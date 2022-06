Τα καλύτερα eye patches για να πεις «αντίο» στους μαύρους κύκλους

Κλείσιμο

The eyes, chica, they never lie. Γύρω και κάτω από τα μάτια σου, αποτυπώνεται όλη η κούραση της καθημερινότητας - είτε με τη μορφή λεπτών γραμμών και ρυτίδων, είτε με τους ενοχλητικούς μαύρους κύκλους που δύσκολα κρύβονται τελείως, ακόμη και με το μακιγιάζ.Όμως λύση υπάρχει και ακούει στο όνομα «». Εμποτισμένα με συμπυκνωμένα serum, τα προϊόντα που κατάφεραν να γίνουν (δικαίως) το απόλυτο beauty trend, προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση και, ανάλογα με τη σύνθεσή τους, μπορούν να μειώσουν τους μαύρους κύκλους, να προσφέρουν ανόρθωση και λείανση των ρυτίδων, να ενισχύσουν τη λάμψη ή να μειώσουν τις «σακούλες». Και αν θέλεις, μπορείς να τα χρησιμοποιείς καθημερινά, πριν την εφαρμογή της κρέμας ματιών σου.Πώς θα επιλέξεις τα καλύτερα ανάμεσα στις αμέτρητες επιλογές που κυκλοφορούν στην αγορά; Για να σε βοηθήσουμε, συγκεντρώσαμε τα αγαπημένα μας. Και για να είμαστε σίγουροι ότι θα τα βρούμε σε συμφέρουσες τιμές, τα αναζητήσαμε στην τεράστια ποικιλία τουσεΓια κορυφαία αποτελέσματα και ακόμη πιο ευχάριστη, δροσερή αίσθηση (καλοκαίρι είναι, εξάλλου), πριν τη χρήση μπορείς να τα τοποθετήσεις στο ψυγείο. Και έχε στο νου σου, ότι εκτός από την περιοχή κάτω από τα μάτια, μπορείς να τα εφαρμόσεις, ανάλογα και με τα συστατικά τους, και σε άλλα σημεία του προσώπου, όπως πάνω από τα μάτια, γύρω από το στόμα και στον λαιμό.Η αγαπημένη μας Natura Siberica έχει λανσάρει eye patches εμποτισμένα με πολλές διαφορετικές συνθέσεις, καθεμιά από τις οποίες καλύπτει και διαφορετικές ανάγκες τις επιδερμίδας σου. Όλες τους, όμως, έχουν ένα κοινό: τη βάση Biome που συμβάλλει στη στήριξη του μικροβιώματος του δέρματός σου, χάρη στα μοναδικά ενεργά μεταβιοτικά (postbiotic) ζυμωμένα εκχυλίσματα βόρειου βατόμουρου και άγριου σμέουρου, που βοηθούν την επιδερμίδα σου να αντισταθεί στις επιδράσεις του αστικού τρόπου ζωής, ενισχύουν τη λάμψη και την αναγέννηση του δέρματος και το διατηρούν υγιές και νεανικό.Δεν ξέρεις τι σημαίνει «πολυτελής περιποίηση», πριν δοκιμάσεις τα αναζωογονητικά eye patches με Χρυσό 24Κ και βάση Biome. Ταδεν είναι εντυπωσιακά μόνο στην εμφάνιση: διεγείρουν τη φυσική σύνθεση κολλαγόνου στα κύτταρα του δέρματος και βοηθούν στην εξομάλυνση των ρυτίδων, παρατείνοντας τη νεότητα.Αντιγήρανσης συνέχεια. Στα, θα βρεις το πεπτίδιο SYN-AKE και το συνένζυμο Q-10 που διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και αποκαθιστούν τη φυσική σφριγηλότητα του δέρματος. Με τον τρόπο αυτό, ανορθώνουν, συσφίγγουν και μειώνουν τις λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια, ενώ εξομαλύνουν συνολικά την επιδερμίδα στην περιοχή. Μετά την εφαρμογή, θα δεις το βλέμμα σου πιο λαμπερό, ανανεωμένο και υγιές.Ψάχνεις για άμεση λάμψη και τόνωση; Θα τη βρεις στα. Περιέχουν καφεΐνη, για τη σύσφιξη των λεπτών γραμμών και τη μείωση των σημαδιών της κούρασης και του πρηξίματος στην περιοχή των ματιών, αλλά και βιταμίνη Ε, που συμβάλλει στην ανάπλαση.Σχεδιασμένα για να εφαρμόζουν άψογα στα μάτια, και εμπλουτισμένα με βιταμίνη C και νιασιναμίδη, για βελτίωση του τόνου και της υφής της επιδερμίδας και ενίσχυση του φράγματος υγρασίας, ταθα σου χαρίσουν άμεσα νεανικό βλέμμα.Η αγάπη μας για το υαλουρονικό δεν προέκυψε τυχαία. Σε συνδυασμό με την πανθενόλη, γίνεται ο πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης, ενυδατώνοντας, αποκαθιστώντας τον τόνο της επιδερμίδας και σβήνοντας τα σημάδια της κούρασης. Και όπως και όλα τα υπόλοιπα patches της εταιρείας που σου προτείνουμε, διατίθενται σε συσκευασία των 60 τεμαχίων.Ξυπνάς με πρησμένα μάτια; Η λύση κρύβεται στα. Λίγα λεπτά αρκούν για να δεις τα μάτια σου ξεκούραστα, φρέσκα, ανανεωμένα και εξαιρετικά ενυδατωμένα.Σύσφιξη, αντιρυτιδική δράση και πλήρης αναδόμηση. Περίπου όλα όσα θα μπορούσες να ψάχνεις σε μια μάσκα ματιών, βρίσκονται στα μαγικάΑπό τις πρώτες κιόλας εφαρμογές, θα διαπιστώσεις διαφορά στις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, το λεγόμενο «πόδι της χήνας», αλλά και τους μαύρους κύκλους, ενώ θα απολαύσεις βαθιά ενυδάτωση. Και μπορείς να είσαι σίγουρη ότι, ακόμη και αν έχεις ευαίσθητο δέρμα, η απαλή και δερματολογικά ελεγμένη σύνθεση χωρίς paraben, γλουτένη, σιλικόνη, παραφινέλαιο και φαινοξυαιθανόλη, θα αφήσει την επιδερμίδα σου λαμπερή και χωρίς ερεθισμούς.την κούραση θα κάνει πέρα. Κάπως έτσι σκέφτηκε το ζήτημα η 7 Days και δημιούργησε μια σειρά eye patches που έγιναν best-sellers, με διαφορετικές συνθέσεις για κάθε ημέρα της εβδομάδας.Για να απολαύσεις στο μέγιστο μια πραγματικά ολοκληρωμένη περιποίηση ματιών, μπορείς να αποκτήσεις το, αλλά και ένα ακόμη ζευγάρι δώρο. Ποιο θα είναι; Αυτό θα παραμείνει μια ευχάριστη έκπληξη μέχρι να ανοίξεις τη συσκευασία.Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις το ζευγάρι που σου ταιριάζει περισσότερο. Για παράδειγμα, τα, είναι σχεδιασμένα ώστε να ξεκουράζουν τα μάτια σου μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Στα φυσικά συστατικά τους περιλαμβάνεται η καολίνη, μια ουσία που προάγει την αναγέννηση των ιστών και απομακρύνει τις τοξίνες, αλλά και το εκχύλισμα ρυζιού που φωτίζει, ενυδατώνει και εξισορροπεί τον τόνο της περιοχής των ματιών, αφήνοντας ματ αποτέλεσμα και καταπολεμώντας τα πρώτα σημάδια της γήρανσης.Ή μήπως ταταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σου; Περιέχουν κολλαγόνο και φυσικό εκχύλισμα μπανάνας, συστατικά που συμβάλλουν στην αναγέννηση των κυττάρων, την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση του δέρματος, αλλά και στη θρέψη, τη λείανση και την καταπράυνση της περιοχής των ματιών αντίστοιχα.Συμφωνείς με την άποψη της 7 Days ότι οι Τετάρτες είναι εύκολες; Εμείς δεν είμαστε τόσο σίγουροι, ξέρουμε όμως ότι ημε αλλαντοΐνη και εκχύλισμα γιασεμί μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε μέρα καλύτερη. Με σύνθεση που ανακουφίζει, καταπραΰνει και αναζωογονεί την ανώτερη στιβάδα της επιδερμίδας, τα patches επιταχύνουν τη διαδικασία αναγέννησης των κυττάρων, ενώ ενυδατώνουν και αυξάνουν την ελαστικότητα.Ακόμη και αν δεν αφιερώνεις τα Σάββατά σου σε ρομαντικά ραντεβού, σίγουρα δεν θέλεις μαύρους κύκλους και σακούλες κάτω από τα μάτια, να χαλάνε το μακιγιάζ σου. Για να αποκτήσεις το ξεκούραστο βλέμμα που επιδιώκεις, δοκίμασε τα ολογραφικά eye patches υδρογέλης, με εκχύλισμα από μανταρίνι και βιταμίνη Β3.Η υπέρτατη λύση για τα panda eyes βρέθηκε και ακούει στο όνομα «». Η μάσκα ματιών της 7 Days, περιέχει εκχύλισμα blueberry – γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες – που τονώνει, ενδυναμώνει και θρέφει την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, αφήνοντας στο παρελθόν τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες. Και έχει ένα ακόμη μεγάλο plus: το μεγάλο σχήμα της, που καλύπτει όλη την περιοχή γύρω από τα μάτια, φροντίζοντας και την περιοχή των φρυδιών.Αν αναζητάς εντοπισμένες λύσεις για περισσότερες περιοχές του προσώπου σου, η Cettua έχει προνοήσει, δημιουργώντας μια σειρά από αποτελεσματικά επιθέματα.Για την αντιμετώπιση των λεπτών γραμμών, τόσο γύρω από τα μάτια, όσο και στα μάγουλα, γύρω από το στόμα και στο μέτωπο, δοκίμασε τα, με DPHP και Adenosine, που ενυδατώνουν σε βάθος και λειαίνουν την επιδερμίδα. Η αποτελεσματικότητά τους ενισχύεται χάρη στο TDS (Transdermal Delivery System) που βοηθά στην καλύτερη διείσδυση των δραστικών συστατικών για τέλεια ενυδάτωση.Το TDS αναλαμβάνει τη βέλτιστη διείσδυση και των τριών ενεργών συστατικών στα(Arbutin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract), που απαλύνουν τους μαύρους κύκλους στην περιοχή των ματιών, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο διαφανή και φωτεινή. 