Αρκτούρος: Οι αρκούδες στο Νυμφαίο ξύπνησαν και ξεκίνησαν τις βόλτες - Δείτε βίντεο

🇬🇷 Το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας ανοίγει και πάλι! Εδώ και λίγες ημέρες οι αρκούδες έχουν βγει από τις φωλιές τους και κυκλοφορούν στον εξωτερικό χώρο, όπως ο Γιώργος που εδώ τον πετύχαμε σε μία από τις βόλτες του! Όπως κάθε χρόνο, οι νεαρότερες αρκούδες όπως ο Μπράντλεϊ, ο Κούπερ και ο Ρέι ξύπνησαν από τις πρώτες, ενώ πιο μεγάλες αρκούδες όπως η Σάσα με την Αλεξάνδρα περνούν ακόμα την περισσότερη ώρα μέσα στη φωλιά τους. Το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο θα λειτουργεί από το Σάββατο 2 Μαρτίου καθημερινές (εκτός Τετάρτης) και Σαββατοκύριακα από τις 10.00 έως τις 17.00 (ώρες ξεναγήσεων 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2386041500 & 2386031155. -- 🇬🇧 The Bear Conservation Area is opening again! The bears have been out of their dens and roaming the outdoor area for a few days already, just like George whom we got on camera walking around. As every year, younger bears like Bradley, Cooper and Rey were the first to wake up, while older bears like Sasha and Alexandra still spend most of their time inside their dens. The Bear Conservation Center in Nymfeo will be open from Saturday, March 2 on weekdays (except Wednesdays) and weekends from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (tour times 10:00 a.m., 11:00 a.m., 12:00 p.m., 1:00 p.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m., 4:30 p.m.) For more information, please call +302386041500 & +302386031155. 🎥N. Grammenopoulos/ARCTUROS