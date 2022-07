To Twitter έκλεισε τον λογαριασμό του avgi.gr επειδή στηλίτευσε γκάφα για τη δολοφονία Άμπε

Η Kojima Productions δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και φημών που μεταφέρουν ψευδείς πληροφορίες».

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0