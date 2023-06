Η ψηφιακή τεχνολογία εκπαιδεύει επεμβατικούς πνευμονολόγους

Κλείσιμο

Στις πιο σύγχρονες επεμβατικές μεθόδους όχι σε ασθενείς αλλά σε ψηφιακούς προσομοιωτές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν οι πιο έμπειροι πνευμονολόγοι της χώρας στην Α Πανεπιστημιακή Κλινική του Σωτηρία.Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξάγεται το τριήμερο διεθνές σεμινάριο Επεμβατικής Πνευμονολογίας «Advanced Diagnostic and Therapeutic Bronchoscopy Course» στη Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας της Α΄ Παν/μιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Σωτηρία, στην Αθήνα.Το Σεμινάριο υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βρογχοσκόπησης και Επεμβατικής Πνευμονολογίας (European Association for Bronchoscopy and Interventional Pulmonology – EABIP) απευθύνεται σε έμπειρους πνευμονολόγους που θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην κατεύθυνση της Επεμβατικής Πνευμονολογίας.Τους παρέχεται η δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε ιδιαίτερα προωθημένες επεμβατικές τεχνικές και υπερσύγχρονους ψηφιακούς προσομοιωτές, με απώτερο στόχο η εξάσκηση των ιατρών να μη γίνεται σε ασθενείς, αλλά να παρέχεται πιστοποιημένη εμπειρία πριν οι ιατροί προβούν σε κλινική πράξη.Το σεμινάριο είναι υβριδικό, με διεθνή φυσική συμμετοχή 30 ιατρών και διαδικτυακή παρακολούθηση από 60 συμμετέχοντες. Το σύνολο του επιστημονικού προγράμματος, με διαλέξεις και παρουσιάσεις επεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα στη Μονάδα καθώς και πρακτικά φροντιστήρια, μαγνητοσκοπείται και μεταδίδεται διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο.Η Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας της Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, με υπεύθυνο τον Αν.Καθηγητή κ. Γρηγόρη Στρατάκο, Πρόεδρο της ΕΑΒΙΡ, είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχοντας πάνω από 12 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση των Πνευμονολόγων στις βρογχοσκοπικές παρεμβάσεις, ενώ συγκεντρώνει κάθε χρόνο, δεκάδες εκπαιδευόμενους από όλο τον κόσμο.