Όσα πρέπει να ξέρεις για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του LοL που ξεκινάει αύριο

Αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, το σημαντικότερο ετήσιο διεθνές τουρνούα League of Legends ξεκινά και οι gamers σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη να διεκδικούν το Κύπελλο του Επικαλεστή και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αν το Worlds 2022 είναι η πρώτη σου επαφή με το πρωτάθλημα, να τι πρέπει να ξέρεις.Η φάση των προκριματικών αγώνων ξεκινά στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ οι τελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 5 Νοεμβρίου. Το τουρνουά θα λάβει χώρα στην Πόλη του Μεξικού, τη Νέα Υόρκη, την Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα μεταδίδεται μέσω streaming στην επίσημη σελίδα lolesports.com, αλλά και μέσω YouTube και Twitch.Συνολικά, μιλάμε για αρκετές ώρες συναρπαστικού streaming, οπότε βεβαιώσου ότι θα κάθεσαι αναπαυτικά. Σε περίπτωση που η καρέκλα σου έχει πάψει καιρό τώρα να ταυτίζεται με την άνεση, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ρίξεις μια ματιά στην τεράστια ποικιλία τουσε, αρκετές εκ των οποίων βρίσκονται και σε δυνατή προσφορά. Και με τις εγγυημένα έγκαιρες παραδόσεις της πλατφόρμας, θα είσαι σίγουρος ότι θα έχεις άμεσα στην πόρτα σου τη νέα σου καρέκλα, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι, για να απολαύσεις το Worlds 2022 όπως του αναλογεί.Κατά την επιλογή της ιδανικής καρέκλας gaming, λάβε υπόψη σου την καμπύλη της πλάτης – ιδανικά προτίμησε μια καρέκλα που να σου δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης -και το προσκέφαλο που θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως το λαιμό και τη σπονδυλική σου στήλη. Μεγάλη σημασία έχουν επίσης το ύψος του καθίσματος και τα υποβραχιόνια, που θα πρέπει να σε βοηθούν να διατηρήσεις σωστή στάση σώματος.Πρώτα από όλα, αυτό που θα πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν ξεκινούν όλες οι ομάδες από την ίδια αφετηρία. Είθισται οι «δυνατές» περιοχές να στέλνουν ορισμένες ομάδες απευθείας στη Φάση των Ομίλων, ενώ άλλες περιοχές, που συνήθως έχουν λιγότερες ομάδες, ξεκινούν στη Φάση Προκριματικών.

Κλείσιμο

Φέτος, συμμετέχουν οι παρακάτω– ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στους Rogue υπάρχει και μια ελληνική συμμετοχή.: JingDong Gaming Intel (JDG): TOP Esports (TOP): Edward Gaming Hycan (EDG): Royal Never Give Up (RNG): Gen.G (GEN): T1 (T1): DWG KIA (DK): DRX (DRX): Rogue (RGE): G2 Esports (G2): Fnatic (FNC): MAD Lions (MAD): Cloud9 (C9): 100 Thieves (100T): Evil Geniuses (EG): CTBC Flying Oyster (CFO): Mega Bank Beyond Gaming (BYG): GAM Esports (GAM): Saigon Buffalo (SGB)LOUD (LOUD)DetonatioN FocusMe (DFM)Isurus (ISG)Chiefs Esports Club (CHF)DenizBank Wildcats (IW)Όλες τους έπρεπε να τελειώσουν τη σεζόν ως πρωταθλητές των περιοχών τους -ή τέλος πάντων όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πρωταθλητές. Εξαίρεση αποτέλεσαν το Βιετνάμ και η Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες έφτασαν επίσης στο Worlds 2022, ενώ το ίδιο ισχύει για την τρίτη καλύτερη ομάδα της Βόρειας Αμερικής και την τρίτη και τέταρτη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Οι ομάδες της Κίνας και της Νότιας Κορέας, από την άλλη, πέρα από την καλή τους επίδοση σε όλη τη διάρκεια του έτους, όφειλαν -αν βγήκαν τρίτες ή τέταρτες- να έχουν επιβιώσει και από ένα Gauntlet.Το Star Walking του Lil Nas X.Τους JD Gaming, Gen.G και TOP Esports -χωρίς αυτό να εγγυάται και την επιτυχία τους στο Worlds 2022.