Διεθνές Συνεδριο για τις «Ελληνοαμερικανικές πολιτικές στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο»

Κλείσιμο

Τους κύριους εκπαιδευτικούς άξονες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών « American Studies: Politics, Strategy and Economics », παρουσίασε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στους νέους φοιτητές τουΠαράλληλα, παρουσιάστηκε η στρατηγική του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα (CfIR-GR). Η Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα : «US-Greek Policies in Europe and the Mediterranean - Οι Ελληνοαμερικανικές πολιτικές στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο».Στην εξωστρέφεια και τον διεθνή προσανατολισμό, ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναφέρθηκε: «Το Συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου. Ήδη είναι μεγάλη η απορροφησιμότητα των αποφοίτων μας στην ελληνική αγορά εργασίας, επιθυμούμε όμως να τη διευρύνουμε. Στόχος μας είναι οι απόφοιτοι του ΠΑΠΕΙ να επιτύχουν μία πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση με βάση τα προσόντα τους και να μειώσουμε κατά το δυνατόν», υπογράμμισε.Εξίσου κορυφαία προτεραιότητα είναι η προώθηση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, μέσω Συμφωνιών Διεθνούς Συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με σταθερή εστίαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων και ερευνητικών συνεργασιών, προς όφελος τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των φοιτητών. Όπως τόνισε ο ίδιος: «Αν ο ένας πυλώνας είναι η εξωστρέφεια, ο έτερος, είναι οι διεθνείς συνεργασίες. Έχουμε υπογράψει δύο μνημόνια, με το George Washington University και το Drexer University Philadelphia ενώ επίκειται η συνεργασία με Richmond University στη Virginia. Πρόκειται για κοινά, εξ αποστάσεως, αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία απευθύνονται σε κατοίκους εξωτερικού, με έμφαση στην Ινδία και στις Αραβικές Χώρες και όσοι αποφοιτούν, θα λαμβάνουν τίτλο και από τα δύο πανεπιστήμια». Όπως δε πρόσθεσε ο ίδιος σχετικά με τις άλλες συνιστώσες των διεθνών συνεργασιών, αυτές περιλαμβάνουν «ανταλλαγή μελών ΔΕΠ, κοινό ερευνητικό έργο… Στην παρούσα φάση, εργαζόμαστε επάνω στο βασικό μοτίβο λειτουργίας, ώστε να πάρουν σάρκα και οστά οι δράσεις, στις οποίες προσβλέπουμε».Απευθυνόμενος στους νέους φοιτητές, ο Πρύτανης παρατήρησε ότι «το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχουν επιλέξει, είναι μοναδικό στη Ελλάδα και ανοίγει πολύπλευρες επαγγελματικές προοπτικές. Τα πολύ υψηλά δίδακτρα των αμερικανικών πανεπιστημίων, τα οποία είναι κατά βάση ιδιωτικά, ωστόσο, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τυχόν ευνοϊκότερες τιμές για τους Έλληνες φοιτητές, στο πλαίσιο ανταλλαγών. Αναζητούμε τρόπους, ώστε οι συνέργειες να είναι προς όφελος και του δικού μας πανεπιστημίου», καταλήγει.Κατά το χαιρετισμό του, ο Πρέσβης George J. Tsunis ανέδειξε τις αξίες του ήθους και του θάρρους, που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα. Οι Έλληνες, τόνισε, τιμούν τη θέση τους στην Ιστορία, παρά το μεγάλο κόστος που πλήρωσαν, υπερασπιζόμενοι τις αξίες τους. Η Ελλάδα αποτελεί τον σταθεροποιητικό παράγοντα σε μια γεωπολιτική θέση, που συχνά αντιμετωπίζει κρίσιμες καταστάσεις, όπως την τρέχουσα χρονική περίοδο.Η Carolyn Kissane, NYU - Associate Dean and Clinical Professor NYU Centre for Global Affairs, καλωσόρισε με τη σειρά της, τους νέους φοιτητές και ευχαρίστησε τους καθηγητές από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού που συμμετέχουν στο ΠΜΣ, που τελικά σκοπό έχει, να κάνει αυτό το κόσμο καλύτερο για τους ανθρώπους., Καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης παρουσίασε το ΠΜΣ “American Studies: Politics, Strategy and Economics”, την εξέλιξή του από την ίδρυσή του και ανέδειξε τη σημασία του για τη διπλωματία αλλά και για τις σχέσεις των δύο χωρών.Στο πλαίσιο του διήμερου διεθνούς Συνεδρίου, αναλύθηκαν οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και συνεργασίες, οι αυξανόμενες προκλήσεις στην ασφάλεια, οι θαλάσσιες διαφορές, η τρομοκρατία και η μετανάστευση στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι μακροχρόνιες γεωπολιτικές επιπτώσεις του, με την παρουσία και συμμετοχή εξεχόντων ομιλητών.Αν και η παρουσίαση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτέλεσε βασικό σημείο του Συνεδρίου, ο Πρύτανης Μιχαήλ Σφακιανάκης δεν παραλείπει να σημειώσει: «Πρώτη μου προτεραιότητα παραμένουν οι προπτυχιακοί φοιτητές κι αυτό είναι κάτι, που τα παιδιά προσλαμβάνουν, γι’αυτό και έχουμε καλές συνθήκες στο ΠΑΠΕΙ – τα ίδια τα παιδιά προφυλάσσουν το πανεπιστήμιό μας από ασχήμιες... Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Η εποχή μας είναι δύσκολη και χρειάζεται να κερδίσεις το σεβασμό των παιδιών, να τους δώσεις όραμα».Την τελετή του Συνεδρίου συντόνισε η Dr. Ειρήνη Μαμάκου του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενώ προσφώνηση έκανε και ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης – Αινιάν, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη.