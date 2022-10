Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Αβάσταχτος πόνος στο τελευταίο αντίο για τον Ολυμπιονίκη

Η ιδέα ήταν απλή: έξυπνα και πρωτότυπα προϊόντα σε value for money τιμές. Η υλοποίηση χρειάστηκε άπειρες ώρες δουλειάς και θυσίες, το αποτέλεσμα, όμως, δικαιώνει τους εμπνευστές της. Το σλόγκαν της, που υπάρχει σε όλα τα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι «From Greece to all over the world»