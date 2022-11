Πολυτεχνείο: Πώς και σε ποιους τομείς οι συνεργασίες με τα 16 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια

Κλείσιμο

Η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των 30 πανεπιστημίων των ΗΠΑ με Ελληνικά πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του, που οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Institute of International Education έγινε με τοΗ Πρυτανεία του ΕΜΠ, κοσμήτορες Σχολών και καθηγητές συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους 16 πανεπιστημίων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων τα πανεπιστήμια Columbia, California Polytechnic State University, Carnegie Mellon University, Indiana University, Johns Hopkins University, Joliet Junior College, Ohio Northern University, University of Cincinnati, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Kentucky, University of South Alabama, University of Southern California, Viterbi School of Engineering, Widener University, William & Mary, Yale University, York College of Pennsylvania.παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΕΜΠ που συνδέονται με ακαδημαϊκές συνεργασίες με τις ΗΠΑ και τις προοπτικές επέκτασης και ενδυνάμωσής τους και επεσήμανε τις κύριες προκλήσεις.Εκ μέρους της αμερικανικής αντιπροσωπείας, η καθηγήτριααπό το Πανεπιστήμιοαναφέρθηκε στους στόχους της επίσκεψης του κλιμακίου των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και οι εκπρόσωποι όλων των πανεπιστημίων που συμμετείχαν στη συνάντηση παρουσίασαν εν συντομία την πολιτική τους και τις προτάσεις τους για πιθανές διμερείς συνεργασίες. Η δίωρη συνάντηση ολοκληρώθηκε με σύντομη συζήτηση επί συγκεκριμένων πρακτικών θεμάτων των διμερών συνεργασιών.Από τις ομιλίες των εκπροσώπων των αμερικανικών πανεπιστημίων και τη συζήτηση που ακολούθησε προκύπτουν συνεργασίες στα ακόλουθα πεδία, σε μερικά από τα οποία οι συνεργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη:• Εργαστήρια συνεδριακού τύπου, θερινά σχολεία• Βραχυπρόθεσμη κινητικότητα φοιτητών – πρακτική άσκηση/διπλωματική εργασία• Μικτές ομάδες ώριμων προπτυχιακών φοιτητών σε κοινά έργα υπό συνεπίβλεψη• Διαγωνισμοί/hackathons