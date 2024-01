Νέος διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ο Ευάγγελος Κωνσταντίνου

Κλείσιμο

Νέος Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) αναλαμβάνει ο, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και ΑσύλουΟ κ. Κωνσταντίνου διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και από τον Ιούλιο και έπειτα, μετά την κατάργηση των Ειδικών Γραμματειών, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.Ο νέος Διοικητής αντικαθιστά τον κ. Τάσο Μαντάγαρη που παραιτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου και επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα.Ο κ. Μαντάγαρης διετέλεσε Διοικητής από τον Μάρτιο του 2020 και συνέβαλε στην αναβάθμιση του συστήματος υποδοχής και φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο. Ο Υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Μαντάγαρη για τις υπηρεσίες του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.Η ΥΠΥΤ αποτελεί μια κρίσιμη υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς καλείται να διαχειριστεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις αφίξεις των αιτούντων άσυλο, σε μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία, σύμφωνα με το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και το εθνικό συμφέρον.Ο Ευάγγελος Απόστολος Κωνσταντίνου αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα χρηματοοικονομικά (MSc in Financial Management and Control) από το Aston Business School, του Aston University.Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τομέα της επικοινωνίας το 2003, από την εταιρεία επικοινωνίας MWG POLITICS του πολυεθνικού Ομίλου Mc Cann Erickson. Στη συνέχεια συνεργάστηκε ως Σύμβουλος Επικοινωνίας με εταιρείες του κλάδου και ιδιώτες.Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιου για θέματα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, ΣΔΙΤ, Εξαγωγών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.Το 2018 συνεργάστηκε με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ και ανέλαβε το νεοσύστατο Ινστιτούτο ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.Από το Σεπτέμβριο του 2019 ως το Φεβρουάριο του 2020 τοποθετήθηκε Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Από το Φεβρουάριο του 2020 ως τον Ιούνιο του 2023 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και κατόπιν κατάργησης των Ειδικών Γραμματειών τον Ιούνιο 2023 μέχρι και σήμερα, υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.