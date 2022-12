Κάλυμνος: Ο 14χρονος Εφραίμ δίνει μάχη στη Βοστόνη ώστε να επιστρέψει νικητής

Κλείσιμο

«ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜΑΚΟΥ, ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ !!! Για να τελειώσει την θεραπεία του ο μικρός μας μαχητής και να επιστρέψει στην Κάλυμνο τελείως καλά!!!Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς :ALPHA BANKIBAN : GR9401407010701002002029468ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑΌταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.PayPalhttps://www.paypal.com/paypalme/childshappinessΓια κατάθεση από εξωτερικό:IBAN : GR9401407010701002002029468BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESSBIC : CRBAGRAABRAND’S NAME : 701ADDRESS : Egnatias 2, 54626, ThessalonikiREFERENCE : Donation by + your full nameΜετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας».