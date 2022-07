ΟΑΚΑ: Γίνεται αντικείμενο έρευνας στις εργασίες φοιτητών του «Kelley School of Business» της Ιντιάνα

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Τοαποτέλεσε το επίκεντρο εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών από τοτου Πανεπιστημίου της Ιντιάνα. Υπό την καθοδήγηση της, ελληνικής καταγωγής, καθηγήτριάς τους Τατιάνας Κολοβού και ύστερα από εκτενή έρευνα ανέπτυξαν ένα υψηλού επιπέδου marketing plan με ιδέες και προτάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το brand name του Οργανισμού.Οιήρθαν από την Αμερική στην Ελλάδα και παρουσίασαν τις εργασίες τους στην ανακαινισμένη αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α. Οι φοιτητές από το αμερικανικό πανεπιστήμιο, επί οκτώ εβδομάδες, μελέτησαν την ιστορία του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, αλλά και τηνΟι μεταπτυχιακές τους εργασίες επικεντρώθηκαν σε ιδέες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Οργανισμού.«Από την πρώτη στιγμή που ανέφερα το θέμα στους φοιτητές υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Τα παιδιά είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες στην Αμερική και το Ο.Α.Κ.Α. αποτέλεσε εργασία για το μεταπτυχιακό τους. Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν ήταν πραγματικά εκπληκτικές», δήλωσε η, ανώτερος λέκτορας στο Kelley School of Business του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα.Οι 31 φοιτητές χωρίστηκαν σε έξι ομάδες και, αφού διεξήγαν τις έρευνές τους, εκπόνησαν εργασίες με καινοτόμες ιδέες. Μία από τις ομάδες μελέτησε ανάλογες εγκαταστάσεις του εξωτερικού και παρουσίασε την εργασία της, η οποία περιείχε ιδέες για τηνΟι άλλες εργασίες περιλάμβαναν μελέτες για τηστο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, έρευνες για συνεργασίες με φορείς, διοργανώσεις εκθέσεων, συναυλιών κλπ. αλλά και μία καινοτόμο εφαρμογή για smartphones.«Με χαρά παρακολουθήσαμε τις εργασίες των φοιτητών του αμερικανικού πανεπιστημίου. Είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή τη συνδυασμένη δράση με το Kelley School of Business του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα. Με γνώμονα τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό συνεχίζουμε τις προσπάθεια μας ώστε να μετατραπεί το ΟΑΚΑ σε ένα, τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδος όσο και για τους επισκέπτες της», δήλωσε ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. Κωνσταντίνος Χαλιορής.Την προσπάθεια των φοιτητών υποστήριξαν έξι εκπρόσωποι του Οργανισμού, οι οποίοι τους παρείχαν στοιχεία που χρειάστηκαν για τις εργασίες τους. Οι φοιτητές του αμερικανικού πανεπιστημίου ανέφεραν στις εργασίες τους ότι από τις έρευνές τους προέκυψε ότι το Ο.Α.Κ.Α.από αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού και δήλωσαν ενθουσιασμένοι τόσο από τις εργασίες που γίνονται για τηντου αλλά και από την παραμονή τους στην Ελλάδα.