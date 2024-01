ΓΕΑ: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης

του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμουτης Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρωντου Σεμιναρίου Δοκιμαστών Αέροςτου Σεμιναρίου Επίβλεψης Πτήσεωντου Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων F-16του Σεμιναρίου Διοικητών-Υποδιοικητών Μονάδωντου NATO Staff Officersτου NATO Joint Aviation EW Schoolτου Defense Language Instituteτου Arms Control Implementation (Daytone Treaty) Courseτου OSCE Inspector/Escont Courseτου Lantirn training/ IP Upgrade USAF Flight TrainingΣεμιναρίου ΕΚΠΑ «Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο»Σεμιναρίου ΝΑΤΟ Defence College «Generals, Flag and Ambassadors»Σεμιναρίου EKΠΑ «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security»Σεμιναρίου Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group) «Risk and Crisis Leadership Meeting»Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.Ιανουάριος 2023: Διοικητής ΔΑΥΜάρτιος 2022 – Ιανουάριος 2023: Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022: Υπαρχηγός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021: Επιτελάρχης του ΑΤΑΦεβρουάριος 2020 – Μάρτιος 2020: Υπό τον Επιτελάρχη του ΑΤΑΙούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)Ιούνιος 2018 – Ιούλιος 2019: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αξιολογήσεων-Επιθεωρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΔΑΞΕΠ)Ιούλιος 2017 – Ιούνιος 2018: Διευθυντής της Διεύθυνσης Τυποποίησης – Αξιολόγησης του Προσωπικού του Φορέα Αξιολογήσεων – Ελέγχου του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ/Δνση Τ-Α)Αύγουστος 2016 – Ιούλιος 2017: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ)Μάρτιος 2015 – Ιούλιος 2016: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΕΓΑ)Μάρτιος 2013 – Μάρτιος 2015: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/ΕΓΑ)Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β3)Αύγουστος 2011 – Οκτώβριος 2012: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)Ιούλιος 2008 – Αύγουστος 2011: Βοηθός Αεροπορικού Ακόλουθου στην Ελληνική Πρεσβεία στις ΗΠΑΑύγουστος 2007 – Ιούλιος 2008: Σπουδαστής στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)Αύγουστος 2005 – Αύγουστος 2007: Διοικητής της 111ΠΜ/347ΜΙούλιος 2003 – Αύγουστος 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 111ΠΜ/347ΜΙούνιος 2002 – Ιούλιος 2003: Αξιωματικός Επιχειρήσεων του Σμήνους Μετεκπαίδευσης της 111ΠΜ (111ΠΜ/ΣΜΕΤ)Αύγουστος 2000 – Ιούνιος 2002: Διοικητής Σμήνους της 111ΠΜ/347ΜΦεβρουάριος 1999 – Αύγουστος 2000: Επιτελής στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 111ΠΜΙούλιος 1997 – Φεβρουάριος 1999: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/347ΜΦεβρουάριος 1991 – Ιούλιος 1997: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/330ΜΑύγουστος 1990 – Φεβρουάριος 1991: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/346ΜΑπρίλιος 1989 – Ιούλιος 1990: Ιπτάμενος στην 110ΠΜ/349ΜΑΗΜάιος 1988 – Απρίλιος 1989: Εκπαιδευόμενος στην 111ΠΜ/ΣΜΕΤΙούνιος 1987 – Μάιος 1988: Εκπαιδευόμενος στην 120ΠΕΑΈχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης.Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-2,T-33, T-41, F-5A/B και F-16C/DΑνθυποσμηναγός: 26/05/1987Υποσμηναγός: 26/07/1990Σμηναγός: 26/07/1994Επισμηναγός: 31/05/1999Αντισμήναρχος: 30/06/2003Σμήναρχος: 23/03/2011Ταξίαρχος: 05/03/2019Υποπτέραρχος: 02/03/2021Αντιπτέραρχος: 17/01/2023Μετάλλια – ΠαράσημαΤαξιάρχης Τάγματος της ΤιμήςΤαξιάρχης Τάγματος του ΦοίνικαΜετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ ΤάξεωςΔιαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως