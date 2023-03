Πρεσβεία του Ισραήλ: Χρόνια πολλά στον ελληνικό λαό

Μήνυμα για την 25η Μαρτίου ανήρτησε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα. «Τιμούμε τη γενναιότητα όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας τους και γιορτάζουμε τις αξίες της δημοκρατίας και της κυριαρχίας που πρεσβεύει η Ελλάδα», αναφέρει, μεταξύ άλλων η διπλωματική αποστολή του Ισράηλ. «Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές και τη φιλία μας στην Ελλάδα!Χρόνια πολλά στον ελληνικό λαό για την εθνική Ημέρα Ανεξαρτησίας!Σήμερα είναι η επέτειος του αγώνα της Ελλάδας για ελευθερία και ανεξαρτησία.Τιμούμε τη γενναιότητα όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας τους και γιορτάζουμε τις αξίες της δημοκρατίας και της κυριαρχίας που πρεσβεύει η Ελλάδα.Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές και τη φιλία μας στην Ελλάδα!Ας συνεχίσουμε όλοι να εμπνεόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον.Congratulations to the Greek people on their national day of Independence! 🇬🇷Today marks the anniversary of Greece's struggle for freedom and independence.We honor the bravery of those who fought for their country's freedom and celebrate the values of democracy and sovereignty that Greece stands for.We extend our best wishes and friendship to Greece!May we all continue to be inspired towards a brighter future.#GreekIndependenceDay #March25th»