Η κληρονομιά Τράγκα: Σπίτι με θέα στον Λευκό Οίκο και διαχειρίστρια τη Μαρία Καρρά

To ακίνητο που είχε αγοράσει το ζεύγος Τράγκα στην Ουάσινγκτον βρίσκεται στη λεωφόρο Πενσιλβάνια, μία από τις πλέον προνομιακές περιοχές της αμερικανικής πρωτεύουσας, πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο. Από τη βεράντα του διαμερίσματος με την πισίνα φαίνεται ολόκληρο το Καπιτώλιο

, εκδότης και αρχηγός πολιτικού κόμματος αποδείχτηκε μετά θάνατον ότι ήταν ένας σύγχρονος Μίδας του real estate , επενδύοντας σε ακίνητα συνολικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι κάποια από αυτά τα ακίνητα που έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιόλου ανάμεσα στον Γιάννη Τράγκα και την τελευταία σύζυγο του πατέρα του Μαρία Καρρά. Πρόκειται για κατοικίες τις οποίες απέκτησε σταδιακά το ζεύγος στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σε τοποθεσίες όπως το Λας Βέγκας, το Μαϊάμι, η Νέα Υόρκη και η Ουάσινγκτον.Τοστοπουλήθηκε με την υπογραφή της όπως αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ» την περασμένη Κυριακή, ενώ για αυτό στο Μαϊάμι η χήρα του εκδότη δήλωσε μεταξύ άλλων στο υπόμνημά της: «Δεν τυγχάνω ιδιοκτήτρια κανενός ποσοστού επί κανενός ακινήτου κείμενου στο Μαϊάμι ή οπουδήποτε αλλού στην Πολιτεία της Φλόριντα (ΗΠΑ)». Πρόκειται για το περίφημο διαμέρισμα που φέρεται να αποτελεί εδώ και πολλούς μήνες τη μόνιμη κατοικία της Μαρίας Καρρά στις ΗΠΑ, εκεί όπου ξεχνάει για λίγο όλα όσα διαδραματίζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη real estate αυτοκρατορία του εκλιπόντος.Είναι ένα εξαιρετικά καλαίσθητο σπίτι 155 τετραγωνικών μέτρων σε ουρανοξύστη στο Μαϊάμι, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, το οποίο διαθέτει δύο κρεβατοκάμαρες. Η διακόσμηση παραπέμπει στην αισθητική των χρωμάτων που κυριαρχεί στο Μαϊάμι, ενώ τα πατώματα είναι από λευκό μάρμαρο και τα έπιπλα minimal αισθητικής.Σύμφωνα με τα νέα, το διαμέρισμα ανήκει στην εταιρεία, η οποία με τη σειρά της ανήκει στη Family Line Ltd, διευθύντρια της οποίας είναι η Μαρία Καρρά. Πρόκειται για μια εταιρεία που συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους -έναν παράδεισο των offshore- και στην οποία έχουν συγκεντρωθεί μέσω άλλων εταιρειών όλα τα ακίνητα του εκλιπόντος στις ΗΠΑ.Τη διαχείριση και ενίοτε την πώλησή τους έχει αναλάβει η δικηγορική εταιρείαμε έδρα τη, κάτι που εύκολα γίνεται αντιληπτό αφού η διεύθυνση της εταιρείας Bluebay Haven LLC, στην οποία ανήκει η κατοικία του Μαϊάμι, είναι τα γραφεία της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρίας στο Μεγάλο Μήλο.Ο δικηγόροςδιατηρούσε στενή επαγγελματική και φιλική σχέση με τον εκλιπόντα, αφού είχε δώσει το «παρών» και σε εκπομπές του, ενώ μετά τον θάνατο του εκδότη τον εμπιστεύτηκε και η Μαρία Καρρά. Η δικηγορική εταιρεία του ανέλαβε την πώληση του διαμερίσματος στο Λας Βέγκας, ενώ, όπως είναι γνωστό πλέον, από τα 400.000 ευρώ που ξόδεψε μέσα σε δέκα μήνες η Μαρία Καρρά, επιβαρύνοντας κατά τον Γιάννη Τράγκα την κληρονομιά, 110.000 δολάρια πήγαν στην Pardalis & Nohavicka ως αμοιβή για παροχή υπηρεσιών.Αποκωδικοποιώντας τα νέα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα το «ΘΕΜΑ», τοστοαγοράστηκε αντί 834.000 ευρώ από την εταιρεία Bluebay Haven LLC από τον πρότερο ιδιοκτήτη του Εστεμπάν Ν. Σουάρες. Ετερα έγγραφα με ημερομηνία Αυγούστου 2018 από την Πολιτεία της Φλόριντα που αφορούν τη συγκεκριμένη κατοικία περιλαμβάνουν την εταιρεία Family Line Ltd και φέρουν την υπογραφή του αείμνηστου Γιώργου Τράγκα.Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ητηςθεωρείται μία από τις πλέον αριστοκρατικές συνοικίες της πόλης-βαρόμετρο για την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ - και όχι μόνο. Θεωρείται κάτι παραπάνω από elegant να διαθέτεις κατοικία στην πόλη όπου κυριαρχούν οι λομπίστες και ο αείμνηστος Γιώργος Τράγκας επέλεξε μετά από έρευνα ένα διαμέρισμα 110 τ.μ. στο Νο 801 της διάσημης λεωφόρου.Σύμφωνα με την αγορά τουστην Ουάσινγκτον, η συγκεκριμένη κατοικία, σε απόσταση αναπνοής από το Καπιτώλιο και τον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να του κόστισε περί τα 850.000 ευρώ. Το ποσό μπορεί να φαντάζει πολύ μεγάλο για ένα τόσο μικρό διαμέρισμα, αλλά είναι το location που κάνει τη διαφορά, αφού βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ. Εχει δύο κρεβατοκάμαρες, δύο μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, ένα μικρό γραφείο και φυσικά μεγάλο μπαλκόνι με άπλετη θέα, ενώ υπάρχει και κοινόχρηστη πισίνα στην ταράτσα για τους ενοίκους του οικήματος.Η επίπλωση είναι λιτή και ταιριάζει απόλυτα στον χώρο, αφού το ζεύγος επέλεξε να μη «φορτώσει» το μικρό διαμέρισμα με πολλά διακοσμητικά αντικείμενα. Σε ό,τι αφορά τη θέα από την πισίνα, είναι συγκλονιστική, αφού διακρίνεται το Καπιτώλιο, ενώ σχεδόν απέναντι από το συγκρότημα κατοικιών βρίσκεται το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η κατοικία ανήκει στην εταιρεία Pennview LLC, που κι αυτή με τη σειρά της ανήκει στην Family Line Ltd και παρότι πληροφορίες την ήθελαν να έχει πουληθεί, φέρεται ότι εξακολουθεί να ανήκει, όπως δείχνουν τα στοιχεία, στη Μαρία Καρρά.Παραμένει άγνωστο πόσο συχνά διέμενε το ζευγάρι στην κατοικία της Ουάσινγκτον, αφού προτιμούσε την σαφώς πιο κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη ή το Μαϊάμι για τη διαμονή του όταν ταξίδευε εκτός Μονακό και Κυανής Ακτής. Η ανακάλυψή του δικαίωσε τον Γιάννη Τράγκα που βλέπει τους τελευταίους μήνες την τελευταία σύζυγο του πατέρα του να επιβαρύνει την κληρονομιά με έξοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, επιμένοντας ταυτόχρονα να μείνουν εκτός τα ακίνητα στις ΗΠΑ, που δεν γνωρίζει, κάτι που δεν δέχτηκε επ’ ουδενί ο πρωτότοκος γιος του εκδότη-δημοσιογράφου, ο οποίος έχει «απασφαλίσει» πλέον κατά της γυναίκας που κινήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε το παζλ της κληρονομιάς και της διαθήκης να παραμένει άλυτο ενάμιση χρόνο από τότε που άρχισε ο χορός των αποκαλύψεων.