με τα αρχαία μνημεία, πρέπει να διασωθεί και να αναδειχθεί, ακόμα περισσότερο, ειδικά σήμερα».Αντιθέτως, αρνητικός εμφανίζεται οο οποίος, σε σχετική ανακοίνωσή του, υποστηρίζει πως το Υπουργείο Πολιτισμού επιδιώκει να τούς επιβάλει μια εξωφρενική υποχρέωση που έρχεται σε αντίθεση με όσα προβλέπει το Σύνταγμα για την ελευθερία της τέχνης: «Είναι μια διάταξη που τινάζει στον αέρα την ελληνική οπτικοακουστική παραγωγή και την κινηματογραφική τέχνη. Εκθέτει την Χώρα διεθνώς, καθώς πουθενά αλλού – τουλάχιστον στον λεγόμενο «δυτικό κόσμο» - δεν έχει θεσπιστεί παρόμοια υποχρέωση για τον κλάδο».Από την πλευρά της η(ΠΟΞ), με ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τις νέες ρυθμίσεις που την αφορά ως δυσάρεστη έκπληξη και κρατικό παρεμβατισμό στην ελεύθερη αγορά που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω».Στο μεταξύ οι χρήστες τωνβρήκαν την ευκαιρία να εκτονωθούν κάνοντας πλάκα με ένα σημαντικό ζήτημα και ένα νομοσχέδιο τις πτυχές των οποίων, προφανώς, αγνοούν. Τις τελευταίες ώρες το Twitter έχει γεμίσει με αναρτήσεις οι οποίες συνδέουν ένα γνωστό ξένο τραγούδι με ένα αντίστοιχης θεματολογίας στίχου ελληνικό. Για παράδειγμα αντί για «Wish you were here» απο Pink Floyd «Θα θελα να ‘σουν εδώ απο Πασχάλη Τερζή, αντί για «Take me to church» από Hozier το «Μπρος στην εκκλησία» του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, αντί για «I want to break free» από Queen «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» από Χρηστάκη και άλλα τέτοια τα μπορεί να είναι ευρηματικά και χαριτωμένα δεν έχουν, ωστόσο, να προσφέρουν τίποτα, επί της ουσίας. στη δημόσια συζήτηση για ένα σοβαρό θέμα όπως είναι η διαχείριση και η στήριξη της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.