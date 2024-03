100 χρόνια Κολλέγιο «Ανατόλια» στη Θεσσαλονίκη - Δεκτοί στα πανεπιστήμια Harvard και Princeton δύο μαθητές του

Κλείσιμο

, αποτελεί ορόσημο καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη, δύο μαθητές του γίνονται δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια:στο Harvard University στο Τμήμα Θετικών Επιστημών και οστο Princeton University, στο Τμήμα Computer Science.από τα δύο αμερικανικά πανεπιστήμια πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των υποψηφίων, όχι μόνο εξαιτίας του υψηλού βαθμολογικού τους προφίλ αλλά και λόγω του εύρους των διακρίσεων σε διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς, την κοινωνική προσφορά και της δραστηριότητας, που έχουν αναπτύξει σε διάφορους τομείς., φοίτησε στο Κολλέγιο Ανατόλια στο Λύκειο. Στο Harvard αξιολογήθηκε ως αριστούχος αλλά και επειδή ανέλαβε την πρωτοβουλία να ιδρύσει το ‘Δωρίζω’, συνδυάζοντας την ανακλύκλωση ρούχων με την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο Ανατόλια, είχε συντονιστικό ρόλο στο Biomedical Journal και στο πρόγραμμα Peer Tutor, όπου υποστήριζε συνομηλίκους της από τη γενέτειρά της, Κοζάνη αλλά και από τη Θεσσαλονίκη στα μαθήματα της Φυσικής, της Βιολογίας, των Μαθηματικών., επίσης αριστούχος μαθητής του Κολλεγίου, έχει καταλάβει τη 2η θέση στην Ολυμπιάδα Πειραματικής Φυσικής (2021), έχει λάβει το 1ο Βραβείο Αριστείας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» (2019), το 1ο Βραβείο στον Μαθητικό Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικής (2019) και το 3ο βραβείο εθελοντισμού στον Διαγωνισμό της οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (2019). Επίσης, είχε συνεργαστεί με διδακτορικό φοιτητή στο MIT Operation Research Center επάνω σε ερευνητική εργασία στην Επιστήμη των Υπολογιστών.Μετά το βίαιο ξεριζωμό από τον Πόντο, όπου είχε ιδρυθεί το Ανατόλια το 1886, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1924 με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Τζόρτζ Γουάιτ, μόλις 13 προσφυγόπουλα ως πρώτους μαθητές και υποτυπώδεις εγκαταστάσεις στην περιοχή της Χαριλάου. Στα εκατό χρόνια, που μεσολάβησαν από τότε που ρίζωσε στη Θεσσαλονίκη, το κολλέγιο εξελίχθηκε σε εκπαιδευτικό οργανισμό με έντονη δράση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Κύρια χαρακτηριστικά του, η αυξημένη εξωστρέφεια, η εκπαιδευτική καινοτομία, η αριστεία. Παράλληλα, όλα τα χρόνια λειτουργίας του διατηρεί ‘ζωντανό’ το ‘διάλογο’ με την κοινωνία μέσα από την αλληλεπίδραση και την κοινωνική προσφορά - κάθε χρόνο, 1000 μαθητές του Ανατόλια προσφέρουν περίπου 30.000 ώρες εθελοντικής εργασίας. Το κολλέγιο Ανατόλια ιδρύθηκε το 1886 στο Ιεροδιδασκαλείο της Μερζιφούντας του Πόντου . Χρειάστηκε να κλείσει για πρώτη φορά όταν ξέσπασε ο Α’Παγκόσμιος Πόλεμος το 1916 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1920, άνοιξε ξανά με αυξημένο μαθητικό πληθυσμό. Το 1921 η τουρκική κυβέρνηση διατάσσει το κλείσιμο του Κολλεγίου Ανατόλια. Την επόμενη χρονιά, με την καταστροφή της Σμύρνης, το Ανατόλια κλείνει οριστικά και μετεγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη του Ελευθέριου Βενιζέλου, με ελάχιστους μαθητές πρόσφυγες. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1934, το Κολλέγιο αποκτά στέγη στην Πυλαία. Με την έναρξη του Β’Παγκόσμιου Πολέμου, το σχολείο χρειάζεται να κλείσει και πάλι, καθώς οι εγκαταστάσεις του μετατρέπονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Το 1941, το σχολείο επιτάσσεται και οι Γερμανοί εγκαθιστούν το αρχηγείο τους για τη Βαλκανική Χερσόνησο μέχρι τη λήξη του πολέμου, οπότε και επαναλειτουργεί το Κολλέγιο. Το 1974, το Κολλέγιο υποδέχθηκε 26 υπότροφους μαθητές από την Κύπρο, μετά την τουρκική εισβολή. Η αρχή της επόμενης δεκαετίας, το 1981, σηματοδοτείται από την ίδρυση του Αμερικανικού Κολλεγίου της Θεσσαλονίκης (ACT), για να προσφέρει μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Θεωρητικές Επιστήμες. Τα πτυχία του ACT αναγνωρίζονται, στη συνέχεια, από την Ένωση Σχολείων και Κολλεγίων της Νέας Αγγλίας (NEASC) ενώ το 2008 λαμβάνει την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση των πτυχιακών του προγραμμάτων. Στο μεταξύ, από το 2002, έχει ξεκινήσει στο ACT εντατικό, αμερικανικού τύπου Μάστερ (ΜΒΑ). Πρώτος Έλληνας πρόεδρος – και 11ος κατά σειρά στο Ανατόλια – ορίζεται το 2013 ο δρ Πάνος Βλάχος. Την ίδια χρονιά, τα προπτυχιακά προγράμματα του ACT πιστοποιούνται πλέον από το Open University της Μεγάλης Βρετανίας και δημιουργείται το CTY Greece σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και χάρη στην ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης αρχίζει να λειτουργεί το 2017 με τη δημιουργία του Lifelong Learning Hub. Το Ανατόλια εμπλουτίζεται το 2019 με το Pinewood American International School.Το Ανατόλια αποτελεί σήμερα μία ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή κοινότητα, περίπου 5.000 ατόμων, η οποία απαρτίζεται από τις ακόλουθες βαθμίδες: το Anatolia Elementary School, το Δημοτικό σχολείο. Το Anatolia High School, όπου εκτός από δύο Γυμνάσια και δύο Λύκεια, λειτουργεί και διετές Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma Programme - ΙΒ). Το Pinewood, το Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο, αποκλειστικά αγγλόφωνης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ACT (American College of Thessaloniki), το τμήμα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του οργανισμού, αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης NECHE (New England Commission of Higher Education) με πιστοποιημένα πτυχιακά προγράμματα στην Ευρώπη μέσω του Open University (OU). Tο Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά, CTY Greece, το οποίο ιδρύθηκε σε συνεργασία με το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ανατόλια αποτελούν στην πραγματικότητα μία ‘γέφυρα’ ανάμεσα στην Αμερική και στην Ελλάδα. Κατά την ιστορική του διαδρομή, το κολλέγιο Ανατόλια συνδέθηκε με σημαντικά γεγονότα: τη Μικρασιατική Καταστροφή, τη Γερμανική Κατοχή, τον Εμφύλιο, τη Δικτατορία, την Εισβολή στην Κύπρο. Σε όλα αυτά τα στάδια, παραμένει έντονο το αμερικανικό αποτύπωμα: στα κτίρια, στην εντατική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, στα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, στις εξωσχολικές δραστηριότητες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, στο μεγάλο πρόγραμμα Υποτροφιών και στην ανάπτυξη έργων υποδομής. Καθοριστική υπήρξε ανέκαθεν η οικονομική υποστήριξη Αμερικανών – όπως και Ελλήνων - αποφοίτων, εταιριών, οργανισμών, γονέων, φίλων καθώς και πολλών κοινωφελών ιδρυμάτων της Αμερικής και της Ελλάδας. Η υποστήριξη αυτή συνετέλεσε στην υλοποίηση του campus στην Πυλαία, στη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα Προγράμματα Υποτροφιών στη χώρα, δεκάδων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολλά από τα οποία προσφέρονται δωρεάν σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στη διαρκή αύξηση του καταπιστεύματός, βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε παιδιά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.Περίπου ένας στους τέσσερις μαθητές του Ανατόλια,με το 28% του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού σώματος να λαμβάνει υποτροφία - ολική, μερική ή με τη μορφή οικονομικής βοήθειας. Μόνο μέσα στην τελευταία πενταετία, οι ωφελούμενοι ήταν περισσότεροι από 4.700, στους οποίους διατέθηκαν περισσότερα από 21 εκατομμύρια δολλάρια. Μόνο τη χρονιά 2022-23, στους υποτρόφους κατανεμήθηκαν 4,5 εκ. δολάρια. Συνολικά, μέσα σε 10 χρόνια συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 37 εκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα δωρεών, που αφορούσαν: την ενίσχυση του προγράμματος Υποτροφιών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενίσχυση υποδομών και κατασκευή κτιρίων για εκπαιδευτικές ανάγκες.Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εκατονταετίαΣτο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των 100 ετών από την μετεγκατάσταση του Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, έχει προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων και δράσεων.Ενδεικτικά, δημιουργήθηκε επετειακή ιστοσελίδα, www.100.anatolia.edu.gr, προγραμματίζεται θεατρική παράσταση τον Απρίλιο, τον Ιούνιο θα κατασκευαστεί μία χρονοκάψουλα, την οποία θα εμπλουτίσει όλη η κοινότητα του Ανατόλια με μηνύματα για τα επόμενα 100 χρόνια. Επίσης, δρομολογείται έκθεση με τίτλο «Anatolia 100 Θεσσαλονίκη» για το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2024) με πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό.Οι μεγάλοι δωρητές των επετειακών δράσεων που προγραμματίζονται αυτή τη χρονιά είναι η Εθνική Τράπεζα και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.