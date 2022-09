Your wedding in Greece: Κορυφαίος προορισμός γαμήλιου τουρισμού η Ελλάδα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cmsiz6zusz89)

«Γάμος α λα ελληνικά» στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Ακόμα στo νησί συζητούν για τον γάμο που οργάνωσε ένα νεαρό ζευγάρι από το Ισραήλ. Με κόστος που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δολάρια, η εκδήλωση αποτέλεσε όχι απλά the talk of the town, αλλά και μία γερή δόση οικονομικής ενίσχυσης για πολλές ντόπιες επιχειρήσεις.Το ζευγάρι έκλεισε ένα από καλύτερα ξενοδοχεία της Σάμου, αποζημιώνοντας μάλιστα τους υπόλοιπους πελάτες, ώστε να μην υπάρχουν παρά μονάχα οι καλεσμένοι του. Μέχρι και μία τοπική σχολή χορού συμμετείχε στο χορευτικό σόου του ζευγαριού που θύμισε επαγγελματικό βίντεο κλιπ, με τους μαθητές της να πληρώνονται αδρά για τη συνδρομή τους.Το πολυήμερο γλέντι με τους εκατοντάδες καλεσμένους περιελάμβανε λουκούλλεια τραπέζια σε πολλά εστιατόρια του νησιού και βέβαια πολυτελή διαμονή. Πρόκειται για ενδεικτικό παράδειγμα ενός φαινομένου που όλο και επεκτείνεται στην Ελλάδα, εξελισσόμενο σε ένα σχετικά νέο δυναμικά ανερχόμενο τουριστικό προϊόν. Πριν από την πανδημία, παρήγαγε έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να εκτοξευθούν, αν κρίνει κανείς από τη φετινή χρονιά.