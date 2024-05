Στο Μarie Claire Ιουνίου που κυκλοφορεί με αφιέρωμα στο ταξίδι

Ο θρυλικός Αμερικανός και φιλέλληνας Ρόμπερτ ΜακΚέιμπ μας μιλά αποκλειστικά, από τη Νέα Υόρκη, για την Ελλάδα που πρόλαβε να καταγράψει μέσα από το φακό του στη Μύκονο και τη Σαντορίνη μιας εποχής και ενός τρόπου ζωής που έχει χαθεί για πάνταΗ Κατερίνα Κατώπη-Λυκιαρδοπούλου εξηγεί τη σημασία τού να ταξιδεύεις ανακαλύπτοντας κουλτούρες και βιότοπους και μοιράζεται μαζί μας ονειρικές εικόνεςΤαξιδεύουμε νοερά στη Μαρμπέγια, τον προορισμό που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το jet set και παραμένει το στολίδι της Κόστα ντελ Σολ, όπως μας θυμίζει το πολυτελές λεύκωμα της Assouline.Κάνουμε ένα road trip στη Νότια Ιταλία: Η Costiera Amalfitana είναι ίσως η ιδανικότερη αυτοκινητάδα γεμάτη ιστορία, μυρωδιές και φινέτσα για νοσταλγούς της ιταλικής μαγείαςO διάσημος φωτογράφος μόδας Πάολο Ροβέρσι μιλά αποκλειστικά στο περιοδικό με αφορμή την πρώτη ατομική του έκθεση στο Παρίσι και αποκαλύπτει τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του, η οποία ξεκίνησε με μια φωτογράφηση στο Marie Claire σχεδόν μισό αιώνα πριν.Ο εξαιρετικός Άντριου Σκοτ (All of us strangers, O ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ) μας επανασυστήνει τον Τομ Ρίπλεϊ σε μια αποκλειστική για την Ελλάδα συνέντευξη.Ενώ η Ιωάννα Μπουραζοπούλου, βραβευμένη συγγραφέας της Τριλογίας της Πρέσπας, μάς μιλά για τα φανταστικά ταξίδια του μυαλού.Στη βαλίτσα μας, όλα όσα χρειαζόμαστε για να ταξιδέψουμε με στυλ! Η αγάπη μας για τα ταξίδια συναγωνίζεται αυτήν για τη μόδα και το στυλ: χρωματιστά, κροσέ και δερμάτινα αξεσουάρ εντυπωσιάζουν κάτω από τον γαλάζιο ουρανό τoυ Αιγαίου.Μερικές αγάπες είναι πιο μεγάλες από τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς έρωτες: Το μοντέλο Anine Van Velzen φωτογραφίζεται με την κόρη της Noa Jo φορώντας biker jackets, κάργκο παντελόνια και φορέματα.Όταν ο ήλιος λάμπει τα μόνα ρούχα που σκεφτόμαστε είναι ολόσωμα μαγιό, ντένιμ βερμούδες, μεταλλιζέ τοπ και κροσέ τσάντες και φλατ sliders για να ολοκληρώσουμε το look.Στις σελίδες της ομορφιάς, πέρα από τις συμβουλές για ένα άψογο travel bag, θα βρείτε: Τις νέες εξελιγμένες αντηλιακές συνθέσεις για ασφαλές μαύρισμακαι ανάλαφρα makeup look που εστιάζουν σε ένα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου.