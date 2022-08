Πτώση ελικοπτέρου στη Σάμο: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Έλληνα που σκοτώθηκε

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Μια συγκινητική ανάρτηση στα social media έκανε η κόρη του 49χρονου Έλληνα διερμηνέα, που έχασε τη ζωή του κατά την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο , στα μέσα του Ιουλίου, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο νησί.Στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok παρουσιάζει τη συνομιλία που είχε με τη μητέρα της λίγο πριν συμβεί η τραγωδία στη Σάμο ενώ έχει επιλέξει ένα τραγούδι με ένα ιδιαίτερο νόημα.«Πάρε κανένα τηλέφωνο τον μπαμπά που είναι μόνος του στη Σάμο», της είπε η μητέρα της όπως φαίνεται στο βίντεο. «Δεν μπορώ τώρα, θα πάω βόλτα σε λίγο», ήταν η απάντησή της. Το βίντεο έχει «ντύσει» με ένα τραγούδι της Billie Eilish που λέει «If I knew it all then, would I do it again?», που σημαίνει ότι «αν το ήξερα τότε, θα το έκανα ξανά;».Οι διαδικτυακοί της φίλοι μάλιστα, βλέποντας αυτό το βίντεο έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. «Μείνε δυνατή», «κοπέλα μου συλλυπητήρια, μείνε δυνατή γιατί αυτό είναι σκληρό αλλά ο μπαμπάς σου δεν θέλει να σε βλέπει να κλαις, μείνε δυνατή», «ήταν ένας ήρωας ο μπαμπάς σου κορίτσι μου, συλλυπητήρια», «ο μπαμπάς σου θα σε βλέπει και θα σε προσέχει», «σε προσέχει από ψηλά, θα είναι πάντα μαζί σου» και «πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ποσό δύσκολο είναι αυτό για εσένα, τα θερμά μου συλλυπητήρια κορίτσι μου» είναι μερικά από τα σχόλια που άφησαν κάτω από το βίντεο.Σε αυτά απάντησε η ίδια, γράφοντας «σας ευχαριστώ όλους παρά πολύ, μου φτιάξατε τη μέρα».Ο Έλληνας διερμηνέας που ανασύρθηκε νεκρός, ενεργούσε ως μεταφραστής για τις ανάγκες συντονισμού ανάμεσα στους χειριστές του ελικοπτέρου και στο κέντρο της πυροσβεστικής.Ήταν απόστρατος, ο οποίος τα καλοκαίρια συνήθιζε να εργάζεται στα ελικόπτερα, και κάτοικος Γλυφάδας, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά ηλικίας 16 και 10 ετών.Το ελικόπτερο επιχειρούσε στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη Σάμο και ενώ έκανε υδροληψία στη θάλασσα βόρεια του Παλαιοχωρίου, μια ριπή ανέμου το χτύπησε, με τους κλυδωνισμούς από τα κύματα να είανι μεγάλοι. Στο σημείο εκείνη τη στιγμή έπνεαν άνεμοι 6 με 7 μποφόρ.Οι 4 επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα. Όπως είπε ένας από τους διασωθείς και οι τέσσερις κατάφεραν να βγουν από το ελικόπτερο, αλλά τα κύματα στη θάλασσα ήταν μεγάλα.Ο Μολδαβός μηχανικός ήταν ο πρώτος που εντοπίστηκε και διασώθηκε από τους άνδρες του Λιμενικού, μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη θάλασσα, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα υποθερμίας. Για αυτό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σάμου, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκαν νεκροί οι δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που έπεσε στη Σάμο. Αν και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, τελικά δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή. Νεκροί ο Έλληνας διερμηνέας και ο Ρουμάνος συγκυβερνήτης.Στη συνέχεια, εντοπίστηκε σώος στην ξηρά το τέταρτο μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου. Πρόκειται για τον Μολδαβό πιλότο ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ρεύματα τον βοήθησαν να βγει κολυμπώντας στην ακτή της Πλάκας.