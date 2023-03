Καβγάς on air Σκουρλέτη με δημοσιογράφους της ΕΡΤ για τον Πολάκη: «Είναι αστείο να με ρωτάτε» - «Όχι σε μένα αυτά»

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Ανέβηκαν οι τόνοι στο τέλος της συζήτησης στην ΕΡΤ όπου ήταν καλεσμένος σε πάνελ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης , όταν η δημοσιογράφος, Χριστίνα Βίδου , τον ρώτησε για το αν θα ξεκινήσουν εκ νέου οι διαδικασίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον Παύλο Πολάκη μετά την «προκήρυξή» του κατά δικαστών, δημοσιογράφων και της ΑΑΔΕ Στο άκουσμα της ερώτησης οαντέδρασε λέγοντας αρχικά «είναι εκτός θέματος» με τηννα του εξηγεί ότι «οι συζητήσεις στην ΕΡΤ δεν είναι ποτέ μονοθεματικές».«Μου λέτε στο τελευταίο δευτερόλεπτο να τοποθετηθώ γι' αυτό. Ειλικρινά σχετίζεται με όσα συζητάμε για τα Τέμπη, είναι to the point» σχολίασε με ειρωνικό τρόπο οΗ φράση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του δημοσιογράφου και συμπαρουσιαστή,, ο οποίος ήταν ένας εκ των δημοσιογράφων που στοχοποίησε ο Παύλος Πολάκης . «Αν θέλατε να κάνετε αρσιχυνταξία θα ήσασταν καλός» είπε στον Πάνο Σκουρλέτη με την Χριστίνα Βίδου να προσθέτει «αν ήξερα ότι θα θυμώσετε με την ερώτηση».«Δεν θύμωσα, το βρήκα πολύ αστείο» συνέχισε σε ειρωνικό ύφος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ , με τηντης ΕΡΤ να του απαντά «αν θεωρήσατε αστεία όσα λέει ο κ. Πολάκης, εμείς το κρατάμε. Αν νομίζατε ότι θα μπορούσατε να με προσβάλετε, σε καμία περίπτωση εγώ δεν...».«Έχω το δικαιώμα να το σχολιάσω αυτό; Έχετε συνείδηση ότι είστε τέταρτη εξουσία; Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής» επέμεινε ο Πάνος Σκουρλέτης με τοννα του λέει «είναι άκομψο και άστοχο ότι θέλετε να κάνετε τον αρχισυντάκτη».«Έχω δικαιώμα να κάνω κριτική. Έτσι είναι η ΕΡΤ επί Νέας Δημοκρατίας; Εγώ τη θέλω πλουραλιστική» συνέχισε τον on air καβγα ομε τον δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης να του απαντά «όχι σε μένα αυτά, την έζησα την ΕΡΤ και πριν».«Το "όχι σε μένα είναι μαγκιά"» είπε, τότε, ομε τοννα σχολιάζει «περίσσευε πριν η μαγκιά» και τον τηλεοπτικό καβγά να τελειώνει κάπου εκεί