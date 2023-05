Λευτέρης Τσουκαλάς στον Δανίκα: Ο Ερντογάν νίκησε με το όραμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

«Από πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του ’40, δηλαδή μετά τηκαι το, οι Τούρκοι, όπως πολλές άλλες χώρες, είδαν ότι η πυρηνική τεχνολογία είναι sine qua non (απαραίτητη προϋπόθεση) για να είσαι ισχυρός».«Ο γιος του Ινονού, του διαδόχου του, ο Αμπντάλ Ινονού, είχε πάει στην Καλιφόρνια και πήρε διδακτορικό με τον Βίγκνερ, έναν από τους κορυφαίους πυρηνικούς φυσικούς. Και πήγε πίσω σε μια καθυστερημένη Τουρκία και επένδυσε στο να φτιάξει ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει πάνω από 5.000 πυρηνικούς μηχανικούς και πολύ καλούς μάλιστα. Αν θέλεις να κάνεις, ας πούμε, ιατρικές εφαρμογές, ακτινοβολίες, τα καλύτερα νοσοκομεία στην περιοχή μας, μπορώ να πω και στην Ευρώπη όλη, είναι στην Τουρκία. Εχουν επενδύσει πολύ στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε αυτή την πλευρά της τεχνολογίας».«Εχουν πυρηνική τεχνολογία σοβαρή. Εμείς είχαμε, δεν έχουμε πλέον. Πριν από μερικά χρόνια, στην προηγούμενη κυβέρνηση, η Ελλάδα, δυστυχώς, έδιωξε τον μόνο πυρηνικό αντιδραστήρα που είχε στη χώρα. Τον ξεμοντάρισε και τον έδιωξε».«Στον “Δημόκριτο”. Ο “” πια δεν έχει πυρηνικό αντιδραστήρα. Αυτό είναι ένα πράγμα ακατανόητο για μένα, αλλά και για άλλους. Εμείς είχαμε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, παρόμοιο με αυτό που έδωσε η Αμερική το 1959-60 στην Τουρκία και το Ιράν. Οι ίδιοι αντιδραστήρες, ένας σε εμάς, ένας στην Τουρκία, ένας στο Ιράν. Στον “Δημόκριτο” υπάρχουν πέντε πυρηνικοί επιστήμονες. Στην Τουρκία το αντίστοιχο κέντρο έχει 2.000 επιστήμονες. Και όχι μόνο αυτό, η Τουρκία έχει φτιάξει άλλα δύο τέτοια. Εμείς, λοιπόν, δεν έχουμε κανένα, αυτοί έχουν τρία».«Η Τουρκία έχει υπογράψει όλες τις συμφωνίες για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και τα πρόσθετα πρωτόκολλα. Οπότε τύποις δεν κινδυνεύουμε. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανό να συνεργάζεται με το Πακιστάν, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Ας πούμε ότι είναι μια εικασία. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να είναι πολύ κοντά σε πολεμικές εφαρμογές, δηλαδή σε βόμβες».«Ας πούμε ένα υποθετικό σενάριο, πως η Τουρκία έχει πυρηνικά όπλα. Σε μια τέτοια περίπτωση, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα του οίκου μας, για την άμυνά μας. Εμείς έχουμε άμυνες γι’ αυτό το πράγμα; Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά νομίζω ότι η απλή απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε καν τι γίνεται! Δεν έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο για να παρακολουθεί και να κατανοεί αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία έχει μια έξυπνη στρατηγική, που κατά βάση είναι: “Θα σου δώσω και θα πάρω, δεν δεσμεύομαι, γιατί η δέσμευση είναι για μένα αδυναμία. Θέλω να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερα στον γεωπολιτικό χώρο με τακτικές αμφισημίας, ενδεχομένως με προβολή ισχύος, ειδικά απέναντι στους γείτονες και επενδύω πάρα πολύ στην ανάπτυξη της τεχνολογικής μου υπεροχής στην περιοχή”. Και δεν είναι μόνο τα στρατιωτικά, είναι και τα ενεργειακά. Φτιάχνει έναν πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιου, που όταν ολοκληρωθεί θα παράγει περίπου όση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει η Ελλάδα, γύρω στις 48.000-50.000 γιγαβατώρες τον χρόνο. Εχει λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται “ενεργειακή ασφάλεια”. Θα φτιάξει και δεύτερο εργοστάσιο στη Σινώπη, ενδεχομένως και τρίτο. Ο τουρκικός λαός εν τω συνόλω, οι μεγάλοι αριθμοί, ψήφισε για την ανάκτηση του χαλιφάτου, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το όραμα του Ερντογάν: “Θα υποφέρουμε, αλλά στο τέλος του δρόμου θα έχουμε ανακτήσει την αυτοκρατορία μας”».«Η Αμερική βλέπει την Τουρκία ως μια χώρα η οποία, αν καταφέρει να φτάσει εκεί που επιδιώκει να φτάσει, θα έχει ηγεμονικό ρόλο στον μουσουλμανικό κόσμο, ηγεμονικό ρόλο στη Μεσόγειο και πιθανώς και ηγεμονικό ρόλο στην Ευρώπη. Αρα δεν είναι απλώς μια χώρα, είναι μια μικρή Κίνα. Η Τουρκία αντιγράφει την Κίνα στις αμφισβητήσεις των θαλάσσιων ζωνών και τη Ρωσία στα χερσαία. Αρα είναι rival, είναι competitor. Οπως είναι και η Ρωσία, όπως είναι και η Κίνα και το Ιράν».«Εμείς πρέπει να επιλέξουμε σωστά, γιατί για εμάς το πρόβλημα είναι υπαρξιακό. Εμείς δεν θα υπάρχουμε ως κράτος αν η Τουρκία καταφέρει αυτά που θέλει να κάνει. Βασικά η Τουρκία για να ανακτήσει την αυτοκρατορία πρέπει να το επιδείξει υποτάσσοντας την Ελλάδα. Αλλοι το λένε “ισλαμοποίηση”, εγώ δεν νομίζω ότι είναι ισλαμοποίηση, είναι να γίνει η Ελλάδα υποτελής».«Χρειάζεται μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη θέαση του κόσμου και ανάγνωσή του. Πρέπει να κρίνουμε σωστά ποια θα είναι η έκβαση αυτών των μεγάλων αναδιατάξεων που γίνονται στον κόσμο. Να διαβάσουμε σωστά ποιος θα είναι ο νικητής αυτών των συγκρούσεων».«Η Αμερική. Δεν θα είναι η Κίνα».«Ανοησίες. Η Αμερική είναι ανερχόμενη ακόμα. Και έχει πολύ δρόμο».«Είναι αφελείς γιατί νομίζω ότι δεν διαβάζουν σωστά το πώς έχει συγκροτηθεί ο μεταπολεμικός κόσμος. Η Αμερική ηγήθηκε προπολεμικά ενός κινήματος κατά της αποικιοκρατίας. Ελεγε ότι ο κόσμος μπορεί να ευημερήσει εάν αυτές οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που πάνε και παίρνουν χώρους ανά τον κόσμο για να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες, ενέργεια και αγορές ξεχωρίζουν την πολιτική από τις επιχειρήσεις. Και οργάνωσε τον κόσμο με τους θεσμούς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Συμφωνία Μπρέτον Γουντς αρχικά. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στη Συμφωνία Μπρέτον Γουντς τον Οκτώβριο του ’44 συμμετείχαν δύο κορυφαίοι Ελληνες οικονομολόγοι: ο Βαρβαρέσος, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, που μόλις τότε είχε έρθει από την Αίγυπτο, και ο Ανδρέας Παπανδρέου».«Βεβαίως, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας νεαρός επίκουρος καθηγητής στο Χάρβαρντ που μόλις είχε πάρει διδακτορικό και του ζητήθηκε να πάει μαζί με τον Βαρβαρέσο, τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Συμφωνία Μπρέτον Γουντς. Η οποία συμφωνία ουσιαστικά ήταν ότι πρέπει να υπάρχει νομισματική σταθερότητα στον κόσμο για να μην έχουμε συγκρούσεις οικονομικές, οι οποίες μετεξελίσσονται σε κρατικές συγκρούσεις. Εγινε η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί».«Η Αμερική έχει ένα μοναδικό σύστημα καινοτομίας. Το κράτος επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά τα προϊόντα της έρευνας και ανάπτυξης είναι ιδιοκτησία ιδιωτών και εταιρειών. Αυτό το σύστημα καινοτομίας της Αμερικής, το οποίο παράγει το 80% της παγκόσμιας καινοτομίας, είναι η μεγάλη της δύναμη. Από εκεί παράγεται ο πλούτος. Αυτές οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της Αμερικής, οι Facebook, Apple, Netflix, Amazon, Google, έχουν κεφαλαιοποίηση 10 τρισ. δολαρίων, που είναι σχεδόν το μισό ΑΕΠ της Αμερικής».«Αυτό δεν ισχύει. Η Κίνα έχει τις οικονομίες της, θα λέγαμε, σε περίπου 1 τρισ. δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Γιατί είναι αποδέκτρια τεράστιων αμερικανικών επενδύσεων τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ολη η Αμερική πήγε και έκανε εργοστάσια εκεί».«Η Κίνα έχει περίπου 1 τρισ. δολάρια σε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Στην Ιαπωνία έχουν 50 τρισ. αποταμίευση. Και η Γερμανία έχει περίπου 15 τρισ. δολάρια».«Στη Γερμανία έχουμε 40 αμερικανικές βάσεις και στην Ιαπωνία 120. Δηλαδή αυτές οι χώρες έχουν κρατικό συμφέρον να συμπλεύσουν με την Αμερική, δηλαδή να τιμούν τους κανόνες του παιχνιδιού, τους κανόνες του μεταπολεμικού κόσμου. Δεν μπορεί η Ιαπωνία ή η Γερμανία να είναι αναθεωρητικές δυνάμεις. Και όταν είδαμε ότι τα προηγούμενα 20 χρόνια η Γερμανία προσπάθησε να αναθεωρήσει τις συμφωνίες...».«Φυσικά. Ενας από τους βασικούς κανόνες της οικοδόμησης του μεταπολεμικού παραγωγικού Δυτικού κόσμου, και πρωτευόντως της Ευρώπης, ήταν ότι την άμυνα των ευρωπαϊκών χωρών την αναθέτουμε στο ΝΑΤΟ υπό την καθοδήγηση, διαχείριση, αλλά και συνεργασία των χωρών αυτών. Την οικονομική ανασυγκρότηση την αφήνουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπό δύο όρους: πρώτον, θα εδράζεται στην αρχή της αλληλεξάρτησης. Για να γίνει κατανοητό: το μισό γερμανικό αυτοκίνητο πρέπει να φτιάχνεται εκτός Γερμανίας, το μισό γαλλικό εκτός Γαλλίας, το μισό ιταλικό εκτός Ιταλίας και πάει λέγοντας. Δηλαδή όλοι να μπορούν να κερδίσουν. Στην Ελλάδα του 1950, άμα δεις παλιές ελληνικές ταινίες, υπάρχουν λίγα αυτοκίνητα, αλλά είναι αυτά τα μεγάλα αμερικανικά αυτοκίνητα όπως το Plymouth. Αμα δεις όμως τις ελληνικές ταινίες του ’60 και του ’70, δεν υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί; Γιατί η Αμερική ως μέρος του Σχεδίου Μάρσαλ επέβαλε υψηλούς δασμούς στα αμερικανικά αυτοκίνητα για να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτων».«Η Γερμανία, νομίζω, έκανε ένα μεγάλο σφάλμα».«Ο πρώτος κανόνας λοιπόν ήταν η αρχή της οικονομικής ανασυγκρότησης επί τη βάσει της αλληλεξάρτησης. Ο δεύτερος κανόνας ήταν ότι δεν θα υπάρξει ποτέ, ποτέ, ποτέ δεύτερη Συμφωνία Μολότοφ - Ρίμπεντροπ. Δεν θα υπάρξει στρατηγική συνεργασία Ρωσίας - Γερμανίας».«Τι έκανε η Γερμανία: ως χώρα καταναλώνει 90 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Με προοπτική να πάει στα 110-120 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το φυσικό αέριο είναι πολύ σημαντικό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η Γερμανία έχει πολύ αξιόλογη, φοβερή χημική βιομηχανία. Η Γερμανία σχεδιάζει και καταφέρνει να εισάγει 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή 20 δισεκατομμύρια πάνω από το μέγιστο, από έναν προμηθευτή, με ένα σύστημα αγωγών, με παραβίαση όχι μόνο των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ποιος είναι ο προμηθευτής; Η Gazprom, οι Ρώσοι. Αυτό είναι μια πολύ άμεση και ξεκάθαρη αναθεώρηση των κανόνων».«Η Γερμανία δρα ως αναθεωρητική δύναμη. Και λέει μάλιστα το εξής: “Εγώ δεν θα επενδύω στην άμυνα, δηλαδή το μερτικό μου σε σχέση με το ΝΑΤΟ, θα φτιάξω τεχνολογία που θα έχει σχέση με την ενέργεια, θα χρησιμοποιήσω τις ανανεώσιμες πηγές, τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά” -και έκανε φοβερή επένδυση περίπου 600 δισ. σε αυτά- “και θα τα προτείνω και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Θα τα επιβάλω με κάποια έννοια ως δική μου τεχνολογία” - γνωρίζοντας όμως η ίδια ότι οι ανεμογεννήτριες είναι ο φερετζές του ρωσικού φυσικού αερίου, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς φυσικό αέριο και ειδικά το ρωσικό φυσικό αέριο το οποίο είχε εξασφαλίσει one to one».«Ναι, τιμωρείται, τρώει ξύλο, θα λέγαμε λαϊκά».«Η Αμερική δεν θέλει να διαλυθεί η Ρωσία. Γιατί για να διαλυθεί η Ρωσία πρέπει πρώτα να διαλυθεί η Κίνα. Και η Κίνα δεν πρόκειται να διαλυθεί. Ο στόχος είναι η αναδιάταξη, η αναζωογόνηση της παγκοσμιοποίησης. Οπου η παγκοσμιοποίηση θεωρούν ότι είναι ένα σύστημα κανόνων γύρω από το εμπόριο και την παραγωγή, ανοιχτό, με διακριτούς ρόλους για τις μπίζνες και την πολιτική, και κανόνες που θα διέπουν αυτά. Θα λέγαμε, λαϊκά πάλι, ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια αυτοκρατορία στην οποία η Αμερική έχει έναν ηγεμονικό ρόλο. Ωστόσο, η αχίλλειος πτέρνα της παγκοσμιοποίησης δεν είναι πραγματικά οι αναθεωρητικές δυνάμεις. Αυτές πλούτισαν και όταν πλούτισαν έγιναν περισσότερο αυτό που ήταν στο παρελθόν, γιατί τα καθεστώτα εκεί θέλουν να κρατήσουν τον έλεγχο. Στη Σοβιετική Ενωση του ’50 είχαμε φοβερά καινοτομικά άλματα, όπως ο Σπούτνικ, όπως η ανακάλυψη των διηπειρωτικών πυραύλων. Η Σοβιετική Ενωση έφτιαξε μια Silicon Valley 20 χρόνια πριν από την Αμερική».«Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ιστοριούλα, που έχει και μια σχέση με την Ελλάδα. Υπήρξε στις ΗΠΑ ένας αρχικατάσκοπος Σοβιετικός ελληνικής καταγωγής, ο Αλφρεντ Σαράντ, από το Σαράντης μάλλον, ο οποίος μαζί με τον φίλο του Μπαρ -ο Μπαρ ήταν φυσικός και ο Σαράντ ηλεκτρολόγος μηχανικός, δούλευε για κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο- ήταν μέρος του δικτύου των Ρόζενμπεργκ. Οι Ρόζενμπεργκ έδωσαν κάποια μυστικά για ατομικά όπλα στη Σοβιετική Ενωση και πέρασαν από δίκη, τους έστειλαν στην ηλεκτρική καρέκλα. Ο Σαράντ και ο Μπαρ όμως απέδρασαν και κατέληξαν στη Σοβιετική Ενωση. Ο Σαράντ ήταν κορυφαίος, είχε σχέση με τον Χρουστσόφ και τον έπεισε ότι πρέπει να φτιάξει μια Silicon Valley».«Ονομάστηκε Ζελένογκραντ, Πράσινη Πόλη, ήταν κοντά στη Μόσχα, και ο Σαράντ έφτιαξε τον πρώτο υπολογιστή που χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα, νομίζω, τα ρωσικά υποβρύχια, αλλά τίποτε άλλο πολύ αξιόλογο».«Ακριβώς. Το ίδιο κάνει και η Κίνα σήμερα. Ο,τι είναι σπουδαίο το κλείνει. Ενώ η Αμερική το ανοίγει, λέει: “Ας το πάρουν ιδιώτες κι ας προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν”».«Η Τεχνητή Νοημοσύνη εδράζεται σε πολύ υψηλής ταχύτητας επεξεργαστές, microchips, που λέμε. Η Δύση έχει τη δυνατότητα να φτιάξει τα λεγόμενα “2-nanometer chips”. Δύο νανόμετρα είναι η απόσταση από τρανζίστορ σε τρανζίστορ και σημαίνει ότι σε ένα τσιπάκι που έχει το εμβαδόν του νυχιού μου, ένα τετραγωνικό εκατοστό, ας πούμε, μπορούν να χωρέσουν 50 δισεκατομμύρια τρανζίστορ. Αυτή η ταχύτητα αρχίζει πλέον να δημιουργεί δυνατότητες να θεωρήσουμε τη γλώσσα, που είναι η κορυφαία έκφραση της νόησης, ως μορφή υπολογισμού».«Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από αυτό. Στην πραγματικότητα, το ρομπότ δεν μπορεί να έχει την ευφυΐα του ανθρώπου, αλλά μπορεί να μεσολαβήσει στην ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων, διαλεκτικής μορφής, όπου οι άνθρωποι να μαθαίνουν χωρίς την ανάγκη της φυσικής παρουσίας, ακόμα και του γραπτού λόγου. Δηλαδή αυτά τα λεγόμενα “chat bots”, όπως το ChatGPT. Εχουμε πλέον τόσα γραπτά δεδομένα στο Διαδίκτυο, τεράστιους όγκους, όπου μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να συνθέσει πράγματα σε απόκριση ενός ερωτήματος που θέτει ο χρήστης. Μπορεί να φτιάξει μια αληθοφανή και σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά αληθή απόκριση ή να γράψει μια έκθεση όπως αυτές που γράφαμε στο σχολείο».«Είναι μια υπερβολή αυτό, είναι και μέρος του μάρκετινγκ. Διότι κάτι το οποίο έχει υπερανθρώπινες δυνατότητες, γιατί κάπως έτσι παρουσιάζεται, και κάποιοι το αναπτύσσουν, είναι πιθανόν ότι είναι μια καλή επένδυση. Οπως έλεγε ο Κέινς, το Χρηματιστήριο είναι καλλιστεία όπου δεν ψηφίζεις για την πιο όμορφη κοπέλα, αλλά για το ποια θα διαλέξουν οι άλλοι ως την πιο όμορφη κοπέλα. Η Αμερική έχει τα κεφάλαια, έχει τις αγορές, έχει τις δομές για να παράγει καινοτομία, και τώρα είμαστε σε ένα καινούριο κύμα καινοτομίας που εδράζεται στις εφαρμογές αυτών των υπολογιστών μεγάλων ταχυτήτων, όπως το 2-nanometer chip, αλλά και των κβαντικών υπολογιστών, των νευρομορφικών υπολογιστών. Νομίζω ότι μέρος αυτής της ιστορίας είναι να πειστούν επενδυτές να βάλουν χρήματα σε αυτές τις εφαρμογές. Πολλές από αυτές θα αποτύχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος να αντικατασταθεί ο άνθρωπος».«Νομίζω ότι τον βλέπει ως έναν πολύ μορφωμένο ηγέτη, που έχει τις προσλαμβάνουσες για να κατανοήσει και να πάρει στρατηγικές αποφάσεις με βάση το τι γίνεται έξω. Η χώρα μας είναι μια ασφαλής χώρα. Από τη γεωγραφία της και την Ιστορία της είναι ανοιχτή σε πολλούς κινδύνους, και αυτοί οι κίνδυνοι θα οξυνθούν. Τα επόμενα δέκα χρόνια θα δούμε πολέμους. Ζήσαμε μια μπελ επόκ, θα λέγαμε».«Στην περιοχή μας, βέβαια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διαταράσσει τις ισορροπίες. Αυτό θα έχει μια εκτόνωση στη Μέση Ανατολή και την Αφρική αρχικά. Στον περιβάλλοντα χώρο. Αναδιατάσσει την Ευρώπη. Ο παλιός άξονας Γερμανίας - Γαλλίας, επί του οποίου εδραιώθηκε η μεταπολεμική ανάκαμψη, δεν φαίνεται να λειτουργεί πλέον. Και διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα όπου υπάρχει ένας άξονας Βορρά - Νότου, από την Πολωνία μέχρι τα Βαλκάνια, που προστατεύει την Ευρώπη από τις ευρασιατικές δυνάμεις, οι ισχυρότερες εκ των οποίων είναι αναθεωρητικές, κάποιες και ρεβανσιστικές. Και ένας άλλος άξονας από την Ιβηρική χερσόνησο μέχρι τα Βαλκάνια. Η τομή αυτών των αξόνων είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το ακροπύργιο της Δύσης. Χωρίς την Ελλάδα δεν υπάρχει ασφάλεια στη Μεσόγειο. Από τη θέση της έχει το ιστορικό πλεονέκτημα να είναι μια πάρα πολύ κομβική χώρα. Και λόγω αυτού θα είναι υπό το δυναμικό της αστάθειας, της απειλής. Αρα είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να επενδύσει στους συντελεστές ισχύος, στην άμυνα και σε αυτό που στηρίζει την άμυνα, δηλαδή μια ισχυρή οικονομία. Θα πρέπει και μπορεί η χώρα μας να έχει ένα ΑΕΠ τουλάχιστον 500 δισ. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα δεν έχει 500 δισ. ΑΕΠ. Κανονικά 1 τρισ. πρέπει να έχει μέχρι το 2050. Από το γεωπολιτικό της πλεονέκτημα, τη σημασία που έχει για τη Δύση. Η Δύση έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη την Ελλάδα απ’ ό,τι η Ελλάδα τη Δύση».«Μα δεν είπε τίποτα το εξωφρενικό, απλώς ερμήνευσε σωστά την πραγματικότητα. Αφού, σου λέει, η αντιπολίτευση εξακολουθεί να πορεύεται με την παροιμιώδη φοιτητική ανεμελιά, ε τότε μόνο ο Κυριάκος εγγυητής σταθερότητας»!