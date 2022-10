H Μπρουκ Σιλντς στο συνέδριο του Μarie Claire: Από τη «Γαλάζια Λίμνη» των 80s, στη συγγραφέα και την ακτιβίστρια

Η Μπρουκ Σιλντς στη «Γαλάζια Λίμνη»

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα, η Μπρουκ Σιλντς θα βρίσκεται στο βάθρο του, του συνεδρίου που διοργανώνει στοτο κορυφαίο γυναικείο περιοδικό στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει το πρόγραμμα του Marie Power Trip «Κάθε μέρα ένα νέο ξεκίνημα: Brooke Shields, ηθοποιός, μοντέλο, CEO Beginning is Now - Σε συζήτηση με τη, Editor in Chief Marie Claire Greece». Το πρόγραμμα παραλείπει -διότι προφανώς θεωρούνται αυτονόητες- τις κύριες ιδιότητες της Μπρουκ Σιλντς:Η Μπρουκ Σιλντς είναι μία από τις αρχέτυπες λολίτες του Χόλιγουντ, η προσωποποίηση του αμαρτωλού πόθου, ο ανήλικος, ακαταμάχητος πειρασμός της «Γαλάζιας Λίμνης», το αστέρι που διαγράφει μια εντελώς ιδιόμορφη τροχιά στη show biz, επί 56 ολόκληρα χρόνια. Μια πορεία που, όλως παραδόξως, δεν ακολούθησε την τεθλασμένη, μάλλον παρα-πατημένη και αυτοκαταστροφική παρά πεπατημένη, όπως πολλά άλλα παιδιά-σταρ. Και αυτό είναι ίσως ο μεγαλύτερος θρίαμβος της Μπρουκ Σιλντς, δηλαδή το ότι καταφέρνει να παραμένει ισορροπημένη, γοητευτική και ενεργή, τόσο στην προσωπική (ως μητέρα δύο έφηβων κοριτσιών και σύζυγος) καθώς και στην επαγγελματική ζωή της, αλλά και ως δυναμική πρέσβειρα της δικής της αντίληψης για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των φύλων.Η Μπρουκ Σιλντς δεν έχει να επιδείξει σημαντικά βραβεία και διακρίσεις, καθώς δεν υπήρξε ποτέ πρωταγωνίστρια πρώτης γραμμής. Αντιθέτως, οι ταινίες που της προσέφεραν οικουμενική αναγνωρισιμότητα (κυρίως η «Γαλάζια λίμνη» και η «Ατελείωτη αγάπη») ήταν από μέτριες έως απλώς κακές -ή, το πολύ πολύ, αμφιλεγόμενες. Από άποψη ποιότητας, σαν κορυφαία στιγμή της Μπρουκ Σιλντς στην υποκριτική θεωρείται το σίριαλ «Suddenly Suzan», για το ρόλο της στο οποίο προτάθηκε δις για Χρυσή Σφαίρα. Παρόλ' αυτά, η Μπρουκ Σιλντς κατάφερε να κατακτήσει το σεβασμό που οφείλεται σε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Διότι, πολύ απλά, η Μπρουκ Σιλντς επιβίωσε.Η Μπρουκ Σιλντς επιβίωσε και δεν έχασε τον εαυτό της μέσα στην ξαφνική και τόσο πρώιμη φήμη -δεδομένου ότι η καριέρα της ξεκίνησε με διαφημιστικά από την ηλικία των 11 μηνών. Επιβίωσε δίπλα στον μοναδικό της γονέα, τη χειριστική και αλκοολική μητέρα-μάνατζέρ της. Η Μπρουκ Σιλντς δεν εξευτελίστηκε, παρά τη λάμψη που την περιτύλιξε, μιας και τη δεκαετία του '80 ήταν το πλεόν περιζήτητο νυμφίδιο στον πλανήτη. Εκείνη όμως προτίμησε να εγκαταλείψει πρόσκαιρα την υποκριτική, να σπουδάσει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, το Πρίνστον, προτού επανέλθει στη show biz, αλλά χωρίς συμπλέγματα και απωθημένα.Επίσης, διαψεύδοντας τη φαντασίωση που θα πρέπει να μοιράζονταν εκατομμύρια άνδρες -και όχι μόνο- η Μπρουκ Σιλντς, ένα από τα πιοπου εμφανίστηκαν ποτέ στο Χόλιγουντ, φύλαξε την παρθενία της έως τα 22 της χρόνια. Παρεμπιπτόντως, στο μέσον της δεκαετίας του '80, ένα από τα πιο καυτά κουτσομπολιά ανά την υφήλιο ήταν το πότε και με ποιον -«υπερ-τυχερό» εραστή θα αποφασίσει η Μπρουκ Σιλντς να ενηλικιωθεί ουσιαστικά. Για κάποιους, οτιδήποτε αφορούσε στην ερωτική ζωή της Μπρουκ Σιλντς, από τη σχέση το δεσμό της με τον Μάικλ Τζάκσον έως το γάμο της με το Νο.1 του παγκόσμιου τένις, τον Αμερικανό Αντρέ Αγκάσι, ήταν ένα παιχνίδι δημοσιότητας, δαιμόνια ενορχηστρωμένο από τη μητέρα της, προκειμένου να διατηρεί ψηλά το κασέ της κόρης της. Για την ίδια τη Μπρουκ, όμως -αν πιστέψει κανείς όλα όσα αναφέρει στα εξαιρετικά καλογραμμένα, αυτοβιογραφικά βιβλία της- η πραγματικότητα ήταν πάντοτε πολύ πιο σύνθετη.«Στα 22 μου χρόνια, εν τέλει έχασα την παρθενία μου» έγραψε το 2014 η Μπρουκ Σιλντς στο «There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me» («Ήταν ένα μικρό κορίτσι: Η αληθινή ιστορία για τη μαμά μου κι εμένα»). Εξηγώντας περαιτέρω ότι «ο Ντιν [σσ: Κάιν, συμφοιτητής της στο Πρίνστον και αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου) ήταν απίθανα υπομονετικός μαζί μου. Ομολογουμένως υπέφερε εξαιτίας της άρνησής μας να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας. Δεν ήταν όμως επειδή ήθελα εκείνος να μου αποδείξει κάτι, αλλά διότι ήμουν ακόμη τόσο στενά δεμένη και είχα τόσες πολλές ενοχές απέναντι στη μητέρα μου. Πιστεύω πως εκείνη ήθελε να μείνω δική της για πάντα, οπότε, καθώς μεγάλωνα, το να κάνω σεξ με κάποιον θα σήμαινε πως την εγκατέλειπα. Όταν τελικά το συνέβη ανάμεσα στο Ντιν και σε εμένα, εμείς ήμασταν στην κρεβατοκάμαρα του επάνω πατώματος και η μαμά μου ήταν στον κάτω όροφο, τύφλα στο μεθύσι. Κατά έναν παράξενο τρόπο, το ότι εκείνη ήταν μεθυσμένη, με απελευθέρωσε».Τοείναι ένα από τα καλύτερα (αυτο)βιογραφικά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ και αφορούν κάποια προσωπικότητα της show-biz. Ασχέτως εάν στις τελευταίες σελίδες η Μπρουκ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε μια ολόκληρη ομάδα από συνεργάτες, το πόνημα, όπως και να 'χει, απηχεί τις δικές της απόψεις. Και είναι πραγματικά συναρπαστικός, συγκινητικός ενίοτε και οπωσδήποτε διδακτικός ο τρόπος που η Μπρουκ Σιλντς εξιστορεί ολόκληρη τη ζωή της μέσα από τη σχέση με την μητέρα της.