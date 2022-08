Τα χρυσά καβουροπόδαρα στο DK Oyster: Ποιοι «ρεζιλεύουν» διεθνώς τη Μύκονο

Το beach bar «DK Oyster» στον Πλατύ Γιαλό βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα για όλους τους λάθος λόγους, από υπερβολικές χρεώσεις μέχρι πολεοδομικές παραβάσεις και bulling στους πελάτες

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Στις 3 Αυγούστου το απομεσήμερο, με τον καυτό ήλιο του Αιγαίου να παίρνει τον κατηφορικό δρόμο προς την εσπερία δίνοντας μια χρυσαφί απόχρωση στα τιρκουάζ νερά που στολίζουν τον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου, ένα ρομαντικό ζευγάρι Καναδών τουριστών είχε μία από τις πιο πικρές εμπειρίες της ζωής του. Δεν ήταν τόσο τα υπερβολικά χρήματα που κλήθηκαν να πληρώσουν για ένα γεύμα, όσο το ξενέρωμα και την αίσθηση του κορόιδου που ένιωσαν μόλις είδαν τον λογαριασμό στο διαβόητο πλέον εστιατόριο «DK Oyster» : τα 570 δολάρια που τους ζητήθηκαν για ένα πιάτο με 12 στρείδια, μία μπίρα και ένα κοκτέιλ έκαναν τη Λίντσεϊ Μπριν και τον σύζυγό της Αλεξ να μείνουν με το στόμα ανοιχτό.Και με την απορία μήπως κάποιο από τα στρείδια είχε μαργαριτάρι μέσα ή αν το κοκτέιλ ήταν κατευθείαν από τους πειρατές της Καραϊβικής, φτιαγμένο από τον Τζόνι Ντεπ και το ποτήρι σκαλισμένο με κομμάτια από το Kraken! Οι άνθρωποι, πάνω στη χαρά τους που κατάφεραν να βρεθούν σε έναν από τους πιο γκλάμουρους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, τη Μύκονο, δεν είχαν φαίνεται ενημερωθεί για τα διάφορα επεισόδια εξαιτίας των οποίων απασχόλησε τοτη διεθνή επικαιρότητα για τις τιμές και την ποιότητα του φαγητού. Δεν πρέπει όμως να συμβουλεύτηκαν ούτε καν το Tripadvisor, στο οποίο το «DK Oyster» έχει μόλις 2,5 αστέρια και τις τελευταίες ημέρες δέχεται σωρεία αρνητικών κριτικών από ξένους πελάτες που υποστηρίζουν ότι βίωσαν, καταγγέλλοντας ότι έπεσαν θύματα απάτης, μπούλινγκ και εκβιασμού.Με την Ελλάδα να δίνει φέτος τη μάχη των ρεκόρ στον τουρισμό, διά του οποίου ευελπιστεί τη μεγάλη επιστροφή της στην ανάκαμψη, και ειδικά τη Μύκονο να έχει εξελιχθεί σε top of the top τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, η αρνητική δημοσιότητα που έχει προκαλέσει επανειλημμένα γύρω από το όνομά του το εστιατόριο «DK Oyster» είναι εξαιρετικά ενοχλητική έως εξοργιστική. Οταν ένα εστιατόριο στο πιο famous ελληνικό νησί γίνεται αντικείμενο διεθνούς κατακραυγής στα social media και οι τουρίστες καταθέτουν μηνύσεις εναντίον του, συνιστά μέχρι και απειλή για το τουριστικό προϊόν του νησιού, αλλά και πηγή κινδύνων για στιγματισμό των Ελλήνων επαγγελματιών στον τουρισμό. Το πρόβλημα δεν είναι απλό, ούτε περιστασιακό. Και φαίνεται ότι το δακτυλοδεικτούμενο, τρόπον τινά, εστιατόριο έχει μια αξιοπερίεργη ιστορία, όπως αποκαλύπτει τοΜια ιστορία που ξεκινά εδώ και πέντε χρόνια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολεοδομικές παραβάσεις , πρόστιμα από φορολογικές αρχές, πρόσκαιρη ανάκληση άδειας λειτουργίας, ένα απίστευτο επεισόδιο με Γερμανούς δημοσιογράφους, μία μήνυση από δύο Αμερικανίδες τουρίστριες που πλήρωσαν δύο καβουροπόδαρα σε... χρυσό και πολλά άλλα. Τοαποκαλύπτει σήμερα την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής με την οποία η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το «DK Oyster» ξεπέρασε τις εξόφθαλμες πολεοδομικές παραβάσεις που είχαν εντοπιστεί όταν κατασκευαζόταν. Είναι άνοιξη του 2017. Η Μύκονος μπαίνει για πολλοστή φορά στο στόχαστρο των πολεοδομικών και αστυνομικών αρχών και όχι μόνο για το μεγάλο πάρτυ των αυθαιρέτων που παρατηρείται απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού. Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή, εκ των οποίων μία αφορά παράνομες εργασίες στην παραλία του Πλατύ Γιαλού.Η συγκεκριμένη καταγγελία έχει αποδέκτη το ξενοδοχείο «Mykonos Kosmoplaz Beach Resort» με σήμα λειτουργίας από το 1993. Η οικογένεια Καλαμαρά στην οποία ανήκει η επιχείρηση προχωρά σε επεκτάσεις φιλοδοξώντας να δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, ένα εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών, αντίστοιχο του «Nammos» στην Ψαρού. Τη λειτουργία του πρόκειται να αναλάβει ο Δημήτρης Καλαμαράς, γιος του Αργύρη και της Νικολέτας Καλαμαρά, με σπουδές στα τουριστικά και έχοντας την κουτοπόνηρη, γεμάτη δηθενιά, γνώμη «όποιος έρχεται στη Μύκονο πρέπει να πληρώνει». Ο δεύτερος τους γιος Αργύρης θα συνεχίσει να τρέχει το ξενοδοχείο, σύμφωνα με τη διάταξη των οικογενειακών δυνάμεων. Για τη διεξοδική διερεύνηση των καταγγελιών περί παράνομων εργασιών στο «Kosmoplaz» σπεύδουν δύο κλιμάκια. Το πρώτο από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων που εδρεύει στη Σύρο και το δεύτερο κλιμάκιο από την Πολεοδομία Σύρου.Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού διαπιστώνουν διά γυμνού οφθαλμού πολλές πολεοδομικές παραβάσεις, μέχρι και την κατασκευή ασανσέρ εντός του ξενοδοχείου, το οποίο υφίσταται μέχρι και σήμερα με τη σήμανση «out of order» (εκτός λειτουργίας). Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού καταγράφει τις παρανομίες, προχωρά στην επιβολή προστίμων και σε ανάκληση λειτουργίας του εστιατορίου με απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου, στέλνει τον φάκελο στον εισαγγελέα και ενημερώνει την Πολεοδομία. Η οικογένεια Καλαμαρά προχωρά σε αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Σύρου και καταφέρνει να ανοίξει το εστιατόριό της στις εγκαταστάσεις του «Kosmoplaz» με τη φιλοδοξία να γίνει πόλος έλξης εύπορων τουριστών.Εναν χρόνο μετά, έγινε γνωστό και το πρόστιμο που επέβαλε η Πολεοδομία Σύρου στην εταιρεία Καλαμαρά Νικολέτα και ΣΙΑ Ο.Ε. για τις αυθαιρεσίες που είχαν εντοπιστεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού προστίμων που συνέταξαν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης της Πολεοδομίας Σύρου με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου του 2018, εντοπίστηκαν να έχουν αποπερατωθεί χωρίς άδεια και εγκρίσεις οι παρακάτω κατασκευές: ανελκυστήρας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτίσματος και στους ορόφους (ισόγειο, α’, β’ όροφος, δώμα). Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - εστιατόριο στο δώμα. Πάνω στο δώμα εντοπίστηκε μια μεταλλική κατασκευή σε κλειστό χώρο. Σύμφωνα πάντα με την έκθεση αυτοψίας, το πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου υπολογίστηκε στις 418.230 ευρώ και το ετήσιο πρόστιμο διατήρησης στις 209.115 ευρώ.Ακολούθησε προσφυγή της οικογένειας Καλαμαρά στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) κατά του βαρύτατου προστίμου και κατάφεραν να δικαιωθούν προχωρώντας έτσι και στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών. Η απαλλαγή και η διαγραφή του προστίμου στηρίζονται στον νόμο που προβλέπει ότι αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν πριν από τον Ιούνιο του 2011 (και μόνο τέτοια, το γνωρίζουν καλά και το σέβονται αυτό οι σοβαροί και νομίμως κινούμενοι μηχανικοί) μπορούν να μπουν σε δήλωση υπαγωγής του νόμου 4495/2017 - έτσι ακυρώθηκε η έκθεση αυτοψίας.Το πρώτο μεγάλο επεισόδιο που προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή έγινε το καλοκαίρι του 2019, όταν η οικογένεια Καλαμαρά και το «DK Oyster» θα «κερδίσουν» μια εντυπωσιακή αρνητική κριτική στο Tripadvisor. Ενας Αμερικανός τουρίστας έγραψε ότι έπεσε θύμα απάτης. Ανέφερε ότι τον ανάγκασαν να πληρώσει 836 ευρώ για έξι μερίδες καλαμαράκια και έξι μπίρες. Η δυσάρεστη εμπειρία του απασχόλησε διεθνή μέσα ενημέρωσης και μάλιστα σημειώθηκε μέχρι και επεισόδιο μεταξύ των υπευθύνων του εστιατορίου και δύο Γερμανών δημοσιογράφων. Το περιστατικό που οδήγησε σε μηνύσεις και συλλήψεις με τη διαδικασία του Αυτοφώρου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 5 Ιουνίου του 2019.Τηλεοπτικό συνεργείο με τέσσερις Γερμανούς (οπερατέρ και δημοσιογράφους) επισκέφτηκαν το «DK Oyster» στον Πλατύ Γιαλό και προσπάθησαν να πάρουν συνέντευξη από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος αφού πρώτα προσποιήθηκαν τους πελάτες για να καταγράψουν με κρυφή κάμερα πιθανές υπερχρεώσεις και τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν από τους υπαλλήλους του εστιατορίου. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης, Δημήτρης Καλαμαράς, ισχυρίστηκε ότι οι δημοσιογράφοι τού επιτέθηκαν φραστικά, κατηγορώντας τον ότι είναι «κλέφτης και απατεώνας» επειδή αρνήθηκε να τους παραχωρήσει συνέντευξη.Τον περασμένο Μάιο δύο Αμερικανίδες τουρίστριες δημοσίευσαν στην πλατφόρμα τη δυσάρεστη εμπειρία που είχαν στο «DK Oyster», γεγονός που τους ανάγκασε να στραφούν και νομικά κατά των υπευθύνων του εστιατορίου. Για την ανυποψίαστη Μπρέντα Μούλτον και τη 19χρονη κόρη της Κέιλα, η παραγγελία δύο κοκτέιλ και ενός πιάτου με δύο καβουροπόδαρα κατέληξε πρωτοσέλιδο σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αιτία ήταν ο λογαριασμός που έφτασε στα 600 ευρώ - μαζί με το... υποχρεωτικό πουρμπουάρ των 78 ευρώ που τους επέβαλαν να πληρώσουν χωρίς να το θέλουν.Περιγράφοντας μέσα από τη μηνυτήρια αναφορά το επεισόδιο, όπως η ίδια το βίωσε, η τουρίστρια αναφέρει ότι ενώ βρισκόταν στον Πλατύ Γιαλό και παρόλο που δεν είχε πρόθεση να καθίσει σε κάποιο από τα εστιατόρια, ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά της ο υπάλληλος του «Dk Oyster» και με τρόπο επίμονο και ενοχλητικό, όπως καταγγέλλει η γυναίκα, τους είπε: «Καθίστε εδώ! Καθίστε εδώ!». Στο μενού αναγράφονταν τα προϊόντα, όχι όμως και οι τιμές, όπως υποστηρίζει στη μήνυσή της η Αμερικανίδα, η οποία διάλεξε τελικά από τον κατάλογο δύο μοχίτο και, ενώ αρχικά -όπως σημειώνει- δεν είχε πρόθεση να παραγγείλει φαγητό, το έκανε για να μη δέχεται άλλες πιέσεις από τους σερβιτόρους. Ηταν τα περιβόητα καβουροπόδαρα... Η ώρα της αποχώρησης έφτασε ύστερα από δύο ώρες παραμονής στο κατάστημα.Τότε η Αμερικανίδα ζήτησε να πληρώσει και τότε έγινε η αποκάλυψη (ή της Αποκαλύψεως!) με τον λογαριασμό των 600 ευρώ συνοδευόμενο από bulling όπως κατήγγειλε η ίδια. Διεθνή μέσα ενημέρωσης με εκατομμύρια αναγνώστες όπως η «New York Post», η «Daily Mail» και η «Sun» γράφουν σχεδόν καθημερινά για τις εμπειρίες εξαπατημένων πελατών. Από τα τελευταία θύματα, ένας 50χρονος τουρίστας από την Αυστραλία που ισχυρίστηκε ότι κλήθηκε να πληρώσει 1.400 ευρώ για «μασημένα» καλαμαράκια και μη βρώσιμα ζυμαρικά. Εγινε έξαλλος δε όταν ανακάλυψε ότι οι σερβιτόροι τού είχαν προσθέσει και φιλοδώρημα 150 λιρών, το οποίο ο ίδιος δεν είχε εγκρίνει και ούτε βέβαια είχε πρόθεση να δώσει.