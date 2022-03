The Press Project: Καταγγελίες-«φωτιά» από πρώην εργαζόμενο για «Τούρκους» και «5χίλιαρα από τον Βαρουφάκη»

❗️ Ο γνωστός αρθρογράφος εκμεταλλεύτηκε τη βεβήλωση από τους υπέρμαχους του ναζιστικού «Αζόφ» του μνημείου των Σοβιετικών στρατιωτών στην Καλλιθέα για να «αμαυρώσει» τον αδιαμφησβήτητο καθοριστικό ρόλο του Κόκκινου Στρατού στην απελευθέρωση της Ευρώπης από την χιτλερική κατοχή. pic.twitter.com/zMsTdQVWwh — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) March 22, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καταγγελίες που προκαλούν αίσθηση κάνει ένας πρώην εργαζόμενος της ιστοσελίδας The Press Project, την οποία η ρωσική πρεσβεία σήμερα, «πρότεινε» στους χρήστες του διαδικτύου να επισκέπτονται προκειμένου να ενημερώνονται για τον πόλεμο στην Ουκρανία.Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Κιρκασίδης σημειώνει πως είχε εργαστεί στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ως δημοσιογράφος το 2016 για περίπου 10 μήνες και κάνει λόγο για «κάτι παλληκαράκια 25-30 χρονώ τουρκικής υπηκοότητος που μπαινόβγαιναν, υποτίθεται για να κάνουν την πρακτική τους». Συνεχίζοντας δε, σημειώνει πως τα ίδια άτομα «ΔΕΝ μπαινόβγαιναν χτυπώντας το κουδούνι αλλά είχαν και τον κωδικό της πόρτας και έμπαιναν στα γραφεία ακόμη και όταν κανείς άλλος δεν βρισκόταν μέσα. Και μάλιστα, από την ΠΡΩΤΗ μέρα που είχαν πατήσει το πόδι τους στην Ελλάδα!!!».Στην συνέχεια στην ανάρτησή του ο κ. Κιρκασίδης, κάνει αναφορά στο εγχώριο πολιτικό σύστημα της εποχής γράφοντας: «Επίσης θυμάμαι κάτι τσεκ με 5χίλιαρα του Βαρουφάκη που έφταναν από το Τέξας στον Εφήμερο (σ.σ. ο ιδρυτής του The Press Project). Επίσης θυμάμαι και τις προτάσεις για "καμιά 40ριά" χιλιάδες από τον Νίκο Παππά προκειμένου να στηριχτεί το σάιτ. Επίσης θυμάμαι και τους γορίλες του Νίκου Παππά που μπαινόβγαιναν στο σάιτ για να πάρουν στικάκια από τον Εφήμερο. ("Με ταινίες")».Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Κιρκασίδη:Με αφορμή το τελευταίο "κάλεσμα" της ράσιαν έμπασσυ να διαβάζουμε το The Press Project, προκειμένου να έχουμε μια αληθινή πληροφόρηση και να μην πέφτουμε θύματα της... δυτικής προπαγάνδας, θυμήθηκα πως, κατά το (βαθιά τραυματικό) 10μηνο που πέρασα από αυτό το σάιτ ως δημοσιογράφος, (2016), κάτι παλληκαράκια 25-30 χρονώ τουρκικής υπηκοότητος που μπαινόβγαιναν σε αυτό, υποτίθεται για να κάνουν την πρακτική τους. (...) Και μάλιστα ΔΕΝ μπαινόβγαιναν χτυπώντας το κουδούνι αλλά είχαν και τον κωδικό της πόρτας και έμπαιναν στα γραφεία ακόμη και όταν κανείς άλλος δεν βρισκόταν μέσα. Και μάλιστα, από την ΠΡΩΤΗ μέρα που είχαν πατήσει το πόδι τους στην Ελλάδα !!! (Τέτοια τυφλή "εμπιστοσύνη"). Επίσης θυμάμαι κάτι τσεκ με 5χίλιαρα του Βαρουφάκη που έφταναν από το Τέξας στον Εφήμερο. Επίσης θυμάμαι και τις προτάσεις για "καμιά 40ριά" χιλιάδες από τον Νίκο Παππά προκειμένου να στηριχτεί το σάιτ. Επίσης θυμάμαι και τους γορίλες του Νίκου Παππά που μπαινόβγαιναν στο σάιτ για να πάρουν στικάκια από τον Εφήμερο. ("Με ταινίες").Επίσης θυμάμαι και άλλα πολλά εξ ίσου ενδιαφέροντα τα οποία ευχαρίστως θα κατέθετα σε κάποιον εισαγγελέα, αν φυσικά με καλούσε. * Τα παραπάνω ΔΕΝ είναι η πρώτη φορά που τα αναφέρω εδώ μέσα.Υπενθυμίζεται πως στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τις ρωσικές επιχειρήσεις της εισβολής στην Ουκρανία, η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα έχει προβεί το τελευταίο διάστημα σε αρκετές «νουθεσίες» προς το κοινό προτείνοντας συγκεκριμένα Μέσα, όπως τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, προκειμένου να… αποφεύγεται η προπαγάνδα της Δύσης.Στο ίδιο πλαίσιο, σήμερα κοινοποίησε βίντεο και ρεπορτάζ του The Press Project που αναφερόταν στον βομβαρδισμό του θεάτρου της Μαριούπολης.Στο ίδιο πλαίσιο δε, η ρωσική πρεσβεία σήμερα επιτέθηκε και κατά του αρθρογράφου των ΝΕΩΝ, Στέφανου Κασιμάτη για άρθρο το οποίο είχε γράψει με αφορμή την βεβήλωση του μνημείου των Σοβιετικών στρατιωτών στην Καλλιθέα.