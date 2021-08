Έρανος για τη μικρή Νεφέλη που παρασύρθηκε από το ΙΧ του πατέρα της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έρανο για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν προκύψει μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε η μικρήτον περασμένο, στο χωριό, κάνει η οικογένειά της, ζητώντας απ’ όποιον μπορεί να βοηθήσει.Η μικρήέπαιζε όταν ο πατέρας της προσπάθησε να βγει από το πάρκινγκ με το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί το μικρό κοριτσάκι και να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος. Εδώ και 38 ημέρες η γλυκιά Νεφέλη βρίσκεται πλέον στην ΜΕΘ τουμε πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλες οι προβλέψεις ήταν απαισιόδοξες για το μικρό αυτό αγγελούδι.Όμως με πίστη στο Θεό και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών η Νεφέλη ξεκίνησε να αναπνέει μόνη της, χωρίς μηχανική υποστήριξη. Η οικογένεια ξεκίνησε έναν τιτάνιο αγώνα για να συγκεντρώσει χρήματα που χρειάζονται για την αποκατάστασή της. Την περασμένη Παρασκευή η Νεφέλη έκανε χειρουργείο για να τοποθετηθεί βαλβίδα στο κεφαλάκι της. Το κόστος της αποθεραπείας της μικρούλας όμως είναι υπέρογκο. Η οικογένεια αναζητά την καλύτερη δυνατή θεραπεία για την, ούτε 2 ετών, κορούλα τους και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο κέντρο που μπορεί να αναλάβει ένα τόσο μικρό παιδάκι γι αυτό και η οικογένεια με την βοήθεια όλων θα προσπαθήσει να μεταβεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.Οποίος θέλει και μπορεί να βοηθήσει μπορεί να κάνει κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑΌταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειάζονται τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουν.PayPalΓια κατάθεση από εξωτερικό:IBAN: GR9401407010701002002029468BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESSBIC: CRBAGRAABRAND’S NAME: 701ADDRESS : Egnatias 2, 54626, ThessalonikiREFERENCE : Donation by + your full nameΜετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς.Οποίος θέλει να επικοινωνήσει με την οικογένεια μπορεί να το ζητήσει με μήνυμα στην σελίδα info@paidikihara.com













