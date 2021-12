Ξεκινά από τη Δευτέρα η διάθεση των δωρεάν self test - Πού και πώς θα γίνεται η διανομή τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου ξεκινά η διανομή(self test) με στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 την περίοδο των εορτών.Συγκεκριμένα, από τιςέως τιςόλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα (1) self test από τα φαρμακεία της χώρας.Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3/1/2022-7/1/2022.Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε οι φαρμακοποιοί κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 12/12, ώστε να περιορίσουμε το ιικό φορτίο και την κυκλοφορία του ιού ενόψει της εορταστικής περιόδου.Να κάνουν self test όλοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι την επόμενη εβδομάδα, ώστε να προλάβουν να κάνουν Χριστούγεννα, ακόμα κι αν βγουν θετικοί, ζήτησε από τους πολίτες ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ANT1.«Από την Δευτέρα και όλη την άλλη εβδομάδα, όλοι οι πολίτες, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, μπορούν να πάρουν δωρεάν ένα self test από τα φαρμακεία. Τους παρακαλούμε να το κάνουν και οι ανεμβολίαστοι, για να δούμε στο τέλος της εβδομάδας αυτής, που θα μένουν 15 ημέρες για τα Χριστούγεννα, μια εικόνα κοντά στην πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία, αυξάνοντας από 600.000 σε αρκετά εκατομμύρια τα test. Στόχος είναι και να προλάβουν να κάνουν την καραντίνα τους όσοι είναι θετικοί και να κάνουν Χριστούγεννα, αλλά και να σταματήσει η διασπορά στην κοινότητα», είπε ο κ. Πλεύρης.Όπως προσέθεσε, «συστήνουμε πριν τα ρεβεγιόν να κάνουν όλοι οι εμβολιασμένοι ένα τεστ, σε κλειστούς χώρους άλλωστε δεν μπορούν να μπουν ανεμβολίαστοι. Αλλά και πάλι μετά τις γιορτές θα υπάρχει ένα δωρεάν self test για όλους, εμβολιασμένους και μη, για να δούμε την εικόνα μετά την εορταστική περίοδο».