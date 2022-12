Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Εντυπωσιακή η χριστουγεννιάτικη φωταγώγησή του

Η εορταστική φωταγώγηση αποτελεί πλέον παράδοση για τους επισκέπτες αφού, από το 2017, συρρέουν για να δουν τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ να ζωντανεύει.Χθες το βράδυ στις 19.00,, με συνολικό μήκος, άναψαν στακατά μήκος του Καναλιού, τα τρία πανύψηλα στολισμένα έλατα της Αγοράς αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, ενώ ταστο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά στο εντυπωσιακό θέαμα χορεύοντας δύο κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το Jingle Bell Rock του Bobby Helms και το Winter Wonderland του Michael Bublé.Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ με οικοδέσποινα την ηθοποιό. Αρχικά, η, υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου, τραγούδησε εορταστικές μελωδίες. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός μαέστρος, συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Young People’s Chorus of New York City,, μαζί με τιςτης Μαρίνας Σάττι, τις οποίες συνόδευσαν οκτώ αντρικές φωνές και επτά μουσικοί, προσκάλεσαν το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια -χριστουγεννιάτικα και μη- δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτινή χορωδία.Διαχρονικές επιτυχίες (Last Christmas, I’m Still Standing, Dancing Queen, Don’t Worry Be Happy, I Just Called to Say I Love you) αλλά και χριστουγεννιάτικα all-time classics (Feliz Navidad, Rocking Around the Christmas Tree, We wish you a Merry Christmas) ξεσήκωσαν το κοινό που τραγούδησε και χόρεψε ακολουθώντας τις οδηγίες του μαέστρου.