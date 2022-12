Πολ Ευμορφίδης στο ΘΕΜΑ: «Έβαλα μακρύ παντελόνι για να τιμήσω την Πρόεδρο»

Το ξύλινο σκάφος το οποίο κατασκευάζει με τον Στράτο Τριανταφυλλίδη θα κινείται με την ενέργεια που θα παράγουν ηλεκτρικά ξύλινα ποδήλατα

«Τι να σου πω για τα σανδάλια τώρα... Τα είπα και τότε αυτά, δεν ήταν κάτι εσκεμμένο, ούτε ήθελα να προσβάλω κάποιον. Αυτά βρήκα εκείνη την ώρα, αυτά φόρεσα. Και να σου πω και κάτι; Σε άλλες εκδηλώσεις πάω με κοντό παντελόνι φτιαγμένο από παλιά σεντόνια ξενοδοχείου, ενώ στο Προεδρικό Μέγαρο έβαλα μακρύ παντελόνι για να τιμήσω την Πρόεδρο»

«Ετοιμάζουμε μια παραγγελία για την Αγγλία, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι μέρος των ποδηλάτων είναι από τα καμμένα της Εύβοιας. Εχει αναρωτηθεί κανείς πόσα χρήματα θα μπορούσε να βγάλει η Ελλάδα από αυτά; Με πρόχειρους μόνο υπολογισμούς θα βρει ότι τα κέρδη είναι δισεκατομμυρίων ευρώ! Εγώ αυτό σκέφτηκα, να εκμεταλλευτούμε όσα από τα δέντρα δεν κάηκαν ολοσχερώς αλλά τσουρουφλίστηκαν από τη φωτιά και να εξάγουμε από αυτά ένα ελληνικό προϊόν».Σε ηλικία 64 ετών ο συνιδρυτής της COCO-MAT και μεγαλομέτοχος της εισηγμένης στο Xρηματιστήριο Μπλε Κέδρος είναι ηχηρός υπέρμαχος των ξύλινων ποδηλάτων που εδώ και 9 χρόνια εξαγάγει σε όλο τον πλανήτη. Η μονοπρόσωπη εταιρεία κατασκευής και εμπορίας των ξύλινων ποδηλάτων, αρκετά από τα οποία είναι πλέον και ηλεκτρικά, ανήκει πλέον στον γιο του Βίλεμ, με τον οποίο είχαν ταξιδέψει από το Αμστερνταμ στην Αθήνα με δύο συμβατικά ποδήλατα.«Με τον γιο μου, όπως όλοι οι πατεράδες, είχαμε κόντρες. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ένα μεγάλο ταξίδι μαζί του θα έλυνε αυτές τις συγκρούσεις. Πήραμε τα ποδήλατα και διασχίσαμε την Ευρώπη. Περάσαμε τις Αλπεις χωρίς κινητά τηλέφωνα. Βρήκαμε μια καλύβα όπου ένοικος ήταν μια αγελάδα. Ηταν μια μικρή οδύσσεια. Μας έσπασαν οι ταχύτητες και ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Τότε αποφάσισα να φτιάξω ένα ποδήλατο ελληνικής κατασκευής και ελληνικές πρώτες ύλες που δεν θα χάλαγε. Ετσι, προέκυψαν αυτά που βλέπεις σήμερα, τα ποδήλατα από ξύλο βελανιδιάς από τα καμένα της Εύβοιας που τα κατεβάζουμε με γαϊδούρια από το βουνό. Εκπληκτικό ποδήλατο, ελαφρύ, απίστευτα ανθεκτικό και αθόρυβο, αντέχει σε χιόνια και στις χειρότερες συνθήκες», λέει καβαλώντας συγχρόνως το δικό του ξύλινο ποδήλατο με το οποίο μετακινείται καθημερινά.«Τα ποδήλατα είναι η μούρλα μου. Είναι άλλωστε το πιο φυσικό πράγμα. Δεν φαντάζομαι άλλον τρόπο να μετακινηθώ. Αν δεν έχω ποδήλατο, έχω τα πόδια μου». Οπως λέει ο επιχειρηματίας, τα σχέδια των ποδηλάτων έγιναν από το Πανεπιστήμιο Καρδίτσας και τη σχολή Ακτωρ, ενώ όποιος θέλει μπορεί να έρθει στην επιχείρησή του και να αποκτήσει την τεχνογνωσία ώστε να τα κατασκευάζει στη συνέχεια και στον τόπο του πουλώντας ξύλινα ποδήλατα.«Να, βλέπεις εδώ τον Σπύρο από την Αμφίκλεια, έχει συνεργείο εκεί. Τον γνώρισα σε ένα ταξίδι μου, περνώντας από την Αμφίκλεια, και κουβεντιάζοντας μου είπε ότι θέλει κι εκείνος να φτιάχνει ποδήλατα. Οπότε έρχεται εδώ για να μάθει και σύντομα θα μπορεί στην πόλη του να φτιάχνει και να πουλά ποδήλατα». Το κόστος παραγωγής ενός ποδήλατου είναι περίπου 600 ευρώ ενώ πωλούνται στα 1.500 με 1.700 ευρώ περίπου.Με ένα ένα τέτοιο ξύλινο ποδήλατο, ο επιχειρηματίας το 2020 είχε ξεκινήσει από την Αθήνα για το Εβερεστ για λογαριασμό της WWF με σκοπό να αφυπνίσει τους πολίτες για τη σωτηρία του πλανήτη. Ενα ταξίδι που αν και δεν κατέληξε στον τελικό του προορισμό, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, ολοκληρώθηκε στο Νεπάλ.Η ημερήσια παραγωγή ποδηλάτων φτάνει τα 15, ενώ εξαγωγές έχουν γίνει από τη Νότια Κορέα μέχρι τη Νορβηγία και τη Νέα Υόρκη, ενώ όπως επισημαίνει ο ίδιος, πάνω από 150 χώρες έχουν γνωρίσει τα ελληνικά δίκυκλα.Ο Πολ Ευμορφίδης, που δεν σταματά να συλλέγει εικόνες και εμπειρίες, δεν θα μπορούσε να μην επινοήσει κάτι που να έχει σχέση και με τη θάλασσα.Εδώ και αρκετούς μήνες μαζί με τον Στράτο Τριανταφυλλίδη ετοιμάζει ένα ξύλινο σκάφος, λίγο μεγαλύτερο από 8 μέτρα, το οποίο θα κινείται με την ενέργεια που θα παράγουν ηλεκτρικών ξύλινων ποδηλάτων με τη βοήθεια του ανέμου και της ηλιακής ενέργειας.«Είναι ένα πρότζεκτ που δείχνει πώς μπορούμε να είμαστε φιλικοί προς τον πλανήτη. Πιστεύω ότι αυτό το σκάφος θα είναι έτοιμο σε περίπου τέσσερις μήνες και μετά θα το ρίξουμε στη θάλασσα ξεκινώντας δοκιμές στο Αιγαίο. Μελλοντικά θα ετοιμάσω και ένα μεγαλύτερο σκάφος, πάλι ξύλινο, που θα κινείται κι αυτό με ηλεκτρικά ποδήλατα, τον ήλιο και τον άνεμο για να περάσω τον Ατλαντικό».Με ηλεκτρικά ποδήλατα φωτίζονται και τα χριστουγεννιάτικα δένδρα στον Δήμο Κηφισιάς και στη Νέα Ερυθραία. «Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν ποδηλατώντας να ανάβουν τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο δένδρο. Ολοι έτσι θα μάθουν για το ηλεκτρικό ξύλινο ποδήλατο της COCO-MAT, αλλά και ότι προέρχονται από τα καμένα ξύλα της Εύβοιας», λέει ο Πολ Ευμορφίδης.Oπως είναι γνωστό, ο 64χρονος επιχειρηματίας δραστηριοποιείται και στον χώρο της φιλοξενίας. Στα ξενοδοχεία του οι επισκέπτες θα βρουν ό,τι παράγει η COCO-MAT, ενώ στο τέλος της διαμονής τους θα μπορούν να πάρουν μαζί τους τις μοναδικές παντόφλες που κατασκευάζονται από ίνες κοκοφοίνικα αλλά και από κομμάτια υφασμάτων που περισσεύουν τόσο από την κατασκευή των στρωμάτων όσο και από παλιά σεντόνια και πετσέτες ξενοδοχείων.Οσον αφορά τα ξενοδοχεία ο Πολ Ευμορφίδης δεν θέλει να απαντήσει για την υπόθεση του ξενοδοχείου στο Κουκάκι, όπου ίσως χρειαστεί να γκρεμιστούν οι δυο τελευταίοι όροφοι που κρίθηκαν αυθαίρετοι. «Δεν έχω να πω απολύτως τίποτε για το ξενοδοχείο εκεί. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και δεν έχω να πω κάτι».Πολίτης του κόσμου και άνθρωπος των ιδεών ο Πολ Ευμορφίδης ζει την κάθε του στιγμή με πάθος. «Δεν ήμουν πάντα πλούσιος, ήμουν όμως πάντα ελεύθερος», λέει ενώ μας δείχνει ένα κομμάτι ύφασμα που απεικονίζει το ταξίδι που είχε κάνει το 2016 με ποδήλατο.Το τελευταίο χτύπημα του αεικίνητου επιχειρηματία αφορά ένα εντελώς διαφορετικό πρότζεκτ, αυτή την φορά τηλεοπτικό Πρόκειται για τη συμμετοχή του στο ριάλιτι σόου «Dragons’ Den» με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, που θα προβάλλεται από τον Ιανουάριο στον AΝΤ1 και θεωρείται το πιο επιτυχημένο σόου επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.Ο ίδιος λέει σχετικά με το πώς προέκυψε το νέο αυτό εγχείρημα: «Ο Σάκης Τανιμανίδης είναι φίλος μου. Με βρήκε και μου λέει “Πολ, θέλω να φέρω το τηλεοπτικό αυτό προϊόν στην Ελλάδα αλλά αν δεν έρθεις εσύ να συμμετάσχεις, δεν θα αγοράσω τα δικαιώματα. Σε θέλω”. Και πήγα. Ηταν μια εμπειρία διαφορετική. Κάναμε έναν μήνα γυρίσματα και πήγαινα με το ποδήλατο. Δεν ήθελα να μου βάζουν μέικ απ και τα σχετικά αλλά όλα τα κορίτσια του μακιγιάζ είναι φίλες μου. Εκεί γνώρισα και τους υπόλοιπους, τον Χάρη Βαφειά, τον Λέοντα Γιοχάη και τις κυρίες Μαρία Χατζηστεφανή και Λιλή Περγαντά». Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος θα βρεθεί μπροστά από τον φακό.Το 2014 ο 64χρονος επιχειρηματίας συμμετείχε στην ταινία «Power of the Heart» που παρουσίαζε στιγμές από τη ζωή 20 ανθρώπων από όλο τον κόσμο που ζουν με οδηγό την καρδιά τους για να μιλήσουν για τη δύναμη της θέλησης και την εμπειρία τους. Το μήνυμα του Πολ σε εκείνη την ταινία ήταν «ζήστε με την καρδιά σας, επιστρέψτε στα βασικά, ελευθερώστε την ψυχή και το μυαλό σας και απολαύστε τη ζωή», κάτι το οποίο τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια και σήμερα.Με ρίζα ποντιακή, γεννήθηκε στη Χαρακιά της Σπάρτης, απ’ όπου έφυγε σε ηλικία 15 ετών για την Αθήνα. Στα 18 του χρόνια μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, με όσα χρήματα διέθετε έφυγε για να ταξιδέψει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.Οπως επαίρεται, είναι αυτοδίδακτος και μιλά επτά ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ολλανδικά, ιταλικά, ισπανικά και πορτογαλικά. Με την Ολλανδή σύζυγό του απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Βίλεμ, την Εμμα, τον Τζέιμς (ο οποίος έπαιξε ποδόσφαιρο στον Αγιαξ) και τον Τομ.Ο ίδιος προτού ξεκινήσει την επιχείρησή του εργάστηκε ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη Σιβιτανίδειο, ως υπάλληλος σε κατάστημα τουριστικών ειδών στο Μοναστηράκι, αλλά και ως γκρουπιέρης στο καζίνο της Πάρνηθας. Η COCO-MAT ιδρύθηκε το 1989 και έχει καταστήματα σε 126 χώρες.Σε όσες χώρες εξάγονται τα προϊόντα της εταιρείας έχει ταξιδέψει ο Πολ Ευμορφίδης, που εξιστορεί και τη στιγμή που χαρακτηρίστηκε persona non grata για τους Αμερικανούς.«Ηταν να πάω σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη και έφτασα στο αεροδρόμιο με τα ρούχα μου και ένα σακίδιο. Εκεί με καθυστέρησαν γιατί άρχισαν να ψάχνουν το σακίδιο από το οποίο έβγαζαν φύκια, ξυλαράκια, κάτι εσώρουχα, ό,τι είχα πρόχειρο εκείνη τη στιγμή που το είχα πάρει βιαστικά μαζί μου για να φύγω. Η ασφάλεια του αεροδρομίου μου ζήτησε την πιστωτική μου κάρτα αλλά τους είπα ότι δεν έχω και τα μόνα χρήματα που είχα πάνω μου ήταν κάτι λίγα ευρώ. Αφού με άφησαν, έτρεξα για να μπω στο αεροπλάνο και φθάνοντας, λέω σε μια αεροσυνοδό “συγγνώμη που καθυστέρησα αλλά με πέρασαν για τρομοκράτη”.Τι ήθελα και είπα αυτή τη λέξη! Οταν έφτασα, μου είπαν ότι η βίζα μου δεν ισχύει και επέστρεψα πίσω.Οταν πήγα στην πρεσβεία και τους είπα το περιστατικό, με θεώρησαν persona non grata». Οσο για τον τρόπο ζωής του, είναι, όπως λέει και ο ίδιος, «πρωτόγονος» ζώντας με λίγα και καλά, ενώ επιθυμία του σήμερα είναι να βοηθήσει όπως μπορεί την Ελλάδα με τις εξαγωγές προϊόντων. Είναι άλλωστε μετρ στο να σκαρφίζεται συνεχώς τρόπους που θα μπορούσαν να αποφέρουν χρήματα στην Ελλάδα.Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται και με τη συγγραφή: «Εχω ξεκινήσει να γράφω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Για όλα όσα έχω ζήσει. Αλλά αυτό το βιβλίο δεν θα είναι όπως αυτά που ξέρουμε. Θα είναι σε ύφασμα και θα διαβάζεται όπως διάβαζαν οι αρχαίο τον πάπυρο. Το ύφασμα θα έχει μήκος 65 μέτρα, 220 σελίδες δηλαδή κανονικού βιβλίου».Μέρος του βιβλίου μπορεί να δει κανείς μπαίνοντας στην επιχείρηση, καθώς είναι κρεμασμένο στον τοίχο και είναι τυπωμένο σε ύφασμα. «Αθήνα. Τα κορίτσια μιλούν», είναι ο τίτλος του αποσπάσματος.Η ανάμνηση από εκείνη την πρώτη φορά που ήρθε στην Αθήνα είναι ολοζώντανη ακόμα και σήμερα, όπως αναφέρει: «Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση με το που πάτησα το πόδι μου στην Αθήνα ήταν οι γυναίκες. Πω-πω γυναίκες… Οσες είχα δει στη μέχρι τότε ζωή μου στο χωριό μπορούσα να δω σε δέκα λεπτά περπάτημα στο Σύνταγμα! Ζήτω οι αυστηρές σχολικές αρχές που με ξαπόστειλαν από εδώ! Και τόσα πολλά που είναι τα κορίτσια, κάποιο θα με κοιτάξει δεν μπορεί, απλά μαθηματικά είναι, καθαρά θέμα πιθανοτήτων. Αμ δε…Το παιχνίδι που είναι τόσο παλιό όσο και ο κόσμος έχει τους κανόνες του, δεν θα τους αλλάξουμε εμείς τώρα. Κούκλος δεν ήμουν, πρώτο μπόι δεν ήμουν (παιδί του μπαμπά μου γαρ…) ασουλούπωτος και αδέκαρος τριγυρνούσα.Ενα χωριατόπαιδο σωστό που όμως είχε τσαγανό (του μπαμπά και αυτό) πείσμα, θέληση, πείνα και δίψα για συναναστροφή, επικοινωνία, πάρλα, ζωή! Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Τα πράγματα είναι απλά. Πρώτα πρέπει να γίνω κάτι, “να είμαι” και μετά αν μπορέσω “να έχω” κιόλας. Οι κλίσεις μου είναι δύο: να ιδρώνω και να μιλάω. Οπερ σημαίνει: Γυμναστική Ακαδημία και Γλώσσα ή, μάλλον, γλώσσες».