Πάμε για ορθοπεταλιές!

Κλείσιμο

Sponsored ContentΑπό εκείνη την πρώτη φορά που ισορροπήσαμε στις δυο ρόδες του ποδηλάτου μας και νιώσαμε την ελευθερία και τον ενθουσιασμό να μας κατακλύζουν, οι βόλτες με το ποδήλατο δεν έπαψαν ποτέ να είναι συνώνυμο της χαράς και της ανεμελιάς. Δεν σταματήσαμε να γοητευόμαστε από αυτό το υπέροχο μέσο μετακίνησης, που είναι ταυτόχρονα και το πιο φιλικό προς το περιβάλλον.Τι καλύτερο λοιπόν από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποδήλατα σε μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της πόλης; Το, έρχεται ανανεωμένο για να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, από τις, στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ και να επιβεβαιώσει το ποδήλατο ως το πιο αγαπημένο μέσο αναψυχής, άθλησης και μετακίνησης για χιλιάδες Έλληνες. Έτσι, το φεστιβάλ καλεί, αθλητές και ερασιτέχνες, παιδιά και οικογένειες, να συγκεντρωθούμε και να νιώσουμε τη χαρά της ζωής μέσα από την απλότητα, την ευκολία, αλλά και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης.Το Athens Bike Festival 2023, θα μεταφέρει τους επισκέπτες του σε έναν κόσμο γεμάτο ποδήλατα, μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις με τους ειδικούς. Παράλληλα όσοι βρεθούν στο χώρο μπορούν να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν νέα μοντέλα συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, καθώς και ελαφριά και ευέλικτα οχήματα που αλλάζουν την καθημερινή μετακίνηση!Όσο για τα παιδιά, τους πιο ενθουσιώδης χρήστες του ποδηλάτου, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν – εντελώς δωρεάν – σε προγράμματα εκμάθησης ποδηλάτου, για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, που θα τα βοηθήσει να «ξεφορτωθούν» μια και καλή τις βοηθητικές ρόδες, αλλά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με το ποδήλατο τα μεγαλύτερα! Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες θα υπάρχουν στον χώρο της διοργάνωσης.Στο περίπτερό των My market, οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν μία σύντομη εκδοχή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, για την ιστορία και την εξέλιξη του ποδηλάτου, ενώ δύο φορές την ημέρα, στις 12:00 και στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί ζωντανή παρουσίαση από τους εκπαιδευτές του φορέα “Πόλεις για Ποδήλατο”, που είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τοπου συνοδεύει το πρόγραμμα και βασίζεται στο περιεχόμενο της παρουσίασης, το οποίο σίγουρα θα το αγαπήσουν όλοι!Η χορηγία των My market, αποτελεί ένα όχημα για την περαιτέρω υποστήριξη και διάδοση της πρωτοβουλίαςμε στόχο την ανάπτυξη της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.Η πρωτοβουλία «Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη» συνεχίζεται για 2η συνεχή χρονιά και έχει ως στόχο την επικοινωνία των πλεονεκτημάτων της χρήσης του ποδηλάτου στο ευρύ κοινό. Από το πρόγραμμα, υπολογίζεται ότι άμεσα και έμμεσα έχουν ενημερωθεί-εκπαιδευτεί περισσότεροι από 300.000 μαθητές δημοτικού, καθηγητές, γονείς, προωθώντας τις σύγχρονες τάσεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τη προτροπή χρήσης του ποδηλάτου για κοντινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, καθώς και για άθληση ή ψυχαγωγία. Το πρόγραμμα, μέσα σε δυο χρόνια υλοποίησης του, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να γίνει γνωστό σε χιλιάδες πολίτες και να ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, το σημαντικότερο όμως είναι ότι κατάφερε να προωθήσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση του ποδηλάτου για κοντινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, καθώς και για άθληση ή ψυχαγωγία.Είναι ώρα λοιπόν να μάθουν παιδιά και ενήλικες περισσότερα για το ποδήλατο! Το Athens Bike Festival και τα My market μας καλούν και μας περιμένουν στη μεγαλύτερη γιορτή των ποδηλάτων της Ελλάδας!