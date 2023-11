Ο προορισμός όπου βρίσκουμε τα πιο φρέσκα προϊόντα με την πιο ζεστή εξυπηρέτηση

Κλείσιμο

Sponsored ContentΌποιοι και αν είμαστε, ότι και αν κάνουμε στη ζωή μας, όποιο επάγγελμα και αν έχουμε επιλέξει, όποια όνειρα και αν έχουμε, μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία: να φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Μπορεί να είναι η οικογένειά μας, ή όσοι είναι για εμάς σαν οικογένεια, είναι οι άνθρωποι που επιλέγουμε, που τους νοιαζόμαστε και θέλουμε το καλύτερο γι΄ αυτούς.Για όλους εμάς που μοιραζόμαστε αυτή τη βασική επιθυμία τα My market βρίσκονται δίπλα μας. Γίνονται σύμμαχοί μας φροντίζοντας να μας προμηθεύουν τα πιο φρέσκα προϊόντα με την πιο ζεστή εξυπηρέτηση και το κάνουν γνωστό σε όλους με μια νέα καμπάνια , νέα εταιρική ταυτότητα και νέο μήνυμα: «ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΓΑΠΑΣ». Με αυτή τη φράση δίνουν μια υπόσχεση, να δημιουργούν αξία για τον καταναλωτή και να βρίσκονται δίπλα του στην πράξη.Το «ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΓΑΠΑΣ», περιέχει συμπυκνωμένη τη φιλοσοφία των My market. Δηλώνει ότι από την πλευρά τους θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουν την άριστη ποιότητα των προϊόντων και την αυθεντική φιλική διάθεση στην εξυπηρέτηση. Όπως λοιπόν εμείς βάζουμε στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας, έτσι και τα My market βάζουν στην καρδιά τους όλους εμάς ώστε να γίνουμε συνοδοιπόροι σε ένα αγοραστικό καθημερινό ταξίδι που φτιάχνεται από μικρές φροντίδες μεγάλης σημασίας.Στόχος της νέας καμπάνιας των My market είναι να ξανασυστηθούν με όλους μας ώστε να νιώσουμε πως έχουμε έναν καθημερινό σύμμαχο στην καθημερινότητά μας, που στέκεται δίπλα μας για να φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Με ποικιλία αγαθών σε προσιτές τιμές, επιλεγμένα προϊόντα από μικρούς παραγωγούς, με σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, και εργαζόμενους της πρώτης γραμμής με ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες μας.