Athens Democracy Forum: Με Φον ντερ Λάιεν και μήνυμα Ζελένσκι το φετινό συνέδριο σε συνεργασία με τους ΝΥΤ

«Μία δεκαετία Δημοκρατίας και τώρα τι;» είναι ο τίτλος του διεθνούς συνεδρίου « Athens Democracy Forum », που φέτος κλείνει δέκα χρόνια και πραγματοποιείται στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Αθήνα από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times.Ξεχωρίζουν, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki Moon, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η αναπληρώτρια Ύπατη Εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ Νada Al-Nashif, ο Ουκρανός Πρόεδρος Volodymyr Zelensky, ο καθηγητής του πανεπιστημίου Columbia Jeffrey Sachs και άλλοι.Το συνέδριοαπό την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «της φετινής επετειακής διοργάνωσης είναιΑκόμα, σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή διεθνείς ηγέτες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν αυτές τις προκλήσεις αλλά και να εξελιχθεί σε μια γέφυρα για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας με ομιλίες από πολιτικούς, ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ακαδημαϊκούς αλλά και ακτιβιστές, οι οποίοι δεν αρκούνται στην απλή καταγραφή προβλημάτων αλλά αναζητούν και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις».Τις θεματικές του Forum θα συντονίσουν διακεκριμένοι δημοσιογράφοι των The New York Times όπως ο Roger Cohen, Paris Bureau Chief, η Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, η Patti Cohen, Global Economics correspondent, ο Steven Erlanger, Chief Diplomatic Correspondent Europe και άλλοι.Για τηείναιστην ιστοσελίδα της διοργάνωσης εδώ Όλες οικαι ταθα πραγματοποιηθούν στην