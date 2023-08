Το πρόγραμμα που κάνει κάθε σταγόνα να μετράει!

Sponsored ContentΤο πιο πολύτιμο αγαθό στη Γη είναι το νερό, το πιο απαραίτητο για τη ζωή σε όλες τις μορφές της. Και μπορεί η λέξη «σταγόνα» να ταυτίζεται με μια ελάχιστη ποσότητα, η αλήθεια είναι, όμως, ότι σταγόνα τη σταγόνα, μπορεί να γίνει η μεγάλη διαφορά, σε μια χώρα όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι έντονο σε πολλές νησιωτικές, αλλά και ηπειρωτικές περιοχές -ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.Η Coca-Cola στην Ελλάδα, εδώ και 17 χρόνια υλοποιεί προγράμματα για την υπεύθυνη χρήση και την ενίσχυση της επάρκειας του νερού, μαζί με τον διεθνή οργανισμό GWP-Med και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca‑Cola (The Coca‑Cola Foundation). Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, έχει πραγματοποιήσει σε 36 ελληνικά νησιά και πόλεις, έργα συλλογής βρόχινου νερού, ανακύκλωσης υδάτινων αποβλήτων και προγράμματα αναπλήρωσης, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις βελτιστοποίησης υποδομών, τα οποία έχουν ωφελήσει χιλιάδες πολίτες, μέσω της διασφάλισης δισεκατομμυρίων λίτρων νερού, ετησίως.Επιπλέον, ήδη από το 2015, αναπληρώνει κάθε σταγόνα νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων της, ενώ, συνεχώς, προσπαθεί να βρίσκει νέους, καινοτόμους τρόπους να μειώνει το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων της, να το αναπληρώνει, να το επαναχρησιμοποιεί και να το ανακυκλώνει.Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, ώστε να ανευρίσκονται τρόποι να ενισχυθεί η επάρκεια του νερού στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, εκπαιδεύοντας, παράλληλα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη σωστή, υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση του. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα.Μέσα σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, ξεκίνησε το 2022, από τη Φολέγανδρο, το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop» επιτυγχάνοντας ενίσχυση της υδατικής επάρκειας του Κυκλαδίτικου νησιού, κατά 63%. Συνεχίστηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, φέτος, με μεγάλη επιτυχία, ενώ προχώρησε και στην περιοχή Αγλαντζιά, στην Κύπρο.Συνοπτικά, το Zero Drop ενδυναμώνει την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τους υδατικούς πόρους, ενώ στηρίζει, παράλληλα, τον τουριστικό τομέα, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με θετική επίδραση τόσο στους επαγγελματίες του τουρισμού, όσο και στους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους του κάθε τόπου, αναβαθμίζοντας το συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας.Στη Φολέγανδρο και χάρη στο «Zero Drop» εξοικονομούνται ετησίως 10 εκατ. λίτρα νερού, ενώ οι διακοπές υδροδότησης -συχνό φαινόμενο ως το 2021- αποτελούν παρελθόν. Η πρώτη φάση του προγράμματος εκεί περιελάμβανε έργα γεώτρησης θαλασσινού νερού για τη βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης, ενώ η δεύτερη φάση αφορούσε σε έργα διασύνδεσης και διασωλήνωσης, ενισχύοντας την υδατική επάρκεια της Φολεγάνδρου κατά 63% και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κάλυψη του κενού μεταξύ ζήτησης και παροχής νερού στο νησί, ειδικά τους θερινούς μήνες. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η Φολέγανδρος να καταστεί το πρώτο νησί στην Ελλάδα με μηδενικές απώλειες νερού. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις για εκατοντάδες μαθητές και δασκάλους στις Κυκλάδες, ενώ αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα εργαλεία για επαγγελματίες του τουριστικού τομέα ως προς την ορθή χρήση του νερού, με τους συνολικούς ωφελούμενους να φτάνουν τα 1.200 άτομα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε δωρεά στον Δήμο Φολεγάνδρου 6 υδροπάνελ, μιας καινοτόμου συσκευής που αξιοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να παράξει πόσιμο νερό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.Στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο στόχος ήταν να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες στο σύστημα άρδευσης του Δήμου, καθώς, χάρη στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και στις τεχνικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, εκατομμύρια λίτρα νερού εξοικονομούνται, ετησίως. Τα έργα του προγράμματος, που ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2023, με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation και την επιπλέον χρηματοδότηση από την Coca-Cola Τρία Έψιλον, περιλάμβαναν τεχνικές παρεμβάσεις στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στην κοινότητα Βουτών. Με τις παρεμβάσεις αυτές, αποκαταστάθηκαν και ενισχύθηκαν οι υφιστάμενες σωληνώσεις στην περιοχή του Προφήτη Ηλία από τη δεξαμενή που συλλέγει επεξεργασμένα λύματα και τα διοχετεύει για άρδευση. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε πλήρης αποκατάσταση του εξοπλισμού των δύο χώρων που στεγάζουν τις αντλίες νερού του Μεσαρμού και των Ασπροχωμάτων στην κοινότητα Βουτών. Η αποκατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφενός μειώνει το κόστος λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων και την ποσότητα διοξειδίου άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα, και αφετέρου συμβάλει στην εξοικονόμηση πολλών λίτρων νερού εξασφαλίζοντας μηδενικές απώλειες.Τα οφέλη που θα αποφέρει το πρόγραμμα «Zero Drop» στον τόπο είναι πολλαπλά για τους κατοίκους, τους αγρότες και συνολικά για την τοπική κοινότητα: - Περιορισμό των διακοπών νερού στην περιοχή του Προφήτη Ηλία χάρη στην ενίσχυση του συστήματος διανομής των επεξεργασμένων λυμάτων.- Μείωση του κόστους άρδευσης για χιλιάδες αγρότες, καθώς πλέον δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν νερό από τα υπόγεια ύδατα, που έχει μεγαλύτερο κόστος από εκείνο των επεξεργασμένων λυμάτων.- Περιορισμό των διακοπών νερού στα αντλιοστάσια, λόγω του πιο σύγχρονου εξοπλισμού που τοποθετήθηκε.- Μείωση του κόστους λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων του Μεσαρμού και των Ασπροχωμάτων.Έτσι, εκατομμύρια σταγόνες σώζονται καθημερινά, χάρη στο πρόγραμμα «Zero Drop». Σταγόνες που δεν περισσεύουν, που έχουμε ανάγκη, που στηρίζουν τη βιωσιμότητα και κάνουν πράξη την εξοικονόμηση του πιο απαραίτητου αγαθού.