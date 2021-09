Μοντέλο με κοκαΐνη: Από το ριάλιτι της αγάπης στο κελί του Κορυδαλλού, ένας... έρωτας δρόμος

σύντροφό της, Δημήτρη Ρεγκινίδη να βγάλει από το κάδρο της υπόθεσης την 29χρονη Λένια κατά την

αι ο 32χρονος και η ίδια, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ανακρίτρια και εισαγγελέας δεν πείσθηκαν από τους ισχυρισμούς που προέβαλλαν οι δυο κατηγορούμενοι και με απόφασή τους, τους οδήγησαν στη φυλακή.









Πολυτάραχη και επεισοδιακή η ζωή της, της ηθοποιού και πρώην παίκτριας του «Power of Love», η οποία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης συνελήφθη μαζί με τον σύντροφό της με σχεδόνκρυμμένα μέσα σε βαλίτσα και κατέληξε στη φυλακή.Η ξανθιά Λενίνα ή Λένια, όπως συστήθηκε το 2019 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ στον δεύτερο κύκλο του ριάλιτι της αγάπης, μπορεί το διάστημα αυτό να ετοίμαζε νυφικά και κουφέτα για τον επικείμενο γάμο της, όπως είχε ενημερώσει στις 24 Αυγούστου τους χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό της μονόπετρο, ωστόσο βρέθηκε στον Κορυδαλλό αντιμετωπίζοντας μια σειρά από βαριές κατηγορίες.Ανακρίτρια και εισαγγελέας δεν πείσθηκαν από τους ισχυρισμούς της 29χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα στοιχεία που μέτρησε στην απόφαση για προφυλάκισή της ήταν και τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία για προσπάθεια της να πετάξει τα ναρκωτικά στη λεκάνη του σπιτιού όπου διέμενε με το 32χρονο, όταν κατάλαβε ότι επίκειται αστυνομική έρευνα.Η 28χρονη Λένια υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες του δεύτερου κύκλου του «Power of Love», καθώς με τον δυναμικό της χαρακτήρα και τον τσαμπουκά είχε καταφέρει να διχάσει το κοινό, που είτε την αποθέωνε είτε δεν ήθελε να τη βλέπει ζωγραφιστή.Αλησμόνητη έχει μείνει στην ελληνική τηλεόραση η κουβέντα που είχε περί φιλιού στις 17 Φεβρουαρίου του 2019 όταν η παρουσιάστρια των live εκπομπών του ριάλιτιτη ρώτησε αν έχει πρόβλημα με τα φιλιά και η παίκτρια απάντησε, προκαλώντας γέλια σε όλους: «Εχω θέμα με τα σάλια και γενικά σιχαίνομαι πάρα πολύ τα πάντα. Μ’ αρέσουν τα φιλιά όταν δεν με σαλιώνουν.Τι να κάνω, ρε παιδιά; Αλήθεια λέω. Οταν δεν με σαλιώνουν και δεν γεμίζω λες κι έχω κάνει μπάνιο, μ’ αρέσουν». Σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα που εξακολουθεί να παραμένει αναρτημένο στη σελίδα του παιχνιδιού, ηέχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Παγκράτι.Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, σε Δραματική σχολή, ενώ έχει τελειώσει και σχολή Δημοσιογραφίας. Για μικρό διάστημα μάλιστα βρέθηκε να εργάζεται σε εβδομαδιαίο περιοδικό παίρνοντας συνεντεύξεις από αρκετά διάσημα πρόσωπα. Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο, ως αθλήτρια ποδοσφαίρου στην Γ΄ εθνική γυναικών.Κατά την είσοδό της στο παιχνίδι ηδήλωσε δυναμική, φιλόδοξη, αλλά και πολύ ζηλιάρα. Θέλει τον άνδρα δυναμικό, καθόλου μαμάκια και υποστηρικτικό. Πιστεύει στη δυναμική προσωπικότητα του άνδρα, θέλει να θαυμάζει τον σύντροφό της, να έχει φιλοδοξίες, αλλά να είναι και υποστηρικτικός.Σε ερώτηση των παικτών για το αν είναι γυναίκα που της αρέσουν οι σχέσεις, εκείνη δήλωνε τότε: «Είμαι πάρα πολύ της σχέσης, από τα δεκαπέντε μου μέχρι και τώρα ανά δύο χρόνια ήμουνα σε σχέση, δεν έχω μείνει σχεδόν καθόλου μόνη μου, είναι η πρώτη φορά».Αναφορικά με τους λόγους που θα την οδηγούσαν σ’ έναν χωρισμό εξήγησε πως: «Δεν είναι πάντα ο ίδιος, υπήρχαν σχέσεις που μπορεί να βαρέθηκα εγώ και να ήθελα να προχωρήσω γιατί ήμουνα σε μικρότερη ηλικία και ήθελα να δω κάτι άλλο, υπήρχε όμως και σχέση που μπορεί ο άλλος να ρουτίνιασε ή να εκνευρίστηκε με κάτι που δεν διορθωνόταν ή να μην ταιριάζαμε σε χαρακτήρες και να θέλησε εκείνος να προχωρήσει». Η πρώην παίκτρια μέσα στο παιχνίδι διατηρούσε για ένα μικρό διάστημα σχέση με τον συμπαίκτη της Φίλιππο Αρβανίτη, ενώ αμέσως μετά επέστρεψε στην αγκαλιά του σημερινού της συντρόφου, για τα μάτια του οποίου είχε πάρει μέρος και στο παιχνίδι, όπως έχει παραδεχτεί σε συνέντευξή της: «Είμαι ξανά σε σχέση με το πρώην αγόρι μου, τον Δημήτρη, που χωρίσαμε πριν μπω στο “Power of Love”. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά και συγκατοικούμε. Και αύριο να μου έλεγε να παντρευτούμε, θα το έκανα. Πιστεύω ότι είναι όνειρο κάθε γυναίκας να φορέσει νυφικό. Το αγόρι μου αποτελεί σχέση ζωής για μένα, καθώς μπήκα στο “Power of Love” για να ξεπεράσω τον χωρισμό μας. Οταν βγήκα από το παιχνίδι με προσέγγισε ξανά και σήμερα είμαστε και πάλι μαζί, σχεδιάζοντας να ανεβούμε τα σκαλιά της εκκλησίας».Σε επαγγελματικό επίπεδο τόσο πριν από το παιχνίδι όσο και μετά, η Λένια Πολυχρονοπούλου θα κάνει προσπάθειες να τραβήξει πολλές φορές τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία. Εχει υπάρξει μια από τις βασικές ηθοποιούς στα «Διλήμματα», την εκπομπή της. Στην τηλεοπτική στήλη κατά την οποία καθημερινά παρουσιάζονται οπτικοποιημένα τα τηλεφωνήματα που δέχονται οι συνεργάτες της εκπομπής από τους τηλεθεατές και τα οποία αφορούν ερωτικά προβλήματα.Η ίδια είχε εμφανιστεί τις σεζόν 2017 και 2018, ενώ μετά τη συμμετοχή στο ριάλιτι κι όταν πλέον οι μετοχές της είχαν ανεβεί κατακόρυφα το 2019 δέχτηκε εκ νέου πρόταση, με αποτέλεσμα να ενσαρκώσει νέους ρόλους μαζί με τον συμπαίκτη τηςΠριν όμως απ’ όλα αυτά, επίσης το 2017, η 28χρονη Λένια είχε κάνει ένα τηλεοπτικό πέρασμα και μέσα από το πετυχημένο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Κάτι χωρισμένα παλικάρια», στο πλευρό των Μάριου Αθανασίου, Κώστα Κόκλα, Σπύρου Πούλη, Σταύρου Σβήγκου και Νίκου Μουτσινά. Το 2020 και μετά τα «Διλήμματα» θα αποφασίσει να ασχοληθεί και πάλι με την τηλεόραση σε ρόλο παρουσιάστριας περιφερειακών καναλιών, κάνοντας μάλιστα την προξενήτρα με την εκπομπή «Για πάντα μαζί». Για τον ρόλο της αυτό είχε αναφέρει: «Η εκπομπή θα παίζει σε δύο περιφερειακούς σταθμούς της Αττικής και θα έχει άμεση σχέση με το “Power of Love”, αλλά και τις σχέσεις γενικότερα. Θα προσπαθήσω να φέρνω κοντά ανθρώπους με σκοπό να παντρευτούν.Πήρα αυτή την απόφαση διότι θα είναι μια εκπομπή που θα ετοιμάζω μόνη μου και θα μπορώ να αναδείξω τις ικανότητές μου ως παρουσιάστρια και δημοσιογράφος που σπουδάζω. Ξέρουμε πολλές παρουσιάστριες που ξεκίνησαν από μικρά κανάλια και έκαναν μετέπειτα καριέρα».Μαζί με τον σύντροφό της και επίσης συλληφθέντα για την υπόθεση με τα 8 κιλά κοκαΐνη διατηρούσαν και επιχείρηση cafe bistro στο Παγκράτι, στα εγκαίνια του οποίου τον Ιούνιο του 2020 πέρασαν οι περισσότεροι πρώην συμπαίκτες της, με τους οποίους διατηρεί μέχρι σήμερα εξαιρετικές σχέσεις.Εν τω μεταξύ στο κενό έπεσε η προσπάθεια του. «Με κατέστρεψε…» φώναζε η πρώην παίκτρια ριάλιτι για τον 32χρονο φίλο της, μην μπορώντας να πιστέψει ότι και εκείνη προφυλακίζεται. Κ