Κατερίνα Τοπούζογλου: Η ακτιβίστρια που καθαρίζει τις θάλασσες και εκπαιδεύει τους νέους (βίντεο)

είναι μια περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΑΜΚΕ), με διεθνείς δράσεις, αμιγώς εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η προστασία τουκαι η ενημέρωση για τα πλαστικά μιας χρήσης και τρόπους αποφυγής τους.Η υπεύθυνση της ΜΚΟμιλά στην ΕΡΤ για το έργο της All for Blue.Αν και συστήθηκε νομικά το 2017, τα μέλη της ομάδας All For Blue, δίνουν το παρόν πάνω από 10 χρόνια σε πολυάριθμες δράσεις που αφορούν στονσε παγκόσμιο και πανελλήνιο επίπεδο, συμμετέχοντας και προσφέροντας ενεργά σε αυτές.Με τη σύστασή της το 2017, η All For Blue παρέχει, καλλιεργώντας μία οικολογική συνείδηση και συμβάλλοντας στο “χτίσιμο” μίας νέας γενιάς με περιβαλλοντική συνείδηση και συμπεριφορά.Η προσέγγιση που υιοθετούμε στην All For Blue συνάδει με τους βασικούς στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που απαιτεί εκπαίδευση τόσο γύρω από το περιβάλλον, όσο και εκπαίδευση από και μέσα στο περιβάλλον.Τόσο μέσα από θεωρητική προσέγγιση αλλά και από βιωματικές δράσεις επιδιώκουμε την απόκτηση γνώσεων, τη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τηνστη κατεύθυνση επίλυσης των ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων.