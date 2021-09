Σχολεία: «Πρώτο κουδούνι» με μάσκες, αντισηπτικά, πιστοποιητικά εμβολιασμού και self test

Καλή σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους! pic.twitter.com/0PSchQE14P — Niki Kerameus (@nkerameus) September 13, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρεμιέρα σήμερανα συνοδεύεται με θερμομέτρηση, αντιστικτικά,και self test.Μαθητές και εκπαιδευτικοί(για τους μαθητές 12 ετών και άνω)(τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (self) τεστ, για τους μαθητές, το οποίο θα πραγματοποιείται(Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο(Τρίτη και Παρασκευή) με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου.Για τηνΑν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες. Εκαι την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.Επιπλέον, για τις στενές επαφέςκαι για διάστημα εφτά ημερών ως εξής:-δυο εργαστηριακάπέραν των προβλεπομένων-εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν κοντά στο κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ (τις ημέρες που δεν κάνουν τα δυο εργαστηριακά).-δυο αυτοδιαγνωστικά τεστ ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται.Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης, όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στο 50%+1 μαθητές του.Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων,και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 και να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ.Καλή σχολική χρονιά σε όλους και σε όλες, στο σημερινό της μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.Όπως τονίζει η υπουργός Παιδείας σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, στόχος της φετινής χρονιάς είναι τα μαθήματα να γίνουν δια ζώσης με όλα ταΗ κυρία Κεραμέως τόνισεείναι το εμβόλιο, ενώ επισήμανε και τις αλλαγές στο περιέχομενο της εκπαίδευσης.Ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποιούν από τις πρώτες πρωινές ώρες οι αστυνομικοί τηςΣε περισσότερα από, εάν τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα εντός των σχολικών λεωφορείων, καθώς επίσης και αν οι οδηγοί έχουν μαζί τους άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, ΚΤΕΟ και. Μαζί με τα σχολεία επέστρεψε το πρωί και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σε αρκετά σημεία υπήρξε για αρκετή ώρα μποτιλιάρισμα.Τις τελικές οδηγίες για την «πρεμιέρα» της νέας χρονιάς στα σχολεία έδωσε από την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Παιδείας.Οι μαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν εντός της τάξης πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου ή τη σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός) ή έχουν ιστορικό νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου, διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να φέρουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακού τεστ (RT-PCR)) στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα, έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση την Τρίτη και την Παρασκευή, και να το επιδεικνύουν προ της ανάληψης των καθηκόντων τους στον Διευθυντή/Προϊστάμενο.Εάν ένας μαθητής ή μέλος του προσωπικού εκδηλώσει ύποπτα συμπτώματα εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα όταν βρίσκονται στο σχολείο, απομονώνονται, ο υπεύθυνος COVID-19 επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού στην περίπτωση μαθητή, και ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος για τον COVID-19. Εν αναμονή του αποτελέσματος, το ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 και να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ.Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου, μεταξύ άλλων: επικοινωνεί με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής, με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και με την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, και φροντίζει να γίνει ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων του σχολείου όπου κινήθηκε το κρούσμα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί. Επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες, απέχοντας και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός) καθώς και από κάθε άλλη μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. περίπατοι ή παιχνίδι έξω, συναντήσεις κλπ.) Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή με ευάλωτα άτομα και να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα προφύλαξης κατά την επαφή του με τα άτομα που διαμένουν μαζί του στην ίδια κατοικία.Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Αυτό ισχύει γιατί ο ιός μπορεί να ανιχνεύεται με μοριακό έλεγχο για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι το άτομο δεν είναι μεταδοτικό.Το παιδί ή ο ενήλικος μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του - καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης.Έως την έκδοση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ, το άτομο που εμφανίζει συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο της COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία). Η περαιτέρω διαχείριση γίνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα. Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και το τμήμα του μαθητή (ή στο οποίο δίδαξε εκπαιδευτικός) λειτουργεί κανονικά.Οι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 περιγράφονται αναλυτικά στο πρωτόκολλο «Αρχές Διαχείρισης Ύποπτων ή Επιβεβαιωμένων Περιστατικών Λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες» και περιλαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, μαθητές που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του, μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, εκπαιδευτικούς που δίδαξαν συστηματικά σε τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, άτομα που είχαν επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, καθώς και μαθητές ή μέλη του προσωπικού που κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό «στενής επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου θα πρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να μην τεθούν σε κατ’ οίκον απομόνωση (καραντίνα), αλλά θα πρέπει να υποβάλλονται σε επιπλέον διαγνωστικούς ελέγχους στο διάστημα των 7 ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.• Ανεμβολίαστοι χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο: δύο επιπλέον διαγνωστικοί εργαστηριακοί έλεγχοι με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) δωρεάν στα Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του ΕΟΔΥ, πέρα από τους προληπτικούς συστηματικούς ελέγχους που πραγματοποιούν ανά εβδομάδα για να προσέλθουν στη σχολική μονάδα. Εάν αυτοί κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο από το κρούσμα, τότε επιπλέον των δύο ανωτέρω rapid test και των δύο self test για την προσέλευση στο σχολείο, θα πρέπει την εβδομάδα εκείνη να κάνουν και 3 επιπλέον self-test τα οποία θα τους προμηθεύσει το σχολείο (τα σχολεία θα έχουν απόθεμα self-test για τον σκοπό αυτό). Δηλ. οι μαθητές αυτοί θα υποβληθούν σε καθημερινό έλεγχο για 7 ημέρες από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.• Εμβολιασμένοι ή άτομα με ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο: δύο αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self test) στο διάστημα των 7 ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.Στόχος των πολύ αυξημένων ελέγχων σε περίπτωση επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 είναι η διασφάλιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Οι στενές επαφές με κρούσμα θα εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την υγεία τους και να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση για ενδεχόμενη εκδήλωση συμπτωμάτων ύποπτων για λοίμωξη COVID-19 για 14 ημέρες μετά την έκθεση.Μαθητές ή μέλη του προσωπικού, οι οποίοι ούτε είναι πλήρως εμβολιασμένοι ούτε έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, και οι οποίοι είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα για 10 ημέρες ύστερα από την τελευταία επαφή τους με το κρούσμα, και να επιστρέφουν στις σχολικές δραστηριότητες την 11η ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου [ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακό τεστ (RT-PCR)] τη 10η ημέρα.Εάν το τεστ είναι αρνητικό: άρση της καραντίνας, αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών.-Εάν το τεστ είναι θετικό: ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.Παράλληλα με τον εμβολιασμό μαθητών και εκπαιδευτικών και τα νέα μέτρα αυξημένων εργαστηριακών και αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα προηγούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό, όπως:η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (εκτός από την ώρα της γυμναστικής και του φαγητού),τα διαφορετικά διαλείμματα για σταθερές ομάδες μαθητών,οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,η τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής - χρήση αντισηπτικών,οι επαρκείς, τακτικοί αερισμοί των χώρων,τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.,εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, μαθητικά συνέδρια, διαγωνισμοί και ενδοσχολικές εκδηλώσεις με τήρηση όλων των γενικών και συγκεκριμένων κατά περίπτωση μέτρων,δυνατότητα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες, σε διαφορετικές ώρες και από διαφορετικές εισόδους/εξόδους,ο σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών.Ένα σχολικό τμήμα, γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης όταν σε αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του.Τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιείται:(α) Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας σχολικού τμήματος λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σε πάνω από τους μισούς μαθητές του τμήματος και(β) Για τους μαθητές κάτω των 12 ετών οι οποίοι έχουν ένα από τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου «Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS– CoV-2 στις σχολικές μονάδες».Οι μαθητές από 12 ετών και άνω με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα κατά κανόνα θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους δια ζώσης, λόγω της δυνατότητας εμβολιασμού τους. Σε περίπτωση αιτήματος του θεράποντος ιατρού τους και εφόσον δοθεί η απαιτούμενη έγκριση από αρμόδια επιτροπή, θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης.Οι περιπτώσεις παιδιών που συγκατοικούν με άτομο με σοβαρό υποκείμενο νόσημα και εξ αυτού θα πρέπει να απέχουν από το σχολείο κάνοντας χρήση τηλεκπαίδευσης περιορίζονται πλέον δραστικά καθώς υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. Μόνο σε περίπτωση συγκατοίκησης με άτομα για τα οποία, λόγω σοβαρής ανοσοκαταστολής, τεκμηριώνεται ότι ο εμβολιασμός τους ενδέχεται να μην παρέχει την απαιτούμενη προστασία, και αφού έχουν πρώτα αναζητηθεί όλες οι εναλλακτικές λύσεις, μπορεί να δίνεται άδεια σε μαθητές που συγκατοικούν με άτομο με σοβαρό υποκείμενο νόσημα να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης.